Ρέθυμνο: Το καρναβάλι που άφησε άδεια τα ταμεία των επιχειρήσεων και οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν
Μείωση 20% με 30% σε τζίρο σε καταλύματα και εστίαση
Το φετινό καρναβάλι στο Ρέθυμνο αποτελεί παρελθόν και μπορεί παρά τις κακές καιρικές συνθήκες με τη βροχή, ο κόσμος να βγήκε στους δρόμους και διασκεδάσε, όμως τα ταμεία των επιχειρήσεων και η γενικότερη εικόνα της κίνησης, ήταν αισθητά μειωμένη σε σχέση με άλλες χρονιές.
