Λαμία: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας - Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος

Συναγερμός για πυρκαγιά σε σπίτι σήμανε το πρωί της Κυριακής (11/01) στην Πυροσβεστική στη Λαμία.

Η φωτιά ξέσπασε σε οικία στο νότιο τμήμα της πόλης και συγκεκριμένα πλευρά της πόλης και συγκεκριμένα στην οδό Λεβαδείας στο Παγκράτι.

Οι γείτονες είδαν πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου και ενημέρωσαν το Κέντρο Επιχειρήσεων της ΠΥ Λαμίας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις και το καλαθοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν από το διαμέρισμα έναν ηλικιωμένο, τον οποίο είχε τρέξει να βοηθήσει και ο γιος του που διέμενε κοντά.

Ο ηλικιωμένος, που είχε εισπνεύσει μεγάλες ποσότητες καπνού, απεγκλωβίστηκε και παρελήφθη από διασώστες του ΕΚΑΒ για να διακομιστεί στο νοσοκομείο Λαμίας, ενώ ο γιος του, που και αυτός είχε μπει στο φλεγόμενο σπίτι αρνήθηκε τη διακομιδή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, η πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα. Δυστυχώς, το εσωτερικό του σπιτιού καταστράφηκε ολοσχερώς.

