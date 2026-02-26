Gerald R. Ford: Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου με τις... χαλασμένες τουαλέτες

Τα 4.600 μέλη του πληρώματος βρίσκονται αντιμέτωπα με ουρές κάθε φορά που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα

Επιμέλεια - Παύλος Μεθόδιος

Gerald R. Ford: Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου με τις... χαλασμένες τουαλέτες

Το USS Gerald R. Ford στη Σούδα, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026. 

AP/Giannis Angelakis
  • Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο και πιο ακριβό στον κόσμο, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με το σύστημα αποχέτευσης, προκαλώντας ουρές στις τουαλέτες για τα 4.600 μέλη του πληρώματος.
  • Καταγράφηκαν 205 βλάβες σε λιγότερο από τέσσερις ημέρες, με το προσωπικό συντήρησης να εργάζεται 19 ώρες ημερησίως για επισκευές, ενώ το κόστος ειδικής απόφραξης φτάνει τα 400.000 δολάρια.
  • Το πλήρωμα έχει βρει αντικείμενα όπως μπλουζάκια και σχοινιά που φράζουν το σύστημα, ενώ λόγω της παρατεταμένης παραμονής στη θάλασσα τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται.
  • Η πιθανή λύση είναι η αποστολή ειδικών συντήρησης αεροπορικώς στην ανατολική Μεσόγειο, για την επιδιόρθωση και παροχή ανταλλακτικών, χωρίς αλλαγή πορείας του πλοίου.
Snapshot powered by AI

Το μεγαλύτερο και ακριβότερο αεροπλανοφόρο του πλανήτη απέπλευσε από τη ναυτική βάση της Σούδας εν μέσω της κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όμως τα χιλιάδες μέλη του πληρώματος βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα πιο άμεσο πρόβλημα από την πιθανότητα ένοπλης σύρραξης: το σύστημα αποχέτευσης.

Το USS Gerald R. Ford είναι το μεγαλύτερο και πιο ακριβό πολεμικό πλοίο στον κόσμο, το κορυφαίο της κατηγορίας του και σύμβολο της αμερικανικής δύναμης στη θάλασσα.

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟ

Tο πυρηνοκίνητο αμερικανικό αεροπλανοφόρο "USS Gerald R. Ford", το μεγαλύτερο στον κόσμο, στον κόλπο της Σούδας, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Eurokinissi

Όταν το αεροπλανοφόρο εντάχθηκε στο αμερικανικό ναυτικό το 2017, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε το πλοίο αξίας 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μήκους 337 μέτρων ως «μια εξαιρετική προσθήκη στο στόλο που δεν έχει όμοιο της».

Καθώς κατευθύνεται προς το Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ελπίζει ότι θα προκαλέσει φόβο στην Τεχεράνη και θα την αναγκάσει να παραδώσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, σημειώνει σε δημοσίευμά του το Telegraph.

Πλήρωμα 4.600 μελών με... ουρές για την τουαλέτα

Ωστόσο, το πλοίο αξίας 13 δισ. δολαρίων, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερα από 75 αεροσκάφη και 4.600 μέλη πληρώματος, αντιμετωπίζει προβλήματα με τις υδραυλικές εγκαταστάσεις του, δημιουργώντας... ουρές 45 λεπτών για να τις τουαλέτες, όπως αναφέρει το Marine Insight.

Οι ναυτικοί που βρίσκονται στο πλοίο είναι στη θάλασσα από τον Ιούνιο, αρχικά σε αποστολή στη Μεσόγειο Θάλασσα, πριν το Πεντάγωνο τους ανακατευθύνει στη Βενεζουέλα για να βοηθήσουν στην αιχμαλώτιση του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, και, στη συνέχεια, τους αποστείλει ξανά προς τον Περσικό Κόλπο.

Στο πλοίο έχουν εγκατασταθεί νέα συστήματα αποχέτευσης που δανείστηκαν από κρουαζιερόπλοια, τα οποία δεν έχουν δοκιμαστεί σε πλοία του ναυτικού. Βασίζονται σε ένα ευμετάβλητο σύστημα κενού που έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιεί λιγότερο νερό.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής του στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με το Wall Street Journal, καταγραφόταν κατά μέσο όρο μία κλήση συντήρησης την ημέρα για να επισκευαστεί μια χαλασμένη τουαλέτα.

Και λόγω του σχεδιασμού του κενού, ένα σφάλμα μπορεί να προκαλέσει απώλεια αναρρόφησης σε όλες τις τουαλέτες σε εκείνο το τμήμα του πλοίου.

Οι στενοί σωλήνες του αποδεικνύονται επίσης ανεπαρκείς για το τεράστιο πλήρωμα.

205 βλάβες σε λιγότερο από τέσσερις ημέρες

Με περίπου 650 τουαλέτες, γνωστές στους ναυτικούς ως «κεφάλια», χωρισμένες σε 10 ανεξάρτητες ζώνες, και 4.600 ναυτικούς, τα προβλήματα προκαλούν χάος στο πλοίο.
Σύμφωνα με το National Public Radio (NPR), το προσωπικό συντήρησης εργάζεται 19 ώρες την ημέρα για να εντοπίσει και να επιδιορθώσει τις διαρροές στο πλοίο.

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είδε το NPR δείχνουν ότι έχουν σημειωθεί 205 βλάβες σε λιγότερο από τέσσερις ημέρες.

Προηγουμένως είχε εκτιμηθεί ότι για την απόφραξη απαιτείται ειδική έκπλυση με οξύ που κοστίζει 400.000 δολάρια κάθε φορά, σύμφωνα με το Forbes.

Εκτός από τα δομικά προβλήματα, το πλήρωμα βρήκε επίσης μπλουζάκια και κομμάτια σχοινιού μήκους 1,2 μέτρων που φράζουν το σύστημα, ενώ το πίσω μέρος της τουαλέτας συχνά χαλαρώνει.

NATO Mediterranean Exercises

Πλήρωμα του USS Gerald R. Ford στη Μεσόγειο Θάλασσα, στις 29 Ιουλίου 2025.

AP/Andrea Rosa

«Όταν είσαι εκτός για τόσο μεγάλο διάστημα, τα πράγματα αρχίζουν να χαλάνε», δήλωσε ο Mark Cancian, συνταξιούχος πεζοναύτης και ανώτερος σύμβουλος στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, στην εφημερίδα The Telegraph.

«Όταν φεύγεις για πρώτη φορά, όλα λειτουργούν. Αλλά όταν έχεις περάσει επτά μήνες εκεί έξω, τα πράγματα χαλάνε και πρέπει να τα αντιμετωπίσεις».

Ο κ. Cancian προέβλεψε ότι το πλοίο δεν θα αλλάξει πορεία λόγω των προβλημάτων με τα υδραυλικά.

Αντ' αυτού, ενδέχεται να «στείλουν μια ομάδα συντήρησης στο πλοίο» και να τους μεταφέρουν αεροπορικώς κάπου στην ανατολική Μεσόγειο.

Είπε: «Ίσως στην Κρήτη, και μετά θα τους μεταφέρουν αεροπορικώς στο πλοίο και θα ζητήσουν από ειδικούς να επιδιορθώσουν το πρόβλημα, και ίσως να φέρουν μαζί τους και κάποια ανταλλακτικά».

