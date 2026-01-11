«Το κεφάλι μου έσκαγε»: Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν μυστικό όπλο κατά τη σύλληψη του Μαδούρο;

Σύμφωνα με αναφορές οι αμερικανικές δυνάμεις φέρονται να χρησιμοποίησαν ένα άγνωστο όπλο υψηλής τεχνολογίας που προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

«Το κεφάλι μου έσκαγε»: Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν μυστικό όπλο κατά τη σύλληψη του Μαδούρο;
Κατά τη διάρκεια ειδικής αμερικανικής επιχείρησης για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, οι αμερικανικές δυνάμεις φέρονται να χρησιμοποίησαν ένα άγνωστο όπλο υψηλής τεχνολογίας που προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς σε στρατιώτες των εχθρικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένης αιμορραγίας και αποπροσανατολισμού.

Μια μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα των γεγονότων δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X από την γραμματέα Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.«Κάποια στιγμή, εκτόξευσαν κάτι, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Ήταν σαν ένα πολύ έντονο ηχητικό κύμα. Ξαφνικά, ένιωσα σαν να εκρήγνυται το κεφάλι μου από μέσα», είπε ένας Βενεζουελάνος φρουρός που επέζησε της επίθεσης.

«Όλοι είχαμε ρινορραγίες. Κάποιοι έκαναν εμετό με αίμα. Πέσαμε στο έδαφος, ανίκανοι να κουνηθούμε. Δεν μπορούσαμε καν να σηκωθούμε μετά από εκείνο το ηχητικό όπλο ή οτιδήποτε άλλο ήταν αυτό», ανέφερε ο μάρτυρας.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας σημείωσε την κολοσσιαία τεχνολογική υπεροχή των επιτιθέμενων. Εκτίμησε ότι μια ομάδα μόλις 20 Αμερικανών των ειδικών δυνάμεων, που αποβιβάστηκαν από ελικόπτερα, κατάφερε να εξουδετερώσει εκατοντάδες αμυνόμενους χωρίς ούτε μία απώλεια. «Ήμασταν εκατοντάδες, αλλά δεν είχαμε καμία ελπίδα. Πυροβόλησαν με τέτοια ακρίβεια και ταχύτητα, σαν κάθε στρατιώτης να έριχνε 300 σφαίρες το λεπτό. Δεν μπορούσαμε να ανταγωνιστούμε την τεχνολογία τους», κατέληξε ο φρουρός.

Η πρώτη φορά που η Ουάσινγκτον τα χρησιμοποιεί ανοιχτά σε μάχη;

Σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Post, η δημοσίευση αυτής της μαρτυρίας από έναν επίσημο εκπρόσωπο του προέδρου μπορεί να υποδηλώνει την αξιοπιστία της. Ένας πρώην αξιωματούχος των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, σε σχόλιό του στο δημοσίευμα, υπονόησε ότι θα μπορούσε να είναι ένα όπλο κατευθυνόμενης ενέργεια. Τέτοια συστήματα είναι ικανά να προκαλέσουν τα περιγραφόμενα συμπτώματα, όπως κάψιμο και πόνο, αλλά αυτή μπορεί να είναι η πρώτη φορά που η Ουάσινγκτον τα χρησιμοποιεί ανοιχτά σε μάχη.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Βενεζουέλας, περίπου 100 μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας σκοτώθηκαν στην επίθεση της 3ης Ιανουαρίου.

