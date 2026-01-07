Πολικές θερμοκρασίες και ισχυρές χιονοπτώσεις στην Ευρώπη: Έξι νεκροί από την κακοκαιρία
Πολικές θερμοκρασίες έχουν κατακλύσει μεγάλο μέρος της Ευρώπης
Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς το χιόνι, ο παγετός και οι χαμηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να προκαλούν καταστροφές σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης.
Στον νομό Λαντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν σε τροχαία ατυχήματα την Τρίτη, ενώ άλλοι δύο σκοτώθηκαν σε δυστυχήματα στο Παρίσι, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές. Ένας οδηγός άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο τη Δευτέρα το βράδυ, αφού το όχημα του έπεσε στον ποταμό Μάρνη, ενώ ένας άλλος σκοτώθηκε μετά από σύγκρουση με βαρύ φορτηγό στα ανατολικά της γαλλικής πρωτεύουσας, όπως αναφέρει ο Guardian.
Πολλά προβλήματα παρατηρήθηκαν και στα αεροδρόμια Σαρλ ντε Γκωλ και Ορλύ του Παρισιού, όπου δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης, ώστε οι εργαζόμενοι να καθαρίσουν το χιόνι από τους διαδρόμους απογείωσης και να αποπαγώσουν τα αεροσκάφη. Περίπου το 40% των πτήσεων στο Σαρλ ντε Γκωλ και το 25% στο Ορλύ αναμένονταν να ακυρωθούν.
Στην πρωτεύουσα της Βοσνίας, το Σαράγεβο, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της τη Δευτέρα, όταν ένα κλαδί δέντρου, το οποίο ήταν γεμάτο χιόνι, έπεσε στο κεφάλι της.
Στην Ολλανδία, εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο Σχίπχολ του Άμστερνταμ, καθώς το προσωπικό εργαζόταν για να καθαρίσει τους διαδρόμους απογείωσης και να αποπαγώσει τα αεροπλάνα. Χάος επικράτησε και στους σιδηρόδρομους, αφού τα δρομολόγια ανεστάλησαν νωρίς την Τρίτη λόγω βλάβης σε πληροφοριακό σύστημα, επιδεινώνοντας την αναστάτωση που προκαλεί η κακοκαιρία. Τα δρομολόγια του Eurostar από το Άμστερνταμ προς το Παρίσι ακυρώθηκαν ή πραγματοποιήθηκαν με καθυστερήσεις.
Πολικές θερμοκρασίες έχουν κατακλύσει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με το θερμόμετρο να πέφτει πολύ κάτω από τους -10 °C στη νότια και ανατολική Γερμανία νωρίς την Τρίτη. Γερμανοί μετεωρολόγοι προειδοποιούν για σφοδρή καταιγίδα που θα χτυπήσει τη χώρα την Παρασκευή, με έντονες χιονοπτώσεις να αναμένονται στα βόρεια και ανατολικά της Γερμανίας.
Στη Βρετανία, οι θερμοκρασίες έπεσαν στους -12,5 °C κατά τη διάρκεια της νύχτας, με το χιόνι να διατάραξε τις σιδηροδρομικές, οδικές και αεροπορικές μετακινήσεις, ενώ έκλεισαν εκατοντάδες σχολεία σε όλες τις βόρειες περιοχές.
Οι θερμοκρασίες στις πεδινές περιοχές της βόρειας Ιταλίας έπεσαν κάτω από το μηδέν, με χιονοπτώσεις να αναμένονται στις περιοχές μέσου και χαμηλού υψομέτρου της Εμίλια-Ρομάνια, της Μάρκε και της Τοσκάνης. Οι κεντρικές και νότιες περιοχές της Ιταλίας αντιμετωπίζουν ήπιους ανέμους που φέρνουν έντονες βροχοπτώσεις. Οι αδιάκοπες βροχές στη Ρώμη έχουν προκαλέσει την υπερχείλιση του ποταμού Τίβερη, επηρεάζοντας τον εορτασμό του Πάπα Λέοντα για τα Θεοφάνεια στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, η οποία ήταν μόνο μερικώς γεμάτη, όπου συγκεντρώθηκαν λίγοι πιστοί κάτω από τις ομπρέλες τους.
Ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, δήμαρχος της Ρώμης, εξέδωσε απόφαση την Τρίτη με την οποία περιορίζει την πρόσβαση του κοινού σε πάρκα και άλλες περιοχές που κινδυνεύουν από πτώση δέντρων και πλημμύρες. Δύο τεράστια πεύκα έχουν πέσει τις τελευταίες ημέρες λόγω των σφοδρών καιρικών συνθηκών στην ιταλική πρωτεύουσα.
Έντονες χιονοπτώσεις και ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν και τις χώρες των Βαλκανίων, προκαλώντας την υπερχείλιση ποταμών, κυκλοφοριακά προβλήματα και διακοπές στην ηλεκτροδότηση και υδροδότηση.
Στη Σερβία, τοπικές αρχές στη δυτική πλευρά της χώρας έλαβαν έκτακτα μέτρα λόγω των σφοδρών καιρικών συνθηκών, προειδοποιώντας τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί, καθώς πολλοί από αυτούς κατευθύνονταν προς χιονοδρομικά κέντρα ή άλλα μέρη για να γιορτάσουν τα Ορθόδοξα Χριστούγεννα κατά το Ιουλιανό Ημερολόγιο την Τετάρτη και το προσεχές Σαββατοκύριακο.
Ισχυροί άνεμοι και θυελλώδεις θάλασσες έπληξαν και την ακτή της Αδριατικής στη Κροατία και το Μαυροβούνιο.