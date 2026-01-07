Ουαλία: Πράξη «ανεξέλεγκτης ερωτικής ζήλιας» η επίθεση του διευθυντή σε συνάδελφό του

Για πρώτη φορά μετά την καταδίκη και τη φυλάκισή του, ο πρώην διευθυντής σχολείου στην Ουαλία, Δρ Άντονι Τζον Φέλτον, μίλησε δημόσια για την υπόθεση που συγκλόνισε τη βρετανική κοινή γνώμη, όταν επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί στον υποδιευθυντή του, ανακαλύπτοντας ότι διατηρούσαν σχέση με την ίδια γυναίκα.

Ο 54χρονος Φέλτον καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών και τεσσάρων μηνών για βαριά σωματική βλάβη, έπειτα από την αιφνιδιαστική επίθεση στον συνάδελφό του Ρίτσαρντ Πάικ, μέσα στο σχολείο όπου εργάζονταν και οι δύο. Η επίθεση καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και χαρακτηρίστηκε από το δικαστήριο ως πρωτοφανής.

Το ερωτικό τρίγωνο και η επίθεση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Φέλτον διατηρούσε μυστική εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα εκπαιδευτικό του σχολείου, με την οποία απέκτησε και παιδί, χωρίς να το γνωρίζει η σύζυγός του, η οποία επίσης εργαζόταν στο ίδιο σχολείο ως υπεύθυνη Θρησκευτικής και Σεξουαλικής Αγωγής.

Αργότερα ανακάλυψε ότι η ίδια γυναίκα είχε συνάψει σχέση και με τον υποδιευθυντή του σχολείου. Λίγο πριν την επίθεση, ο Φέλτον έστειλε μαζικό email στο προσωπικό, στο οποίο κατηγορούσε τη γυναίκα ότι «έχει υψηλή θέση λόγω των ερωτικών της σχέσεων» και ζητούσε συγγνώμη για «όσα θα ακολουθούσαν».

Λίγα λεπτά αργότερα, αιφνιδίασε τον υποδιευθυντή του και τον χτύπησε από πίσω με βαρύ εργαλείο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στέλνοντάς τον στο νοσοκομείο.

«Με κατέστρεψε σε όλα»

Ο Φέλτον, ο οποίος έμεινε περίπου έξι μήνες στη φυλακή και αποφυλακίστηκε νωρίτερα με ηλεκτρονική επιτήρηση, έγραψε για την εμπειρία του σε εφημερίδα κρατουμένων, παραδεχόμενος ότι αισθάνεται βαθιά ντροπή.

«Μετάνιωσα αμέσως για τις πράξεις μου. Ακόμα και σήμερα ονειρεύομαι ότι ζητώ συγγνώμη από το θύμα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η υπόθεση του κόστισε την καριέρα του, τον γάμο του, τη σχέση με τη σύντροφό του, το παιδί τους και την ελευθερία του.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι φοβόταν τη φυλακή, ανησυχούσε ακόμα και για τη σωματική του ακεραιότητα, ενώ πέρασε τις πρώτες ημέρες υπό καθεστώς αυξημένης επιτήρησης λόγω της αυτοκτονικής του τάσης.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Κατά την καταδίκη του, ο δικαστής του Στέμματος στο Σουόνσι χαρακτήρισε την πράξη «άνευ προηγουμένου», τονίζοντας ότι η επίθεση ήταν αποτέλεσμα «ανεξέλεγκτης ερωτικής ζήλιας».

«Η καριέρα, ο γάμος και η φήμη σας έχουν χαθεί ανεπανόρθωτα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικαστής, επισημαίνοντας ότι το θύμα χτυπήθηκε από πίσω, σε μια οργανωμένη ενέδρα.

Σε βάρος του Φέλτον επιβλήθηκε αόριστης διάρκειας περιοριστικός όρος, που του απαγορεύει οποιαδήποτε επικοινωνία με τον πρώην υποδιευθυντή του.

Η επόμενη μέρα

Ο Φέλτον δηλώνει σήμερα ότι προσπαθεί να κάνει μια νέα αρχή και εργάζεται σε φιλανθρωπικό οργανισμό που στηρίζει κρατούμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παραμένει ωστόσο σε αναστολή από το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, ενώ η θέση του στο σχολείο - με ετήσιο μισθό περίπου 90.000 λίρες - έχει προκηρυχθεί εκ νέου.

Το θύμα, Ρίτσαρντ Πάικ συνεχίζει να εργάζεται στο ίδιο σχολείο, όπως και η γυναίκα που βρέθηκε στο επίκεντρο του ερωτικού τριγώνου, καθώς και η σύζυγος του Φέλτον.