Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (1/3)
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση της Πέμπτης (26/2)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Νέο τζακ ποτ στην κλήρωση (3033) του Τζόκερ της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία 2.500.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 12, 16, 26, 30, 33 και Τζόκερ ο αριθμός 20.
Στην δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ.
Στην κλήρωση της Κυριακής (1/3) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία 2.900.000 ευρώ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:47 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE Θέλτα – ΠΑΟΚ 0-0: Μαχητικός ο «Δικέφαλος» στο Βίγκο
21:33 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Στο T-Center ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αποθεώθηκε από τον κόσμο
21:26 ∙ LIFESTYLE
Eurovision: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη φετινή διοργάνωση
05:58 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ