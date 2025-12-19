Καιρός: Το Σαββατοκύριακο το πρώτο βαρομετρικό από τη βόρεια Αφρική - Χριστούγεννα με βροχές

Ανοίγει σταδιακά ο «διάδρομος» για την είσοδο διαδοχικών κακοκαιριών, σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη.

Όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, το σκηνικό του καιρού αρχίζει να αλλάζει, καθώς ο αντικυκλώνας εκτοπίζεται ανατολικότερα. Έτσι, ανοίγει σταδιακά ο «διάδρομος» για την είσοδο διαδοχικών κακοκαιριών που ενδέχεται να μας απασχολήσουν έως και το τέλος του έτους.

Το πρώτο βαρομετρικό χαμηλό, προερχόμενο από τη βόρεια Αφρική, αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τη νότια και ανατολική χώρα, με βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, πιο ισχυρές στο νότιο ανατολικό αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, παραμένοντας ωστόσο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Χριστούγεννα με βροχές

Καθώς πλησιάζουμε προς τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων, ο καιρός φαίνεται να αλλάζει πιο ουσιαστικά, με πιο οργανωμένα βαρομετρικά χαμηλά να επηρεάζουν τη χώρα.

Αναμένονται κατά διαστήματα γενικευμένες βροχές, που θα κινούνται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ενώ οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν ήπιες για την εποχή.

Παράλληλα, χιονοπτώσεις θα εκδηλώνονται στα ορεινά, καθώς και στα περισσότερα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας.

Ψυχρή εισβολή στο τέλος της χρονιάς;

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, προς το τέλος του έτους διαφαίνεται πιθανή μετακίνηση ψυχρότερων αερίων μαζών από τη βορειοανατολική Ευρώπη προς νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη.

Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν αποκλείεται τις τελευταίες ημέρες του χρόνου ο καιρός να καταστεί πιο ψυχρός, με χιονοπτώσεις σε ορεινές και ενδεχομένως και σε ημιορεινές περιοχές.

Διαβάστε επίσης