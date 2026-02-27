Euroleague: Υποχώρησε 10ος ο Παναθηναϊκός AKTOR – Η βαθμολογία

Οι διαιτητές δεν έδωσαν το φάουλ πάνω στον Χέιζ-Ντέιβις και ο Παναθηναϊκός AKTOR γνώρισε ήττα από την Παρί, η οποία τον στέλνει στη 10η θέση. Με ρεκόρ 16-13 πλέον και τεράστια ανάγκη για νίκες στα επόμενα παιχνίδια.

Ισόβαθμη με το «τριφύλλι» η Μονακό που έχασε στην έδρα της απ’ την Μακάμπι Τελ Αβίβ 91-86. Εύκολη νίκη πήρε η Βαλένθια στην έδρα της Μπασκόνια με 108-79 και είναι μόνη δεύτερη με 19 νίκες πλέον. Η Ντουμπάι επιβλήθηκε 96-85 της Βιλερμπάν και πλησίασε στη μία νίκη τη 10άδα.

Δεν αντιμετώπισε προβλήματα η Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, επικρατώντας 93-70.

Euroleague – 29η Αγωνιστική

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Ολυμπιακός 99-94 -2παρ. (73-73κ.α., 82-82 α' παρ.)

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Παρτιζάν (Σερβία) 81-78

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 85-80

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 91-81

Παναθηναϊκός AKTOR–Παρί (Γαλλία) 99-104

Ντουμπάι(ΗΑΕ)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 96-85

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 92-86

Μονακό (Μονακό)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 86-91

Μπασκόνια (Ισπανία)–Βαλένθια (Ισπανία) 79-108

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 93-70

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 21-7 Βαλένθια (Ισπανία) 19-10 Ολυμπιακός 18-10 Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 18-11 Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 17-12 Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 17-12 Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 17-12 Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 17-11 Μονακό (Μονακό) 16-13 Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR 16-13 Ντουμπάι (ΗΑΕ) 15-14 Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 14-15 Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 14-15 Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-16 Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 12-17 Παρί (Γαλλία) 10-18 Αναντολού Εφές (Τουρκία) 9-20 Μπασκόνια (Ισπανία) 9-20 Παρτιζάν (Σερβία) 9-20 Βιλερμπάν (Γαλλία) 7-22

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (30η)

5/3

Φενερμπαχτσέ – Μονακό

Μακάμπι τελ αβίβ– Χαποέλ Τελ Αβίβ

Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα

Παρτιζάν – Ντουμπάι

Βαλένθια – Ζαλγκίρις Κάουνας

Ρεάλ Μαδρίτης – Βίρτους Μπολόνια

6/3