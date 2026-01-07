Σούπερ προσφορά* για τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και τα Σούπερ Καπ από το Pamestoixima.gr

Το ποδοσφαιρικό μενού είναι πλούσιο σήμερα και αύριο με αγώνες από την Premier League, τη Serie A και τα Σούπερ Καπ Ισπανίας και Γαλλίας.

Στην 21η αγωνιστική της Premier League ξεχωρίζουν σήμερα τα παιχνίδια Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον (21:30), Μπόρνμουθ-Τότεναμ (21:30), Φούλαμ-Τσέλσι (21:30) και Μπέρνλι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:15) ενώ το μεγάλο ματς γίνεται αύριο (22:00) το ντέρμπι Άρσεναλ-Λίβερπουλ.

Στην 19η αγωνιστική της Serie A το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους σημερινούς αγώνες Μπολόνια-Αταλάντα (19:30), Νάπολι-Βερόνα (19:30) και Πάρμα-Ίντερ (21:45), καθώς και στην αυριανή αναμέτρηση Μίλαν-Τζένοα (21:45).

Σπουδαία παιχνίδια στα Σούπερ Καπ Ισπανίας και Γαλλίας

Το Σούπερ Καπ Ισπανίας διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία. Στον σημερινό ημιτελικό (21:00) παίζουν η Μπαρτσελόνα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο και στον αυριανό (21:00) η Ατλέτικο Μαδρίτης αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο τελικός του Σούπερ Καπ Γαλλίας διεξάγεται αύριο (20:00) στο Κουβέιτ, ανάμεσα στη Μαρσέιγ και την Παρί Σεν Ζερμέν.

