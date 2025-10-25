Διονύσης Σαββόπουλος: Ο Χρήστος Θηβαίος ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που πήγε στο λαϊκό προσκύνημα

Ο Χρήστος Θηβαίος ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών για να αποχαιρετήσουν τον Διονύση Σαββόπουλο. Στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews, ο γνωστός ερμηνευτής τόνισε: «Έχουμε μιλήσει όλοι, όλος ο κόσμος μιλάει με τα πιο σπουδαία λόγια για αυτόν τον υπέροχο Έλληνα. Πραγματικά, έφυγε το πρωτότυπο και μείνανε τα αντίγραφα».

«Σπουδαίος, σπουδαίος ποιητής, σπουδαίος ερμηνευτής, σπουδαίος συνθέτης. Ήμουν εχθές στο σούπερ μάρκετ και ο κόσμος έρχονταν να τον συλλυπηθεί, ότι υπήρχε μια απώλεια ενός ευρύτερου κοινωνικού κύκλου, όπως είναι ο δικός μας των τραγουδοποιών, των καλλιτεχνών. Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση. Το ξανασκέφτηκα και νομίζω πως ο κόσμος συλλυπάται ο ένας τον άλλον γιατί έρχονται γιορτές, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και χάσαμε όλοι τον παππού μας που μας έλεγε παραμύθια», πρόσθεσε.

Όσον αφορά για την τελευταία τους συνεργασία στο Ηρώδειο, αυτή τη μεγάλη συναυλία στο Ηρώδειο είπε: «Και από τις συναυλίες στο Μέγαρο και από τις συναυλίες στο Ηρώδειο, έχω να θυμάμαι ότι μελετούσα. Ξεκίνησα να μελετάω έξι μήνες πριν για να μπορέσω να αντεπεξέλθω στις ερμηνείες που μου είχε ζητήσει. Και πραγματικά μεγάλο σχολείο. Και πιστεύω ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος πρέπει από εδώ και στο εξής να διδάσκεται σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι ακαδημαϊκός ο Διονύσης Σαββόπουλος».

Διαβάστε επίσης