Euroleague: Υποχώρησε 10ος ο Παναθηναϊκός AKTOR – Η βαθμολογία
Οι «πράσινοι» έχουν πλέον ρεκόρ 16-13 μετά την ήττα στην έδρα τους από την Παρί – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.
Οι διαιτητές δεν έδωσαν το φάουλ πάνω στον Χέιζ-Ντέιβις και ο Παναθηναϊκός AKTOR γνώρισε ήττα από την Παρί, η οποία τον στέλνει στη 10η θέση. Με ρεκόρ 16-13 πλέον και τεράστια ανάγκη για νίκες στα επόμενα παιχνίδια.
Ισόβαθμη με το «τριφύλλι» η Μονακό που έχασε στην έδρα της απ’ την Μακάμπι Τελ Αβίβ 91-86. Εύκολη νίκη πήρε η Βαλένθια στην έδρα της Μπασκόνια με 108-79 και είναι μόνη δεύτερη με 19 νίκες πλέον. Η Ντουμπάι επιβλήθηκε 96-85 της Βιλερμπάν και πλησίασε στη μία νίκη τη 10άδα.
Δεν αντιμετώπισε προβλήματα η Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, επικρατώντας 93-70.
Euroleague – 29η Αγωνιστική
- Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Ολυμπιακός 99-94 -2παρ. (73-73κ.α., 82-82 α' παρ.)
- Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Παρτιζάν (Σερβία) 81-78
- Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 85-80
- Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 91-81
- Παναθηναϊκός AKTOR–Παρί (Γαλλία) 99-104
- Ντουμπάι(ΗΑΕ)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 96-85
- Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 92-86
- Μονακό (Μονακό)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 86-91
- Μπασκόνια (Ισπανία)–Βαλένθια (Ισπανία) 79-108
- Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 93-70
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 21-7
- Βαλένθια (Ισπανία) 19-10
- Ολυμπιακός 18-10
- Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 18-11
- Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 17-12
- Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 17-12
- Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 17-12
- Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 17-11
- Μονακό (Μονακό) 16-13
- Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR 16-13
- Ντουμπάι (ΗΑΕ) 15-14
- Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 14-15
- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 14-15
- Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-16
- Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 12-17
- Παρί (Γαλλία) 10-18
- Αναντολού Εφές (Τουρκία) 9-20
- Μπασκόνια (Ισπανία) 9-20
- Παρτιζάν (Σερβία) 9-20
- Βιλερμπάν (Γαλλία) 7-22
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (30η)
5/3
- Φενερμπαχτσέ – Μονακό
- Μακάμπι τελ αβίβ– Χαποέλ Τελ Αβίβ
- Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα
- Παρτιζάν – Ντουμπάι
- Βαλένθια – Ζαλγκίρις Κάουνας
- Ρεάλ Μαδρίτης – Βίρτους Μπολόνια
6/3
- Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν
- Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR
- Μπασκόνια – Παρί