Παναθηναϊκός AKTOR-Παρί 99-104: Η κλοπή του αιώνα από διαιτητές σε εντεταλμένη υπηρεσία

Όποιος νομίζει ότι στη EuroLeague τα έχει δει όλα, αρκεί να βλέπει κάθε εβδομάδα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Οι "πράσινοι" μπορεί να βρέθηκαν μέχρι και με 17 πόντους πίσω στο σκορ στα τελευταία λεπτά, αλλά με μια ανεπανάληπτη κατάθεση ψυχής κατάφεραν να επιστρέψουν στο ματς και να το έχουν στα χέρια τους. Αλλά δεν μπόρεσαν να υπερκεράσουν και την άθλια διαιτησία των Γκαρσία, Γιόβτσιτς και Μανουέλ οι οποίοι βρέθηκαν στο Telekom Center σε εντεταλμένη υπηρεσία.

Τα τρία διαιτητικά όργανα της διοργάνωσης έδειξαν από νωρίς τις προθέσεις τους, μη δίνοντας ούτε μία αμφισβητούμενη φάση στον Παναθηναϊκό, με αποκόρύφωμα το σουτ που έκρινε το ματς. Με τον Παναθηναϊκό στο -2 ο Χέιζ Ντέιβις πήρε την τελευταία επίθεση, σουτ τριών πόντων, του έγινε ξεκάθαρο φάουλ αλλά οι διαιτητές δεν είδαν και πάλι τίποτα, χαρίζοντας την νίκη με το "έτσι θέλω" στην Παρί.

Η αποψινή διαιτησία θύμισε κάτι από τις παλιές... σκοτεινές και βρώμικες εποχές της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό όμως να μην είναι άμοιρος ευθυνών αφού από την έναρξη της αναμέτρησης οι παίκτες του Αταμάν έκαναν ό,τι χρειαζόταν για να επιτρέψουν στην Παρί να αισθανθεί σαν στο σπίτι της και να κάνει το παιχνίδι της. Είναι χαρακτηριστικό πως οι Γάλλοι ολοκλήρωσαν το ματς με 17/36 τρίποντα, που μεταφράζεται κοντά στο 50%.

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα ο Παναθηναϊκός μπήκε στο ματς με πολλή διάθεση να παίξει γρήγορα στην επίθεση, ενώ είχε και καλή κυκλοφορία της μπάλας. Αμυντικά υπήρχε θέμα μιας και οι Γάλλοι ξεκίνησαν να “πυροβολούν” από νωρίς με αποτέλεσμα στο πρώτο τρίλεπτο το σκορ να είναι στο 9-9, με καλάθι του Χολμς, τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι είχαν 9 πόντους με δύο άμεσα και ένα έμμεσο τρίποντο. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να βρει ρυθμό στην άμυνα με αποτέλεσμα οι Γάλλοι να “τρέξουν” σερί 0-7 και να προηγηθούν με 9-16, στο 5΄.

Κάκιστη άμυνα, ρυθμός στην επίθεση ο Παναθηναϊκός

Σλούκας και Χέιζ προσπάθησαν να αναλάβουν δράση από το δικό τους… πόστο ο καθένας και έδωσαν λύσεις στην επίθεση, όπως λύσεις έδινε και ο Όσμαν. Οι παίκτες της Παρί όμως ήταν εξαιρετικοί από το τρίποντο και με τους Μόργκαν και Χίφι να “πυροβολούν” είχαν τον έλεγχο του αγώνα. Το σκορ στο τελευταίο τρίλεπτο είχε γίνει 18-24 και κάπου εκεί το πήρε πάνω του ο Κένεθ Φαρίντ. Ο Αμερικανός σέντερ με 8 πόντους και δύο γκολ-φάουλ έκανε μεγάλη ζημιά στην Παρί και “έκλεισε” το δεκάλεπτο με το σκορ στο 29-29.

Ο Ουίλις στην εξίσωση και τα ηνία του αγώνα παραμένουν στην Παρί

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να επιβάλλει τον ρυθμό του. Οι παίκτες του Αταμάν έδειξαν διάθεση να παίξουν καλύτερη άμυνα και με τον Χουάντσο να προσπαθεί να “σπρώξει” τους συμπαίκτες του, ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά με 35-34. Οι γηπεδούχοι όμως δεν μπορούσαν με τίποτα να σταματήσουν την επιθετική λειτουργία των Γάλλων. Οι Παριζιάνοι είχαν καταφέρει να κάνουν το παιχνίδι τους και να αισθάνονται πολύ άνετα πάνω στο παρκέ και με τον Ουίλις να μπαίνει στην εξίσωση και να πετυχαίνει δύο τρίποντα το σκορ έγινε 36-42 στα μισά της περιόδου.

Τρίποντα και ένα κεντρικό πικ εντ ρολ διέλυσαν τον Παναθηναϊκό

Η συνέχεια ήταν ανάλογη με τον Παναθηναϊκό να χάνει τον έλεγχο και στην επίθεση του, με πολλές λάθος επιλογές και με άστοχη σουτ τη στιγμή που οι Γάλλοι έκαναν ό,τι ήθελαν. Σκόραραν από μακριά σε επιθέσεις 8 δευτερολέπτων, ενώ έβαλαν ακόμα πιο δύσκολα στους παίκτες του Αταμάν με ένα πολύ απλό κεντρικό πικ εντ ρολ το οποίο δεν μπορούσαν να σταματήσουν οι “πράσινοι”. Η διαφορά ανεβαίνει συνεχώς με τους φιλοξενούμενους να “κλείνουν” το ημίχρονο έχοντας 10/22 τρίποντα και διαφορά 13 πόντων, 45-58, κάτι που είχε εξοργίσει τον Εργκίν Αταμάν.

Προσπαθούσε αλλά δεν μπορούσε να επιστρέψει

Ο Παναθηναϊκός μπήκε εμφανώς διαφοροποιημένος στην αμυντική του λογική και κατάφερε να πιο σφιχτή άμυνα και τρέξιμο στο ανοικτό γήπεδο να μειώσει σε 50-58. Παρ΄όλα αυτά οι παίκτες της Παρί δεν έδειχναν να αγχώνονται και συνέχισαν να “πυροβολούν” από παντού. Ο Όσμαν για τον Παναθηναϊκό έπαιρνε επιθετικές πρωτοβουλίες τη στιγμή που Χίφι και Ουίλις έκαναν μεγάλη ζημιά στην ομάδα του “τριφυλλιού”. Μάλιστα με ένα ακόμα τρίποντο ο Αμερικανός ψηλός έκανε το 58-70 και έδωσε και πάλι αέρα 12 πόντων στην ομάδα του, με τη συμπλήρωση 25 λεπτών αγώνα.

Το έφερε στα μέτρα του αλλά τα λάθη στο τέλος τον έστειλαν και πάλι στο -10

Μέσα σε όλα ο Παναθηναϊκός είχε να αντιμετωπίσει και την τραγική διαιτησία των Γκαρσία, Γιόβτσιτς και Μάνουελ που νόμιζαν ότι η Αθήνα είναι… Παρίσι. Όσμαν και Σορτς με 6 πόντους προσπάθησαν να αλλάξουν την κατάσταση, 64-72, αλλά οι “πράσινοι” έχασαν και πάλι το μυαλό τους στην άμυνα και με ένα γρήγορο 0-4 αλλά και με δύο βολές δώρο του Γκαρσία που μετέτρεψε ένα ξεκάθαρο επιθετικό πάνω στον Σορτς σε αμυντικό το σκορ έγινε 66-77. Ο Αταμάν απέσυρε τον Όσμαν που ήθελε και ανάσες και επανέφερε τον Ρογκαβόπουλο ο οποίος εκείνη τη στιγμή αποδείχθηκε κομβικός. Με δύο μεγάλες άμυνες του Έλληνα παίκτη ο Παναθηναϊκός βρήκε 4 πόντους στην επίθεση και μείωσε σε 70-77, δύο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου. Και όμως ο Παναθηναϊκός στα τελευταία λεπτά τα έκανε όλα… μούσκεμα. Οι “πράσινοι” έχασαν 4 αμυντικά ριμπάουντ σε δύο επιθέσεις και έκαναν τρία λάθη σε ισάριθμες δικές τους επιθέσεις μένοντας πίσω στο σκορ με 10 πόντους, 70-80.

Επική ανατροπή αλλά του τη στέρησαν οι χειρουργοί με τα πορτοκαλί

Από το τέλος του τέταρτου δεκαλέπτου ο Αταμάν είχε ρίξει τον Χουάντσο σε θέση σέντερ, με τον Χέιζ στο “4” για να γίνει η ομάδα πιο ευέλικτη και να πιέσει περισσότερο, αλλά ο Παναθηναϊκός δε σκόραρε με τίποτα. Στο πρώτο δίλεπτο της τελευταίας περιόδου ο Παναθηναϊκός είχε 0/3 σουτ και η Παρί ήταν μπροστά με 15 πόντους, 72-87. Οι παίκτες του Αταμάν έμοιαζαν να τα έχουν χαμένα, μιας και αμυντικά δεν έβρισκαν λύσεις, ενώ και στην επίθεση ήταν πολύ άστοχοι. Ο Αταμάν απέσυρε τον Χουάντσο, έβαλε στο “5” τον Φαρίντ και αυτός με 5 συνεχόμενους πόντους μείωσε τη διαφορά στους 12 και 5:35 πριν το τέλος το σκορ έγινε 79-91.

Με 3'41'' για το τέλος ο Αταμάν έβαλε τους Γκραντ - Καλαϊτζάκη, προσπαθώντας να βρει κάποιες λύσεις στην άμυνά του και ένα «τρελό» γκολ - φάουλ του Χέις - Ντέιβις διαμόρφωσε το 86-96 (3'13'' για το τέλος). Ο Ίφι έβαλε 2/2β. (86-98), ο Σορτς γύρισε αντί του Καλαιτζάκη και μείωσε σε 88-98 (2'58'' ακόμα). Οι Γάλλοι έπαιξαν με το χρόνο, ο Στίβενς βρήκε σίδερο και ο Ρογκαβόπουλος αστόχησε σε τρίποντο από τη γωνία.

Όμως, ο Φαρίντ έκλεψε μια μπάλα και ο Χέις - Ντέιβις ευστόχησε για τρεις για το 91-98 με 2'10'' για το τέλος. Οι «πράσινοι» πίεζαν στα 4/4, ο Ίφι έκανε λάθος και μετά το κλέψιμο και την 8η ασίστ του Σορτς, ο ασύλληπτος Χέις - Ντέιβις με ακόμα ένα τρίποντο έδωσε το... φιλί της ζωής στον Παναθηναϊκό Aktor (94-98, 107'' για το τέλος) μέσα σε πανδαιμόνιο. Ο Ταμπελίνι πήρε time out, ο Αταμάν διατήρησε το ίδιο σχήμα, αλλά ο Ρόμπινσον βρήκε ένα τεράστιο τρίποντο από τα 8μ. (94-101). Ο Σορτς δεν μπόρεσε να... απαντήσει με το ίδιο νόμισμα, ο Ρογκαβόπουλος μείωσε με επιθετικό ριμπάουντ (96-101) και με 63'' για το τέλος ο Φαρίντ έκοψε ψηλά τον Ρόμπινσον. Οι διαιτητές έκριναν πως το μπλοκ ήταν αντικανονικό, ο Αταμάν έκανε challenge και δικαιώθηκε, με το 96-101 να μένει και τους ρέφερι να δίνουν τζάμπολ, αφού δεν υπήρχε κατοχή. Ο Φαρίντ νίκησε τον Ντοκοσί, ο Χέις - Ντέιβις αστόχησε για τρεις, αλλά ο "Manimal" πήρε επιθετικό ριμπάουντ. Ο Φαρίντ βρήκε σίδερο, ο Σορτς εξασφάλισε νέο ριμπάουντ και ο «Ρόγκα» πέτυχε ένα τεράστιο τρίποντο (99-101). Η Παρί τα... θαλάσσωσε στην επίθεσή της και ο Χέις - Ντέιβις πήρε πάνω του την επίθεση του αγώνα. Ο "NHD" αστόχησε για τρεις από την κορυφή, όμως του είχε γίνει καθαρό φάουλ, που δεν σφυρίχτηκε με 2,6'' για το τέλος. Ο έξαλλος Αταμάν διαμαρτυρήθηκε με τη σειρά του και αποβλήθηκε, με τους διαιτητές να... κλείνουν τα μάτια στην παράβαση και την Παρί να παίρνει το διπλό (99-104).

Τα δεκάλεπτα: 29-29, 45-58, 70-80, 99-104

Δείτε εδώ τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης