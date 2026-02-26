Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (1/3)

Νέο τζακ ποτ στην κλήρωση (3033) του Τζόκερ της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία 2.500.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 12, 16, 26, 30, 33 και Τζόκερ ο αριθμός 20.

Στην δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ.

Στην κλήρωση της Κυριακής (1/3) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία 2.900.000 ευρώ.