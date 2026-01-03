Κηφισιά: Βίντεο ντοκουμέντο από τον μεθυσμένο οδηγό που χτύπησε σε επτά παρκαρισμένα οχήματα

Κινηματογραφική καταδίωξη έγινε το βράδυ στην Κηφισιά, όταν οδηγόςχτύπησε 7 σταθμευμένα αυτοκίνητα με το όχημα του και επιχείρησε να εξαφανιστεί.

«Τρελή» πορεία αυτοκινήτου που κινείτο επί της οδού Άργους στην Κηφισιά κατέγραψε βίντεο ντοκουμέντο του MEGA.

Η αστυνομία υπέβαλε τον οδηγό σε αλκοτέστ και διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει 1,86 χιλιοστά/λίτρο εμπνεόμενου αέρα, δηλαδή σχεδόν 7 φορές από το επιτρεπόμενο όριο.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν λίγα λεπτά μετά τις 21: 30 το βράδυ της Πέμπτης, όταν ο 52χρονος που οδηγούσε SUV ακολούθησε επικίνδυνη πορεία στην Κηφισιά σκορπώντας τον πανικό.

Έστριψε αρχικά επί της οδού Άργους, «καρφώθηκε» πάνω σε δέντρο, ανέβηκε στο κράσπεδο το οποίο και ξερίζωσε.

Η πορεία του 52χρονου όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς λίγα μέτρα πιο κάτω έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα χτυπώντας το και στην μπροστινή και στην πισινή πλευρά.

Ο ιδιοκτήτης του σταθμευμένου οχήματος αντιλήφθηκε τι συνέβη και βγήκε από το σπίτι ξεκινώντας να καταδιώκει πεζός τον 52χρονο, ο οποίος συνέχισε τους επικίνδυνους ελιγμούς. Στη συνέχεια ο ασυνείδητος οδηγός παραβίασε τουλάχιστον 3 σήματα STOP, παρέσυρε και άλλα αυτοκίνητα φτάνοντας στο τέλος του δρόμου, στην οδό Ποταμού, που είναι κάθετη της οδού Άργους.

Και ενώ όλοι πίστευαν ότι το όχημα είχε ακινητοποιηθεί, ο 52χρονος μπήκε ανάποδα σε ένα στενό για να διαφύγει. Εν τέλει ακινητοποιήθηκε λίγα στενά παρακάτω, στην οδό Ναυπλίου.

Ο οδηγός συνελήφθη, υπεβλήθη σε αλκοτέστ στο οποίο βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ 7 φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Ο 52χρονος βρίσκεται στον εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει την ποινική του μεταχείριση.

