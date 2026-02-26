Η πρώτη γραφή στον κόσμο είναι παλαιότερη από ότι πιστεύαμε - Τι δείχνει νέα ανακάλυψη

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ευρήματα γραφής 45.000 ετών σε σπηλιές της Γερμανίας

Η πρώτη γραφή στον κόσμο είναι παλαιότερη από ότι πιστεύαμε - Τι δείχνει νέα ανακάλυψη
Πηγή: Landesmuseum Württemberg / Hendrik Zwietasch
Η πρώτη γραφή στον κόσμο είναι δεκάδες χιλιάδες χρόνια παλαιότερη από ό,τι πιστεύαμε, προκαλώντας έκπληξη στους αρχαιολόγους που έκαναν την ανακάλυψη.

Οι ερευνητές αναγνώρισαν μοτίβα με νόημα σε γραμμές, εγκοπές, κουκκίδες και σταυρούς σε αντικείμενα όπως χαυλιόδοντες μαμούθ, ηλικίας έως 45.000 ετών, σε σπηλιές της Γερμανίας.

Παραδοσιακά, οι ιστορικοί τοποθετούσαν τις πρώτες γραπτές λέξεις σε προ-σφηνοειδή (proto-cuneiform) γραφές περίπου πριν 5.000 χρόνια στη Μεσοποταμία, στο σημερινό Ιράκ.

Η ακριβής σημασία των συμβόλων στη Γερμανία παραμένει άγνωστη.

grafi.jpg

Πηγή: University of Tübingen / Hildegard Jensen

Τα αντικείμενα χρονολογούνται λίγο πριν οι «homo sapiens» μεταναστεύσουν στην Ευρώπη από την Αφρική, όπου ήρθαν σε επαφή με τους Νεάντερταλ.

Μέχρι σήμερα, υπήρχε η θεωρία ότι η γραφή αναπτύχθηκε στη Μεσοποταμία γύρω στο 3.000 π.Χ., ακολουθούμενη από τα ιερογλυφικά στην Αίγυπτο και αργότερα από την Κίνα και την Αμερική.

«Οι αλληλουχίες σημείων της Λίθινης Εποχής είναι μια πρώιμη εναλλακτική μορφή γραφής», λέει ο καθηγητής Christian Bentz από το Saarland University, ένας από τους συγγραφείς της νέας έρευνας.

proti-grafi-ston-kosmo.jpg

Πηγή: Landesmuseum Württemberg / Hendrik Zwietasch

Η έρευνα υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι της Λίθινης Εποχής ήταν εξίσου ευφυείς με τους σύγχρονους, σύμφωνα με τη μελετήτρια Ewa Dutkiewicz από το Μουσείο Προϊστορίας του Βερολίνο.

«Μέχρι τώρα, έχουμε μόλις ξύσει την επιφάνεια όσον αφορά τις αλληλουχίες συμβόλων σε μια μεγάλη ποικιλία αντικειμένων», προσθέτει.

Η ομάδα ανέλυσε πάνω από 3.000 χαρακτήρες σε 260 αντικείμενα για να αποκαλύψει αυτό που ονομάζουν «DNA της γραφής».

grafi-istoria.jpg

Πηγή: Staatliche Museen zu Berlin, Vorderasiatisches Museum / Olaf M. Tesmer

Μερικά από τα αντικείμενα προέρχονται από ένα σπήλαιο μήκους 37 χιλιομέτρων, το Lonetal, στο Baden-Württemberg, στη νότια Γερμανία.

