Κηφισιά: Βίντεο ντοκουμέντο από τον μεθυσμένο οδηγό που χτύπησε σε επτά παρκαρισμένα οχήματα
Όπως διαπιστώθηκε ο οδηγός είχε 7 φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο αλκoόλ στο αίμα του
Κινηματογραφική καταδίωξη έγινε το βράδυ στην Κηφισιά, όταν οδηγόςχτύπησε 7 σταθμευμένα αυτοκίνητα με το όχημα του και επιχείρησε να εξαφανιστεί.
«Τρελή» πορεία αυτοκινήτου που κινείτο επί της οδού Άργους στην Κηφισιά κατέγραψε βίντεο ντοκουμέντο του MEGA.
Η αστυνομία υπέβαλε τον οδηγό σε αλκοτέστ και διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει 1,86 χιλιοστά/λίτρο εμπνεόμενου αέρα, δηλαδή σχεδόν 7 φορές από το επιτρεπόμενο όριο.
Το χρονικό
Όλα ξεκίνησαν λίγα λεπτά μετά τις 21: 30 το βράδυ της Πέμπτης, όταν ο 52χρονος που οδηγούσε SUV ακολούθησε επικίνδυνη πορεία στην Κηφισιά σκορπώντας τον πανικό.
Έστριψε αρχικά επί της οδού Άργους, «καρφώθηκε» πάνω σε δέντρο, ανέβηκε στο κράσπεδο το οποίο και ξερίζωσε.
Η πορεία του 52χρονου όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς λίγα μέτρα πιο κάτω έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα χτυπώντας το και στην μπροστινή και στην πισινή πλευρά.
Ο ιδιοκτήτης του σταθμευμένου οχήματος αντιλήφθηκε τι συνέβη και βγήκε από το σπίτι ξεκινώντας να καταδιώκει πεζός τον 52χρονο, ο οποίος συνέχισε τους επικίνδυνους ελιγμούς. Στη συνέχεια ο ασυνείδητος οδηγός παραβίασε τουλάχιστον 3 σήματα STOP, παρέσυρε και άλλα αυτοκίνητα φτάνοντας στο τέλος του δρόμου, στην οδό Ποταμού, που είναι κάθετη της οδού Άργους.
Και ενώ όλοι πίστευαν ότι το όχημα είχε ακινητοποιηθεί, ο 52χρονος μπήκε ανάποδα σε ένα στενό για να διαφύγει. Εν τέλει ακινητοποιήθηκε λίγα στενά παρακάτω, στην οδό Ναυπλίου.
Ο οδηγός συνελήφθη, υπεβλήθη σε αλκοτέστ στο οποίο βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ 7 φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.
Ο 52χρονος βρίσκεται στον εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει την ποινική του μεταχείριση.