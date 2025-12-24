Στα «λευκά» τα χιονοδρομικά κέντρα Ανηλίου και Βασιλίτσας

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. ανακοίνωσε την επίσημη έναρξη της φετινής χιονοδρομικής σεζόν, με τα δύο μεγαλύτερα κέντρα της χώρας να τίθενται σε λειτουργία.

Η αρχή έγινε από το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα – Καϊμακτσαλάν την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, ενώ από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου υποδέχεται το κοινό και το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού.

Έπειτα από έναν εντατικό κύκλο τεχνικών ελέγχων και προετοιμασίας, οι υποδομές είναι έτοιμες να προσφέρουν μια βελτιωμένη εμπειρία στους λάτρεις των χειμερινών σπορ.

Σήμερα τα ξημερώματα σημειώθηκαν πυκνές χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά κέντρα Ανηλίου και Βασιλίτσας. Το Forecast weather Greece κοινοποίησε φωτογραφίες από τις «λευκές» πίστες του σκι.

