Έξι ξαφνικοί θάνατοι στην Κρήτη μέσα σε λίγες ώρες

Έξι άτομα έχασαν ξαφνικά τη ζωή τους στην Κρήτη σε διάστημα λίγων ωρών. Τρία από τα περιστατικά σημειώθηκαν στα Χανιά.

Συγκεκριμένα:

Στα Χανιά, ένας 62χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο καθώς αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και δυστυχώς κατέληξε.

Στον Πλατανιά, ένας 52χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, από εργαζόμενους της υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι».

Στον Αποκόρωνα, μια 76χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της από τον γιο της.

Στην Ελούντα, ένας 62χρονος Ολλανδός πολίτης, βρέθηκε νεκρός μέσα στο τροχόσπιτό του.

Στο Ηράκλειο, ένας 79χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Στον δήμο Μινώα – Πεδιάδος, ένας 48χρονος βρέθηκε νεκρός από τον αδερφό του.

