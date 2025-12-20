Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» - Χιόνια και στην Ελλάδα

Τα ευρωπαϊκά και αμερικανικά προγνωστικά μοντέλα δείχνουν πιθανή έντονη ψυχρή εισβολή από τα τέλη Δεκεμβρίου έως τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου, με σενάρια για χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» - Χιόνια και στην Ελλάδα
ECWMF
Οι Ιταλοί μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η Ευρώπη ενδέχεται να ζήσει ένα έντονα χειμερινό καιρικό επεισόδιο με σιβηρικό ψύχος που θα μπορούσε να διατηρηθεί έως τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου. Το 2025 φαίνεται πως ίσως κλείσει με μετεωρολογική ανατροπή, μετά από ένα πρώτο δεκαπενθήμερο Δεκεμβρίου με ήπιες θερμοκρασίες και σταθερό καιρό. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό μοντέλο ECMWF αλλά και το αμερικανικό GFS, υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επικρατήσει βαρύς χειμώνας στο μεγαλύτερο μέρος της ηπείρου στο τέλος Δεκεμβρίου και στις αρχές του νέου έτους.

Οι τελευταίες αναλύσεις δείχνουν πιθανό επεισόδιο Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο. Όπως εξηγούν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι, ένα τέτοιο φαινόμενο μπορεί να αποδυναμώσει την Πολική Δίνη που σήμερα παραμένει ισχυρή πάνω από τον Βόρειο Πόλο. Όταν ο ψυχρός αυτός πυρήνας εξασθενεί, οι πολικές αέριες μάζες ωθούνται νοτιότερα και φτάνουν συχνά μέχρι τη Μεσόγειο.

καιροσ

Η Αιφνίδια Στρατοσφαιρική Θέρμανση (ΑΣΘ) είναι ένα σπάνιο και ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο όπου η θερμοκρασία στη στρατόσφαιρα πάνω από την Αρκτική αυξάνεται δραματικά (20-25°C) σε λίγες μέρες, προκαλώντας τη διάσπαση του πολικού στροβίλου και την απελευθέρωση ψυχρών αερίων προς τα χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη, οδηγώντας συχνά σε ισχυρά κύματα ψύχους τον χειμώνα.

Χιόνια σε Ελλάδα και Ιταλία

Την ίδια ώρα, τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι ο Αζορικός αντικυκλώνας ενδέχεται να εκτονωθεί μέχρι την Ισλανδία και τη Γροιλανδία. Έτσι, ο αποδυναμωμένος ψυχρός πυρήνας από τη Σιβηρία μπορεί να κινηθεί προς τη βορειοανατολική Ευρώπη και στη συνέχεια προς την κεντρική, τη νότια και τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Αν επιβεβαιωθεί αυτό το μοτίβο, το σιβηρικό ψύχος θα μπορούσε να φέρει απότομη πτώση θερμοκρασιών και πυκνά χιόνια, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα, στα Βαλκάνια, την Ελλάδα, την Ιταλία και την κεντρική Ευρώπη.

Από τις 27 Δεκεμβρίου η πιθανότητα για τον χειμώνα από άλλες εποχές

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χρονικό παράθυρο από τις 27 Δεκεμβρίου έως και τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου, με πιθανότητα να αντικρίσουμε ένα σκηνικό χειμώνα που θυμίζει άλλες εποχές. Σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους, υπάρχει το ενδεχόμενο ο ψυχρός πυρήνας να εγκλωβιστεί είτε προς το Ιόνιο είτε προς το Αιγαίο, αυξάνοντας τον κίνδυνο για εκτεταμένες χιονοπτώσεις ακόμη και σε μηδενικά υψόμετρα.

Παρόλα αυτά, το σενάριο δεν θεωρείται ακόμη «κλειδωμένο». Δεδομένου ότι πρόκειται για πιθανό γεγονός σε ορίζοντα περίπου δέκα ημερών, το ποσοστό αξιοπιστίας αυτή τη στιγμή εκτιμάται στο 35%–40%. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα παρακολουθείται καθημερινά, με τις ενδείξεις, όπως καταλήγουν οι αναλυτές, να γέρνουν προς ένα έντονα χειμερινό σκηνικό στην Ευρώπη λίγο πριν την υποδοχή του 2026. Το σιβηρικό ψύχος, αν τελικά επικρατήσει, θα καθορίσει την πιο κρίσιμη καιρική περίοδο του φετινού χειμώνα.

