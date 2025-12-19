Ξεκαθαρίζει ο καιρός των εορτών: Τι αναφέρουν τα μοντέλα GFS και ECMWF μέρα προς μέρα

Χάρτης εκτίμησης βροχόπτωσης για το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, με εκτεταμένα φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας

Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τον καιρό των εορτών.

Ο Δημήτρης Καμπόλης, Φυσικός, κατεύθυνσης Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας, MSc - Περιβαλλοντικών Σπουδών και Κλιματικής Αλλαγής ανέλυσε τα μέχρι στιγμής δεδομένα προκειμένου να αποτυπώσει τις προβλέψεις για τον καιρό των επομένων ημερών και των γιορτών.

Αναλυτικά στο μεσοπρόθεσμο Δελτίο Καιρού που εξέδωσε χθες αναφέρει:

Βάσει GFS & ECMWF Ensembles (19/12/2025)

Οι προγνώσεις των δύο μεγάλων παγκόσμιων μοντέλων, του GFS και του ECMWF, συγκλίνουν στην είσοδο σε ένα καιρικό μοτίβο πιο χειμερινό με αυξημένα φαινομενα.

Παρακάτω παρουσιάζεται η κοινή τάση των δύο αριθμητικών μοντέλων σε ενιαία χρονολογική βάση

19–22 Δεκεμβρίου

Ήπιος καιρός, με αυξημένες νεφώσεις και περιορισμένα φαινόμενα.

Θερμοκρασίες στα 850 hPa στους +4°C έως +6°C.

Υψηλή συμφωνία μεταξύ των μελών / υψηλή επαληθευσιμότητα.

Περιορισμένα υετικά μέλη τόσο στο GFS όσο και στο ECMWF (μικρή πιθανότητα για περιορισμένα και σποραδικά φαινόμενα).

23–25 Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα)

Επιδείνωση του καιρού, αυξημένη πιθανότητα για εκδήλωση φαινομένων.

Θερμοκρασίες στα 850hPa στους +3°C έως +5°C.

Και τα δύο μοντέλα εμφανίζουν αυξημένα υετικά μέλη (γενικευμένα φαινόμενα με την μορφή περασμάτων).

26–29 Δεκεμβρίου

Οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας.

Θερμοκρασία στα 850hPa στους +1°C έως +3°C. Ορισμένα μέλη δίνουν χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Και τα δύο μοντέλα εμφανίζουν πολλά υετικά μέλη με αυξημένα ύψη (ορισμένα μέλη είναι αρκετά έντονα υποδηλώνοντας αξιόλογα φαινόμενα).

Το GFS εμφανίζει αρκετές έντονες κορυφώσεις (τοπικά έντονα φαινόμενα).

Το ECMWF εμφανίζει μικρότερες κορυφώσεις αλλά σε ευρεία βάση (γενικευμένα φαινόμενα με διάρκεια).

Ισχυρές χιονοπτώσεις στα ορεινά.

30 Δεκεμβρίου –3 Ιανουαρίου

Αυξημένη αβεβαιότητα, ενδείξεις για ψυχρή εισβολή.

Τα υετικά μέλη είναι αυξημένα - αυξημένη πιθανότητα για γενικευμένα φαινόμενα.

Η θερμοκρασία στα 850hPa στους +0°C έως +2°C. Αυξημένα σενάρια για σημαντικά ψυχρότερο καιρό - λίγα σενάρια για σημαντική ψυχρή εισβολή με χιονοπτώσεις ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Συνοπτικά:

19-22/12: Ήπιος καιρός, με αυξημένες νεφώσεις και περιορισμένα φαινόμενα.

23-25/12: Επιδείνωση του καιρού, αυξημένη πιθανότητα για εκδήλωση φαινομένων.

26-29/12: Οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας.

30/12-3/01: Αυξημένη αβεβαιότητα, ενδείξεις για ψυχρή εισβολή.





