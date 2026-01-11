Η Ματσάδο θέλει να παραχωρήσει το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ, αλλά «δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση»

Το Νομπελικό Ινστιτούτο ξεκαθαρίζει ότι η Βενεζουελανή ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δεν μπορεί να παραχωρήσει ή να μοιραστεί το Νόμπελ Ειρήνης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βάζοντας φρένο στα σχετικά σενάρια που κυκλοφόρησαν μετά την ανακοίνωση της βράβευσής της.

Σε σύντομη ανακοίνωσή του την Παρασκευή, το Νορβηγικό Νομπελικό Ινστιτούτο υπογράμμισε ότι, από τη στιγμή που ανακοινώνεται η απονομή του Βραβείου Ειρήνης, αυτή δεν μπορεί να ανακληθεί, να μεταβιβαστεί ή να μοιραστεί με άλλο πρόσωπο.

«Η απόφαση είναι οριστική και ισχύει εσαεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις Ματσάδο και η αναφορά στον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης

Η ανακοίνωση ήρθε στον απόηχο δηλώσεων της Ματσάδο, η οποία είχε εκφράσει την επιθυμία της να παραχωρήσει ή να μοιραστεί το βραβείο με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος –σύμφωνα με την ίδια– ηγήθηκε της επιτυχημένης αμερικανικής επιχείρησης για τη σύλληψη του αυταρχικού προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Ο Μαδούρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών στη Νέα Υόρκη.

«Θα ήθελα πραγματικά να μπορέσω να του πω προσωπικά ότι πιστεύουμε - ο λαός της Βενεζουέλας, γιατί αυτό είναι ένα βραβείο του λαού της Βενεζουέλας - πως θέλουμε να του το προσφέρουμε και να το μοιραστούμε μαζί του», δήλωσε η Ματσάδο τη Δευτέρα στον παρουσιαστή του Fox News, Σον Χάνιτι. «Αυτό που έχει κάνει είναι ιστορικό. Είναι ένα τεράστιο βήμα προς μια δημοκρατική μετάβαση».

Η αφιέρωση του βραβείου και οι φιλοδοξίες Τραμπ

Λίγο μετά την ανακοίνωση της απονομής, η Ματσάδο αφιέρωσε το βραβείο τόσο στον Τραμπ όσο και στον λαό της Βενεζουέλας. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει κρύψει ότι επιθυμεί διακαώς να τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης, για το οποίο έχει μιλήσει ανοιχτά και έχει κάνει εκστρατεία από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, όσον αφορά τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας μετά τη σύλληψη Μαδούρο, ο Τραμπ έχει μέχρι στιγμής στηρίξει άλλο πρόσωπο: την μεταβατική πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία είχε διατελέσει αντιπρόεδρος επί διακυβέρνησης Μαδούρο.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Ματσάδο «μια πολύ καλή γυναίκα», αλλά εκτίμησε ότι δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή την απαραίτητη εσωτερική στήριξη για να κυβερνήσει τη χώρα. Σε συνέντευξή του στον Χάνιτι την Πέμπτη, ανέφερε ότι η Ματσάδο σχεδιάζει να επισκεφθεί τις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα, ενώ χαρακτήρισε την προσφορά του Βραβείου Ειρήνης «μεγάλη τιμή».

Εκπρόσωπος της Ματσάδο δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Associated Press για σχόλιο.

