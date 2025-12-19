Καιρός - Μαρουσάκης: Χριστούγεννα με βροχές, Πρωτοχρονιά με κρύο - «Παρέλαση» βαρομετρικών χαμηλών

Έντονα άστατες οι καιρικές συνθήκες την περίοδο των γιορτών, εκτιμά ο μετεωρολόγος

Καιρός - Μαρουσάκης: Χριστούγεννα με βροχές, Πρωτοχρονιά με κρύο - «Παρέλαση» βαρομετρικών χαμηλών
Χριστούγεννα με βροχές, Πρωτοχρονιά με κρύο είναι -σε γενικές γραμμές- η πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό την περίοδο των γιορτών.

Έρχεται «παρέλαση» βαρομετρικών χαμηλών, αναφέρει ο κ. Μαρουσάκης σε ανάρτησή του στο facebook την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες την περίοδο των γιορτών. Όπως γράφει χαρακτηριστικά, τα Χριστούγεννα ο καιρός θα είναι φθινοπωρινός, ενώ την Πρωτοχρονιά αναμένεται χειμωνιάτικος. Από αύριο Σάββατο, «ξεκινάει η "παρέλαση" διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες», επισημαίνει ο ίδιος και προσθέτει πως «ως προς την τάση του καιρού μέχρι και την αλλαγή του χρόνου, μπορούμε να διακρίνουμε δύο φάσεις»: Η πρώτη φάση με φθινοπωρινό καιρό, και κύριο χαρακτηριστικό τις «πολλές και κατά τόπους ισχυρές βροχές - καταιγίδες, ενισχυμένους νοτιάδες στις θάλασσές μας και χιόνια στα ψηλά βουνά».

«Αυτή η φάση η οποία θα περιλαμβάνει και την γιορτή των Χριστουγέννων φαίνεται να διαρκεί μέχρι και τις 28 Δεκεμβρίου περίπου», γράφει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ακολουθεί η δεύτερη φάση, με τον «χειμωνιάτικο καιρό», με κύρια χαρακτηριστικά τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο, την επικράτηση ενισχυμένων νοτιάδων και βοριάδων στα πελάγη, πολλές και έντονες βροχές κοντά στη θάλασσα και πολλά χιόνια στα βουνά, ενώ ο κ. Μαρουσάκης γράφει χαρακτηριστικά πως είναι πιθανόν να χιονίσει και σε πιο χαμηλά υψόμετρα.

«Αυτή η φάση η οποία θα περιλαμβάνει και την Πρωτοχρονιά, φαίνεται να κρατάει και τις πρώτες ημέρες του νέου έτους. Όπως όλα δείχνουν η κατάρρευση του αντικυκλώνα - ατμοσφαιρικού βουνού για φέτος, έρχεται πάνω στην ώρα απομακρύνοντας τα Πασχούγεννα και φέρνοντάς μας τα Χριστούγεννα ή με άλλαλόγια τον φυσιολογικό για την εποχή καιρό», καταλήγει ο κ. Μαρουσάκης.

Ολόκληρη η ανάρτηση Μαρουσάκη

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Με την υποχώρηση του ατμοσφαιρικού βουνού από αύριο και στη συνέχεια, ανοίγει ο δρόμος για τις κακοκαιρίες και στη χώρα μας με αποτέλεσμα ο φθινοπωρινός καιρός να επιστρέφει μετά από ένα διάλειμμα μερικών ημερών όπου ο ήπιος καιρός ως προς τις βροχές και τα χιόνια τουλάχιστον, κυριάρχησε.

Έτσι λοιπόν από αύριο ξεκινάει η "παρέλαση" διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες όπως είχαμε σημειώσει και στις πρώτες μας εκτιμήσεις αρκετές ημέρες πριν.

ΔΥΟ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Ως προς την τάση του καιρού μέχρι και την αλλαγή του χρόνου, μπορούμε να διακρίνουμε δύο φάσεις.

1η ΦΑΣΗ (ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ)

Κύρια χαρακτηριστικά οι πολλές και κατά τόπους ισχυρές βροχές - καταιγίδες, οι ενισχυμένοι νοτιάδες στις θάλασσές μας και τα χιόνια στα ψηλά βουνά.

Αυτή η φάση η οποία θα περιλαμβάνει και την γιορτή των Χριστουγέννων φαίνεται να διαρκεί μέχρι και τις 28 Δεκεμβρίου περίπου.

2η ΦΑΣΗ (ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙΡΟΣ)

Κύρια χαρακτηριστικά η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο, η επικράτηση ενισχυμένων νοτιάδων - βοριάδων, οι πολλές και έντονες βροχές κοντά στη θάλασσα και τα πολλά χιόνια στα βουνά μας και πιθανόν και σε πιο χαμηλά υψόμετρα.

Αυτή η φάση η οποία θα περιλαμβάνει και την Πρωτοχρονιά, φαίνεται να κρατάει και τις πρώτες ημέρες του νέου έτους.

Όπως όλα δείχνουν η κατάρρευση του αντικυκλώνα - ατμοσφαιρικού βουνού για φέτος, έρχεται πάνω στην ώρα απομακρύνοντας τα Πασχούγεννα και φέρνοντάς μας τα Χριστούγεννα ή με άλλα λόγια τον φυσιολογικό για την εποχή καιρό.

Ακολουθούν χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα και οι οποίοι εστιάζονται στα κύματα κακοκαιρίας που θα μας απασχολήσουν μέχρι και τα μέσα της νέας εβδομάδας.

