Λαμία: 50χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Ένας νέος άνθρωπος 50 ετών, βρέθηκε νεκρός το μεσημέρι του Σαββάτου (3/1/26) μέσα στο πατρικό του σπίτι στην περιοχή της «Άνοιξης» στη Λαμία.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο 50χρονος είχε να δώσει σημεία ζωής από την περασμένη Τρίτη και συγγενικά του πρόσωπα τον αναζήτησαν καθώς δεν απαντούσε στις κλήσεις τους.

Οι συγγενείς του, φοβούμενοι για το χειρότερο ενημέρωσαν την αστυνομία η οποία έσπευσε στο σπίτι του 50χρονου μαζί με κλειδαρά. Δυστυχώς όταν άνοιξε η πόρτα οι φόβοι τους επαληθεύτηκαν καθώς τον βρήκαν νεκρό.

Ο 50χρονος, ήταν γιος γνωστού επαγγελματία με κατάστημα στο κέντρο της Λαμίας ο οποίος απεβίωσε πριν από μερικά χρόνια. Ο αποθανών ζούσε για πολλά χρόνια στην Αμερική και είχε επιστρέψει στη γενέτειρά του τα τελευταία δύο, συνεχίζοντας την εργασία του εξ αποστάσεως.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την αστυνομία αποκλείστηκε η τέλεση εγκληματικής ενέργειας και πιθανολογείται ο θάνατος του να προήλθε από παθολογικά αίτια. Ωστόσο αυτό θα το δείξει η νεκροψία - νεκροτομή η οποία παραγγέλθηκε από το ΑΤ Λαμίας που ανέλαβε την προανάκριση.

