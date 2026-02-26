Ρέθυμνο: Το καρναβάλι που άφησε άδεια τα ταμεία των επιχειρήσεων και οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν

Το φετινό καρναβάλι στο Ρέθυμνο αποτελεί παρελθόν και μπορεί παρά τις κακές καιρικές συνθήκες με τη βροχή, ο κόσμος να βγήκε στους δρόμους και διασκεδάσε, όμως τα ταμεία των επιχειρήσεων και η γενικότερη εικόνα της κίνησης, ήταν αισθητά μειωμένη σε σχέση με άλλες χρονιές.

