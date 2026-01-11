Γροιλανδία: Η Βρετανία και η Ευρώπη εξετάζουν την αποστολή στρατευμάτων

Το ενδεχόμενο ανάπτυξης βρετανικών και ευρωπαϊκών στρατευμάτων στο έδαφος της Γροιλανδίας έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για βάλει «μπότες στο έδαφος» στην Ουκρανία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις λίγες ημέρες αφότου ο Βρετανός πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, ως πυρήνα της «συμμαχίας των προθύμων» για την εγγύηση της ειρήνης, με πρώην ανώτατους στρατιωτικούς να αμφισβητούν αν το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει επαρκές στρατιωτικό προσωπικό.

Η αποκάλυψη έγινε αφού ο Φρανκ Ρόουζ, πρώην υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επί Ομπάμα, δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα Independent ότι οι ενέργειες του Τραμπ απειλούν να υπονομεύσουν την αμερικανική άμυνα στην περιοχή και να οδηγήσουν συμμάχους να στραφούν εναντίον του.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει επιμείνει ότι θέλει τον έλεγχο της Γροιλανδίας και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος για την κατάληψη του ημιαυτόνομου εδάφους της Δανίας.

Η πιθανότητα αποστολής βρετανικών στρατευμάτων στη Γροιλανδία εξετάζεται καθώς αυξάνονται οι εντάσεις γύρω από το μέλλον της περιοχής.

Η υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας Χάιντι Αλεξάντερ υποστήριξε ότι οι συζητήσεις για την ασφάλεια του Υψηλού Βορρά απέναντι στη Ρωσία και την Κίνα αποτελούν «συνήθη πρακτική» του ΝΑΤΟ και όχι απάντηση σε απειλή στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ.

Η επικεφαλής των Τόρις, Κέμι Μπέιντενοχ, καταφέρθηκε εναντίον των συζητήσεων, προειδοποιώντας ότι υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και υποστηρίζοντας ότι η Γροιλανδία αποτελεί ζήτημα «δευτερεύουσας σημασίας».

Μιλώντας στο BBC και τη Λόρα Κούνσμπεργκ, δήλωσε:

«Αυτό που με ανησυχεί πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι αν θα συνεχίσει να υπάρχει το ΝΑΤΟ. Πρέπει να κρατήσουμε την Αμερική στο πλευρό μας».

Την ίδια ώρα, ο πρώην πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως ο Τραμπ θα στείλει αμερικανικά στρατεύματα για να καταλάβει τη Γροιλανδία και κατηγόρησε τους επικριτές του Αμερικανού προέδρου ότι «υποκρίνονται τους σοκαρισμένους» αντί να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα. Ωστόσο, ο λόρδος των Εργατικών άσκησε κριτική και στον Βρετανό πρωθυπουργό, ο οποίος τον είχε αποπέμψει από τη θέση του πρεσβευτή, επειδή δεν έχει υλοποιήσει τις υποσχεθείσες αυξήσεις στις αμυντικές δαπάνες.

Η Telegraph ανέφερε ότι οι στρατιωτικοί επιτελείς καταρτίζουν σχέδια για πιθανή αποστολή του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανάπτυξη Βρετανών στρατιωτών, πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών.

Η Αλεξάντερ υποβάθμισε το ενδεχόμενο, λέγοντας στην Κούνσμπεργκ ότι το δημοσίευμα «ενδεχομένως διαβάζει περισσότερα στις συνήθεις συζητήσεις μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ απ’ όσα πραγματικά υπάρχουν».

Σημείωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνεί με τον πρόεδρο Τραμπ πως ο Αρκτικός Κύκλος «γίνεται ολοένα και πιο αμφισβητούμενη περιοχή, λόγω των φιλοδοξιών του [Βλαντίμιρ] Πούτιν και της Κίνας».

«Παρότι δεν έχουμε δει σε εκείνο το μέρος του κόσμου τις φρικτές συνέπειες που είδαμε στην Ουκρανία, είναι απολύτως κρίσιμο να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, μαζί με όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ώστε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει αποτελεσματική αποτροπή σε αυτή την περιοχή του πλανήτη απέναντι στον Πούτιν».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, η οποία διαθέτει στρατηγική θέση και φυσικούς πόρους, και ότι «αν δεν το κάνουμε με τον εύκολο τρόπο, θα το κάνουμε με τον δύσκολο».

Ωστόσο, ο λόρδος Μάντελσον δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως ο Τραμπ θα χρησιμοποιήσει τον στρατό εναντίον συμμάχου του ΝΑΤΟ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν πρόκειται να αποβιβαστεί στη Γροιλανδία και να την καταλάβει με τη βία», είπε. «Δεν είναι ανόητος. Αυτό που θα συμβεί είναι πολλές συζητήσεις, πολλές διαβουλεύσεις, πολλές διαπραγματεύσεις και, στο τέλος της ημέρας, όλοι θα πρέπει να ξυπνήσουμε στη συνειδητοποίηση ότι η Αρκτική χρειάζεται ασφάλεια απέναντι στην Κίνα και τη Ρωσία.

»Και αν με ρωτήσετε ποιος θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας ασφάλειας, όλοι ξέρουμε, έτσι δεν είναι, ότι θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες».

Υποστήριξε ότι ο Τραμπ «πιστεύει πως ζούμε σε έναν κόσμο συγκρούσεων και σκληρής ισχύος… και ότι κάποιες φορές πρέπει να πιάσεις την τσουκνίδα. Πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό».

Άσκησε επίσης κριτική στον σερ Κιρ επειδή δεν συνόδευσε τις δεσμεύσεις του με τις υποσχεθείσες αυξήσεις στις αμυντικές δαπάνες.

«Λυπάμαι, αλλά τα χρήματα πρέπει να ακολουθήσουν», είπε. «Νομίζω ότι η αρχή [της αύξησης των αμυντικών δαπανών] έχει γίνει αποδεκτή. Νομίζω ότι η χρηματοδότηση έχει αγκαλιαστεί ως ιδέα, αλλά δεν έχω δει τα οικονομικά σχέδια – ούτε για το μέλλον, ούτε με τον τρόπο που πρέπει να χτιστούν και να ξεδιπλωθούν τα επόμενα χρόνια».

Πηγές της Ντάουνινγκ Στριτ σημείωσαν ότι ο πρωθυπουργός συμμερίζεται την άποψη του προέδρου Τραμπ ότι η αυξανόμενη ρωσική επιθετικότητα στον Υψηλό Βορρά πρέπει να αποτραπεί, ότι η ευρωατλαντική ασφάλεια πρέπει να ενισχυθεί και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνει τις απειλές από τη Ρωσία και την Κίνα στην περιοχή «εξαιρετικά σοβαρά».

Επιβεβαίωσαν ότι οι συζητήσεις στο ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή συνεχίζονται και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα προκαταλάβει τις αποφάσεις, αλλά εργάζεται με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της αποτροπής και της άμυνας στην Αρκτική.

Το μέλλον της Γροιλανδίας παραμένει αβέβαιο, μετά τις αμερικανικές απειλές ότι θα ενεργήσουν «είτε τους αρέσει είτε όχι».

Μόλις πέρυσι, Βρετανοί κομάντος συμμετείχαν στην άσκηση Joint Viking στη Νορβηγία, μία από τις μεγαλύτερες ασκήσεις του ΝΑΤΟ στον Υψηλό Βορρά, σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν, μαζί με 7.000 συμμαχικά στρατεύματα, σκάφη περιπολίας του Βασιλικού Ναυτικού και το RFA Lyme Bay.

Φέτος, 1.500 πεζοναύτες του Βασιλικού Ναυτικού θα αναπτυχθούν στην άσκηση Cold Response σε Νορβηγία, Φινλανδία και Σουηδία, εκπαιδευόμενοι με συμμάχους για την άμυνα κρίσιμων περιοχών και την επίδειξη της ενότητας του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, την τελευταία εβδομάδα, ανώτατοι απόστρατοι αξιωματικοί έχουν προειδοποιήσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ήδη υπερφορτωμένο, ακόμη και με τη δέσμευση του σερ Κιρ για την Ουκρανία.

Σε έκθεσή του για το Policy Exchange, ο απόστρατος αρχιπτέραρχος Έντουαρντ Στρίνγκερ προειδοποίησε ότι οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες στο Ηνωμένο Βασίλειο «εξανεμίζονται από το έλλειμμα του υπουργείου Άμυνας», τη στιγμή που το στρατιωτικό αποτύπωμα της χώρας συρρικνώνεται σε μια κρίσιμη συγκυρία.

Η έκθεσή του, με τίτλο «The Say-Do Gaps in Defence», σημειώνει ότι ο βρετανικός στρατός διαθέτει πλέον μόλις 14 πυροβόλα οβιδοβόλα συνολικά· ότι το Βασιλικό Ναυτικό δεν έχει καταφέρει εδώ και καιρό να θέσει σε επιχειρησιακή δράση περισσότερα από ένα υποβρύχιο επίθεσης· και ότι η RAF αναγκάστηκε να στείλει πιλότους εκπαιδευτικών μονάδων στη θάλασσα για να διασφαλίσει την πιστοποίηση της δύναμης των F-35 στο αεροπλανοφόρο.

Παράλληλα, σε άλλη έκθεση του Policy Exchange νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο επίσης απόστρατος αρχιπτέραρχος λόρδος Στέρραπ ανέλυσε πώς το Ηνωμένο Βασίλειο έχει καταστεί υπερβολικά εξαρτημένο από τα πυρηνικά όπλα για αποτροπή – κάτι που, όπως προειδοποίησε, δεν τρομάζει τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν την ώρα που ο σερ Ρίτσαρντ Σίρεφ, ο οποίος υπηρέτησε ως αναπληρωτής ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη την περίοδο 2011-2014, ανέφερε ότι οι συμμαχικές δυνάμεις θα χρειάζονταν τουλάχιστον 50.000 στρατιώτες στην Ουκρανία για να αποτρέψουν μια ρωσική επίθεση, την ώρα που ο βρετανικός στρατός διαθέτει σήμερα λιγότερους από 75.000 άνδρες.

