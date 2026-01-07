Πολικές θερμοκρασίες και ισχυρές χιονοπτώσεις στην Ευρώπη: Έξι νεκροί από την κακοκαιρία

Άνθρωποι περπατούν σε ένα πάρκο μετά από χιονόπτωση την Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026, στη Λιλ, στη βόρεια Γαλλία

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς το χιόνι, ο παγετός και οι χαμηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να προκαλούν καταστροφές σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης.

Στον νομό Λαντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν σε τροχαία ατυχήματα την Τρίτη, ενώ άλλοι δύο σκοτώθηκαν σε δυστυχήματα στο Παρίσι, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές. Ένας οδηγός άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο τη Δευτέρα το βράδυ, αφού το όχημα του έπεσε στον ποταμό Μάρνη, ενώ ένας άλλος σκοτώθηκε μετά από σύγκρουση με βαρύ φορτηγό στα ανατολικά της γαλλικής πρωτεύουσας, όπως αναφέρει ο Guardian.

❄️ Fortes chutes de neige en cours sur l'Île-de-France, recouvrant aussi les grands axes comme ici l'A6 à Villabé en Essonne. Prudence ! (via @Viewsurf) pic.twitter.com/pPkEd6EVfm — Météo Express (@MeteoExpress) January 7, 2026

Parisians took to the snowy slopes of Montmartre, sledding and skiing as a rare blanket of snow transformed the French capital's streets and parks pic.twitter.com/ek6IYzYdhP — Reuters (@Reuters) January 5, 2026

Πολλά προβλήματα παρατηρήθηκαν και στα αεροδρόμια Σαρλ ντε Γκωλ και Ορλύ του Παρισιού, όπου δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης, ώστε οι εργαζόμενοι να καθαρίσουν το χιόνι από τους διαδρόμους απογείωσης και να αποπαγώσουν τα αεροσκάφη. Περίπου το 40% των πτήσεων στο Σαρλ ντε Γκωλ και το 25% στο Ορλύ αναμένονταν να ακυρωθούν.

❄️ Snow intensities are sometimes significant in the north of France this Wednesday morning, here in Déville-lès-Rouen in Seine-Maritime.

pic.twitter.com/XlqUNdhzjn — #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) January 7, 2026

Στην πρωτεύουσα της Βοσνίας, το Σαράγεβο, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της τη Δευτέρα, όταν ένα κλαδί δέντρου, το οποίο ήταν γεμάτο χιόνι, έπεσε στο κεφάλι της.

??? Heavy snowfall since Sunday in Bosnia has left more than 50,000 households without electricity, with falling trees cutting off powerlines. In the capital Sarajevo, a falling tree also killed a woman on her way to work on Monday morning. pic.twitter.com/X87Tn94wdE — Balkan Insight (@BalkanInsight) January 5, 2026

Στην Ολλανδία, εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο Σχίπχολ του Άμστερνταμ, καθώς το προσωπικό εργαζόταν για να καθαρίσει τους διαδρόμους απογείωσης και να αποπαγώσει τα αεροπλάνα. Χάος επικράτησε και στους σιδηρόδρομους, αφού τα δρομολόγια ανεστάλησαν νωρίς την Τρίτη λόγω βλάβης σε πληροφοριακό σύστημα, επιδεινώνοντας την αναστάτωση που προκαλεί η κακοκαιρία. Τα δρομολόγια του Eurostar από το Άμστερνταμ προς το Παρίσι ακυρώθηκαν ή πραγματοποιήθηκαν με καθυστερήσεις.

TRAVEL NIGHTMARE: More than 600 flights will be disrupted at Amsterdam's Airport Schiphol on Wednesday as heavy snow and wind lash the Netherlands. In addition to the travel disruptions, a shortage of de-icing fluid is causing additional delays. https://t.co/p3UnRIjrtk pic.twitter.com/pV6XYtgXdc — FOX Weather (@foxweather) January 7, 2026

Door het aantal incidenten kunnen onze weginspecteurs niet overal op tijd bij zijn. Bij afrit Utrecht-Langerak (#A2) proberen weggebruikers elkaar zo goed mogelijk te helpen om verder te komen. https://t.co/DvlAzjUEi9 pic.twitter.com/PHGqRKVp9Z — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) January 5, 2026

Πολικές θερμοκρασίες έχουν κατακλύσει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με το θερμόμετρο να πέφτει πολύ κάτω από τους -10 °C στη νότια και ανατολική Γερμανία νωρίς την Τρίτη. Γερμανοί μετεωρολόγοι προειδοποιούν για σφοδρή καταιγίδα που θα χτυπήσει τη χώρα την Παρασκευή, με έντονες χιονοπτώσεις να αναμένονται στα βόρεια και ανατολικά της Γερμανίας.

Στη Βρετανία, οι θερμοκρασίες έπεσαν στους -12,5 °C κατά τη διάρκεια της νύχτας, με το χιόνι να διατάραξε τις σιδηροδρομικές, οδικές και αεροπορικές μετακινήσεις, ενώ έκλεισαν εκατοντάδες σχολεία σε όλες τις βόρειες περιοχές.

Britain on high alert for snow and ice as Storm Goretti edges in: Woman is rushed to hospital after slipping on ungritted pavement as commuters face treacherous journeys https://t.co/6cAzTY369I — Daily Mail (@DailyMail) January 7, 2026

We’re still working to clear snowdrifts between Aberdeen-Dundee and Inverness-Wick/Thurso/Kyle of Lochalsh, though Inverness-Elgin services are running.



It’s unlikely services on affected routes will run tomorrow morning. Please check with your train operator before you travel. pic.twitter.com/atnAtKp3CJ — Network Rail Scotland (@NetworkRailSCOT) January 5, 2026

Οι θερμοκρασίες στις πεδινές περιοχές της βόρειας Ιταλίας έπεσαν κάτω από το μηδέν, με χιονοπτώσεις να αναμένονται στις περιοχές μέσου και χαμηλού υψομέτρου της Εμίλια-Ρομάνια, της Μάρκε και της Τοσκάνης. Οι κεντρικές και νότιες περιοχές της Ιταλίας αντιμετωπίζουν ήπιους ανέμους που φέρνουν έντονες βροχοπτώσεις. Οι αδιάκοπες βροχές στη Ρώμη έχουν προκαλέσει την υπερχείλιση του ποταμού Τίβερη, επηρεάζοντας τον εορτασμό του Πάπα Λέοντα για τα Θεοφάνεια στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, η οποία ήταν μόνο μερικώς γεμάτη, όπου συγκεντρώθηκαν λίγοι πιστοί κάτω από τις ομπρέλες τους.

? While heavy snowfall is affecting central Italy, particularly Tuscany, Umbria, and Abruzzo



In Rome the Tiber River is reaching worrying levels, coming very close to its banks in several areas



Italy ?? pic.twitter.com/xZ3sJXfx0t — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) January 6, 2026

Fabriano (AN), alberi caduti sulla sede stradale per le precipitazioni nevose: portati a termine dai #vigilidelfuoco diversi interventi per la rimozione delle piante e il ripristino della viabilità#5gennaio pic.twitter.com/RVROacUGeg — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 5, 2026

Ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, δήμαρχος της Ρώμης, εξέδωσε απόφαση την Τρίτη με την οποία περιορίζει την πρόσβαση του κοινού σε πάρκα και άλλες περιοχές που κινδυνεύουν από πτώση δέντρων και πλημμύρες. Δύο τεράστια πεύκα έχουν πέσει τις τελευταίες ημέρες λόγω των σφοδρών καιρικών συνθηκών στην ιταλική πρωτεύουσα.

Έντονες χιονοπτώσεις και ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν και τις χώρες των Βαλκανίων, προκαλώντας την υπερχείλιση ποταμών, κυκλοφοριακά προβλήματα και διακοπές στην ηλεκτροδότηση και υδροδότηση.

Στη Σερβία, τοπικές αρχές στη δυτική πλευρά της χώρας έλαβαν έκτακτα μέτρα λόγω των σφοδρών καιρικών συνθηκών, προειδοποιώντας τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί, καθώς πολλοί από αυτούς κατευθύνονταν προς χιονοδρομικά κέντρα ή άλλα μέρη για να γιορτάσουν τα Ορθόδοξα Χριστούγεννα κατά το Ιουλιανό Ημερολόγιο την Τετάρτη και το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Heavy snowfall has blanketed multiple regions across Serbia, with accumulations exceeding 20 centimetres in some areas. The persistent snow has led to slippery and icy roads, causing significant traffic congestion in the capital, Belgrade, and halting traffic entirely in some… pic.twitter.com/c3pwH6lyz3 — WION (@WIONews) January 5, 2026

Ισχυροί άνεμοι και θυελλώδεις θάλασσες έπληξαν και την ακτή της Αδριατικής στη Κροατία και το Μαυροβούνιο.