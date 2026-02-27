Euroleague: Υποχώρησε 10ος ο Παναθηναϊκός AKTOR – Η βαθμολογία

Οι «πράσινοι» έχουν πλέον ρεκόρ 16-13 μετά την ήττα στην έδρα τους από την Παρί – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.

ΜΠΑΣΚΕΤ
Οι διαιτητές δεν έδωσαν το φάουλ πάνω στον Χέιζ-Ντέιβις και ο Παναθηναϊκός AKTOR γνώρισε ήττα από την Παρί, η οποία τον στέλνει στη 10η θέση. Με ρεκόρ 16-13 πλέον και τεράστια ανάγκη για νίκες στα επόμενα παιχνίδια.

Ισόβαθμη με το «τριφύλλι» η Μονακό που έχασε στην έδρα της απ’ την Μακάμπι Τελ Αβίβ 91-86. Εύκολη νίκη πήρε η Βαλένθια στην έδρα της Μπασκόνια με 108-79 και είναι μόνη δεύτερη με 19 νίκες πλέον. Η Ντουμπάι επιβλήθηκε 96-85 της Βιλερμπάν και πλησίασε στη μία νίκη τη 10άδα.

Δεν αντιμετώπισε προβλήματα η Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, επικρατώντας 93-70.

Euroleague – 29η Αγωνιστική

  • Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Ολυμπιακός 99-94 -2παρ. (73-73κ.α., 82-82 α' παρ.)
  • Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Παρτιζάν (Σερβία) 81-78
  • Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 85-80
  • Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 91-81
  • Παναθηναϊκός AKTOR–Παρί (Γαλλία) 99-104
  • Ντουμπάι(ΗΑΕ)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 96-85
  • Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 92-86
  • Μονακό (Μονακό)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 86-91
  • Μπασκόνια (Ισπανία)–Βαλένθια (Ισπανία) 79-108
  • Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 93-70

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 21-7
  2. Βαλένθια (Ισπανία) 19-10
  3. Ολυμπιακός 18-10
  4. Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 18-11
  5. Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 17-12
  6. Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 17-12
  7. Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 17-12
  8. Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 17-11
  9. Μονακό (Μονακό) 16-13
  10. Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR 16-13
  11. Ντουμπάι (ΗΑΕ) 15-14
  12. Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 14-15
  13. Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 14-15
  14. Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-16
  15. Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 12-17
  16. Παρί (Γαλλία) 10-18
  17. Αναντολού Εφές (Τουρκία) 9-20
  18. Μπασκόνια (Ισπανία) 9-20
  19. Παρτιζάν (Σερβία) 9-20
  20. Βιλερμπάν (Γαλλία) 7-22

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (30η)

5/3

  • Φενερμπαχτσέ – Μονακό
  • Μακάμπι τελ αβίβ– Χαποέλ Τελ Αβίβ
  • Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα
  • Παρτιζάν – Ντουμπάι
  • Βαλένθια – Ζαλγκίρις Κάουνας
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Βίρτους Μπολόνια

6/3

  • Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν
  • Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου
  • Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR
  • Μπασκόνια – Παρί
