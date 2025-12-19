Ξεκαθαρίζει ο καιρός των εορτών: Τι αναφέρουν τα μοντέλα GFS και ECMWF μέρα προς μέρα

Μπαίνουμε σε καιρικό μοτίβο πιο χειμερινό με αυξημένα φαινόμενα

Newsbomb

Ξεκαθαρίζει ο καιρός των εορτών: Τι αναφέρουν τα μοντέλα GFS και ECMWF μέρα προς μέρα

Χάρτης εκτίμησης βροχόπτωσης για το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, με εκτεταμένα φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας

ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τον καιρό των εορτών.

Ο Δημήτρης Καμπόλης, Φυσικός, κατεύθυνσης Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας, MSc - Περιβαλλοντικών Σπουδών και Κλιματικής Αλλαγής ανέλυσε τα μέχρι στιγμής δεδομένα προκειμένου να αποτυπώσει τις προβλέψεις για τον καιρό των επομένων ημερών και των γιορτών.

Αναλυτικά στο μεσοπρόθεσμο Δελτίο Καιρού που εξέδωσε χθες αναφέρει:

Βάσει GFS & ECMWF Ensembles (19/12/2025)
Οι προγνώσεις των δύο μεγάλων παγκόσμιων μοντέλων, του GFS και του ECMWF, συγκλίνουν στην είσοδο σε ένα καιρικό μοτίβο πιο χειμερινό με αυξημένα φαινομενα.
Παρακάτω παρουσιάζεται η κοινή τάση των δύο αριθμητικών μοντέλων σε ενιαία χρονολογική βάση

19–22 Δεκεμβρίου
Ήπιος καιρός, με αυξημένες νεφώσεις και περιορισμένα φαινόμενα.
Θερμοκρασίες στα 850 hPa στους +4°C έως +6°C.
Υψηλή συμφωνία μεταξύ των μελών / υψηλή επαληθευσιμότητα.
Περιορισμένα υετικά μέλη τόσο στο GFS όσο και στο ECMWF (μικρή πιθανότητα για περιορισμένα και σποραδικά φαινόμενα).

23–25 Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα)
Επιδείνωση του καιρού, αυξημένη πιθανότητα για εκδήλωση φαινομένων.
Θερμοκρασίες στα 850hPa στους +3°C έως +5°C.
Και τα δύο μοντέλα εμφανίζουν αυξημένα υετικά μέλη (γενικευμένα φαινόμενα με την μορφή περασμάτων).

26–29 Δεκεμβρίου
Οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας.
Θερμοκρασία στα 850hPa στους +1°C έως +3°C. Ορισμένα μέλη δίνουν χαμηλότερες θερμοκρασίες.
Και τα δύο μοντέλα εμφανίζουν πολλά υετικά μέλη με αυξημένα ύψη (ορισμένα μέλη είναι αρκετά έντονα υποδηλώνοντας αξιόλογα φαινόμενα).
Το GFS εμφανίζει αρκετές έντονες κορυφώσεις (τοπικά έντονα φαινόμενα).
Το ECMWF εμφανίζει μικρότερες κορυφώσεις αλλά σε ευρεία βάση (γενικευμένα φαινόμενα με διάρκεια).
Ισχυρές χιονοπτώσεις στα ορεινά.

30 Δεκεμβρίου –3 Ιανουαρίου
Αυξημένη αβεβαιότητα, ενδείξεις για ψυχρή εισβολή.
Τα υετικά μέλη είναι αυξημένα - αυξημένη πιθανότητα για γενικευμένα φαινόμενα.
Η θερμοκρασία στα 850hPa στους +0°C έως +2°C. Αυξημένα σενάρια για σημαντικά ψυχρότερο καιρό - λίγα σενάρια για σημαντική ψυχρή εισβολή με χιονοπτώσεις ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Συνοπτικά:
19-22/12: Ήπιος καιρός, με αυξημένες νεφώσεις και περιορισμένα φαινόμενα.
23-25/12: Επιδείνωση του καιρού, αυξημένη πιθανότητα για εκδήλωση φαινομένων.
26-29/12: Οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας.
30/12-3/01: Αυξημένη αβεβαιότητα, ενδείξεις για ψυχρή εισβολή.

xarths-kairos.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα 20 παιχνίδια Android που μπορείτε να παίξετε χωρίς internet

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Παρέμβαση για όσους δεν έλαβαν τη βασική ενίσχυση λόγω εκκρεμοτήτητων στο Κτηματολόγιο

22:08ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

22:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν αποκλείει την πιθανότητα ενός πολέμου με τη Βενεζουέλα

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Μεθυσμένος έσπασε με τσόκαρο ΙΧ και το πέταξε σε αστυνομικούς - Χρειάστηκαν 6 για να τον συλλάβουν

21:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Χειροπέδες σε 62χρονο καθηγητή για παρενόχληση μαθήτριας μέσα στην τάξη - Της ακούμπησε το εσώρουχο

21:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Συγκινεί ο Λεσόρ – «Πριν από έναν χρόνο νόμιζα πως όλα τελείωσαν… Θα επιστρέψω!»

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Η Ουάσινγκτον δεν μπορεί να επιβάλει την ειρήνη στην Ουκρανία

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση από τα Σκόπια - Επιμένει ο Μίτσκοσκι: «Το όνομα "Μακεδονία" είναι ιερό»

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: Δεν θα δημοσιευθούν όλα σήμερα, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

21:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Η… απογείωση της «OPAP Arena» στην ανατροπή κι ο χαμός στα αποδυτήρια (βίντεο)

21:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πρωταθλητής πυγμαχίας κινδυνεύει άμεσα με εκτέλεση

21:10ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός των εορτών: Τι αναφέρουν τα μοντέλα GFS και ECMWF μέρα προς μέρα

21:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: «Παρών» ο Ζίβκοβιτς στο ντέρμπι της Τούμπας

21:01ΕΘΝΙΚΑ

24 ώρες μετά την ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» στον Στόλο οι Τούρκοι προκαλούν στο Αιγαίο: «Dogfight» ελληνικών και τουρκικών F-16 έπειτα από 34 μήνες

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αίσιο τέλος για τον εξαφανισμένο εδώ και τρεις ημέρες 50χρονο - Επέστρεψε σώος στο σπίτι του

20:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Γιαννόπουλος: Ο Νίκος Παππάς με μείωνε, έλεγε «σε χτύπησα, γιατί κοίτα πώς είσαι»

20:39LIFESTYLE

Μία νίκη για τον Μπραντ Πιτ - Η Αντζελίνα Τζολί πρέπει να αποκαλύψει προσωπικά μηνύματα

20:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – Ηρακλής: Με φίλους και του «γηραιού» στο Telekom Center Athens ο αγώνας της GBL

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Ψευδές βίντεο «πραξικοπήματος» στη Γαλλία: «Ήθελα να βγάλω χρήματα» λέει ο 17χρονος δημιουργός του - «Κέρδισα 7 ευρώ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:10ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός των εορτών: Τι αναφέρουν τα μοντέλα GFS και ECMWF μέρα προς μέρα

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοεκπλήξεις προ των πυλών του 2026 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Ο τραυματισμός σε φαράγγι της Κρήτης, τα Super Puma από Λήμνο και Ρόδο που δεν έφτασαν ποτέ και ο θάνατος 37χρονου ορειβάτη - ΕΔΕ μετά την τραγωδία

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Αν θες καριέρα πέρνα από το καμαρίνι του, έλεγαν από την παραγωγή στον 21χρονο»

19:21LIFESTYLE

The Voice: Τα live με Μαζωνάκη, Παπαρίζου, Μουζουράκη, Μάστορα

22:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν αποκλείει την πιθανότητα ενός πολέμου με τη Βενεζουέλα

16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα «ΝΑΙ» και τα «ΟΧΙ» της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών - Ποια έχουν υλοποιηθεί, ποια επεξεργάζονται και ποια προσκρούουν σε ευρωπαϊκούς κανόνες

13:20WHAT THE FACT

Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη

21:01ΕΘΝΙΚΑ

24 ώρες μετά την ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» στον Στόλο οι Τούρκοι προκαλούν στο Αιγαίο: «Dogfight» ελληνικών και τουρκικών F-16 έπειτα από 34 μήνες

22:08ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νεκρό βρέφος 5 μηνών - Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ένοχος ο 54χρονος καθηγητής για απάτη στην υπόθεση του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Ο χάρτης των μπλόκων: Πού ενισχύονται οι κινητοποιήσεις και τι αποφάσισαν οι αγρότες για τις γιορτές

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα στο αγροτικό μπλόκο Πλατύκαμπου

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία χτύπησε με drones τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» ανοιχτά της Κρήτης - Εντυπωσιακό πλήγμα του Κιέβου - Με αντίποινα απειλεί ο Πούτιν

16:06LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς: Πέφτει αυλαία για την επιτυχημένη σειρά – Αποκαλύψεις και πυροβολισμοί

21:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Συγκινεί ο Λεσόρ – «Πριν από έναν χρόνο νόμιζα πως όλα τελείωσαν… Θα επιστρέψω!»

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ