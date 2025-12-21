Αυτά είναι τα καλύτερα μέρη για σκι το 2026

Από τον παλμό των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Ιταλία έως τα ολοκαίνουργια wellness retreats στα Καναδικά Βραχώδη Όρη, αυτά τα έξι χιονοδρομικά κέντρα είναι οι κορυφαίες τάσεις για το 2026

Αυτά είναι τα καλύτερα μέρη για σκι το 2026
Από τον πυρετό των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Ιταλία μέχρι ολοκαίνουργια wellness retreats στα Καναδικά Βραχώδη Όρη, αυτά είναι τα έξι χιονοδρομικά κέντρα που κάνουν trend για το 2026.

Καθώς το βαρόμετρο πέφτει στο βόρειο ημισφαίριο, οι σκιέρ σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται να κατακτήσουν τις μαύρες πίστες και να επιδείξουν τα πιο στιλάτα mountain outfits τους. Διαχρονικοί προορισμοί όπως το Aspen και το Courchevel δεν χάνουν ποτέ τη γοητεία τους, όμως, σύμφωνα με τη Sara Haney, επικεφαλής ταξιδιών της concierge υπηρεσίας Velocity Black που οργανώνει εξατομικευμένες εμπειρίες σκι, οι σκιέρ του 2026 «αναζητούν την αίσθηση της ανακάλυψης και όχι απλώς πρόσβαση σε αναβατήρες».

Τη φετινή σεζόν, η αξιοπιστία του χιονιού παραμένει κορυφαία προτεραιότητα. Σύμφωνα με την Cat Iwanchuk, αντιπρόεδρο επιχειρηματικής ανάπτυξης του Ski.com, οι σκιέρ προσαρμόζουν τα σχέδιά τους ώστε να συμπίπτουν με τις ιδανικές χιονοπτώσεις. Οι ευνοϊκές πρώιμες προβλέψεις ενισχύουν τους κορυφαίους διεκδικητές της σεζόν.

Από συναρπαστικά νέα ανοίγματα μέχρι το πιο χαλαρό après-ski, αυτοί είναι οι έξι καλύτεροι προορισμοί για σκι το 2026.

Alta Badia, Δολομίτες, Ιταλία

Τα Δολομιτικά Όρη, διάσημα για τις εντυπωσιακές ασβεστολιθικές κορυφές και τα ροζ ηλιοβασιλέματα, θεωρούνταν παραδοσιακά προορισμός «μόνο για Ιταλούς». Χάρη στη φιλοξενία των φετινών Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, οι αναζητήσεις για σκι από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 82% σε σύγκριση με το 2024 και κατά 16% στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τη Herrmann Global Tourism Insights.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στην Cortina d’Ampezzo, ωστόσο, όπως λέει η Agustina Lagos Mármol, ιδιοκτήτρια του ταξιδιωτικού οργανισμού Dolomite Mountains, «η Cortina είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι των απέραντων Δολομιτών». Το Dolomiti Superski καλύπτει 3.000 τ.χλμ. και περιλαμβάνει 12 διαφορετικές περιοχές σκι με ένα μόνο πάσο.

Για να ζήσει κανείς την ολυμπιακή ατμόσφαιρα χωρίς υπερβολικό κόστος, η Mármol προτείνει άλλες περιοχές, όπως η Alta Badia, 50 λεπτά δυτικά της Cortina. Η περιοχή ανεβαίνει δυναμικά, ιδίως μετά το άνοιγμα του πολυτελούς ξενοδοχείου Aman Rosa Alpina (51 δωμάτια) τον Ιούλιο του 2025. Χωριά όπως το Corvara προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε 130 χλμ. πιστών, ενώ τα παραδοσιακά νοτιοτυρολέζικα πιάτα και τα bombardini στο après-ski συμπληρώνουν την εμπειρία.

Big Sky, Μοντάνα, ΗΠΑ

Μπορεί ένα άνοιγμα ξενοδοχείου να καθορίσει μια ολόκληρη σεζόν; Το One&Only Moonlight Basin, που ανοίγει τον Νοέμβριο του 2025, ίσως το καταφέρει. Η Caroline Hansen από την Indagare αναφέρει ότι το θέρετρο «έβαλε το Big Sky στον παγκόσμιο χάρτη της πολυτέλειας».

Με 5.850 στρέμματα και ελάχιστο συνωστισμό, το Big Sky παραμένει η ψυχή του προορισμού, ενώ η après-ski σκηνή και οι γαστρονομικές εμπειρίες αναβαθμίζονται συνεχώς.

Banff, Αλμπέρτα, Καναδάς

Παραδοσιακά καλοκαιρινός προορισμός, το Banff αλλάζει πρόσωπο χάρη σε νέες επεκτάσεις και εγκαταστάσεις ευεξίας. Το Richardson’s Ridge πρόσθεσε 200 νέα στρέμματα, ενώ νέα spa και ξενοδοχεία ενισχύουν τη χειμερινή εμπειρία.

Η Iwanchuk επισημαίνει ότι ο συνδυασμός υψομέτρου και γεωγραφικής θέσης εγγυάται από τις καλύτερες συνθήκες χιονιού παγκοσμίως.

Χοκάιντο, Ιαπωνία

Το Niseko έσπασε ρεκόρ επισκεπτών, όμως οι ειδικοί προτείνουν το λιγότερο γνωστό Furano. Με εξαιρετικές χιονοπτώσεις και λιγότερο κόσμο, προσφέρει αυθεντική εμπειρία «Japow», ενώ συχνά συνδυάζεται με άλλα βουνά της περιοχής.

Méribel, Γαλλία

Μέρος του Les 3 Vallées, το Méribel προσφέρει 600 χλμ. πιστών, αυθεντική σαβοϊάρδικη αίσθηση και αναβαθμισμένες υποδομές. Οι αναζητήσεις αυξήθηκαν κατά 50% σε σχέση με πέρυσι, χάρη στη χιονοασφάλεια και τις νέες εγκαταστάσεις.

Queenstown, Νέα Ζηλανδία

Για όσους θέλουν να παρατείνουν τον χειμώνα πέρα από τον Μάρτιο, το Queenstown προσφέρει σεζόν από Ιούνιο έως Οκτώβριο. Η επέκταση του Soho Basin έκανε το Cardrona το μεγαλύτερο χιονοδρομικό της χώρας, ενώ η πόλη συνδυάζει σκι, περιπέτεια, κρασί και μοναδικά τοπία.

