Βενεζουέλα: Μήνυμα του Μαδούρο μέσα από τη φυλακή μετέφερε στο Καράκας ο γιος του

«Είμαστε καλά. Είμαστε μαχητές», ήταν το μήνυμα του έκπτωτου προέδρου

Βενεζουέλα: Μήνυμα του Μαδούρο μέσα από τη φυλακή μετέφερε στο Καράκας ο γιος του
ΚΟΣΜΟΣ
Ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έστειλε μήνυμα από το κελί της αμερικανικής φυλακής στην οποία κρατείται, μαζί με τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες, εν αναμονή της δίκης του, σύμφωνα με τον γιο του.

«Είμαστε καλά. Είμαστε μαχητές», ήταν το μήνυμα του έκπτωτου προέδρου το οποίο μετέφερε ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα – ευρέως γνωστός ως «Νικολασίτο (δηλ. μκρός Νικολάς) – σε στελέχη του κυβερνώντος κόμματος PSUV στο Καράκας. «Μην λυπάστε», είπε στους δικηγόρους του ο 63χρονος Μαδούρο, σύμφωνα με τον γιο του.

Το PSUV έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με το μήνυμα που μετέφερε ο γιος του έκπτωτου προέδρου της Βενεζουέλας.

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες αιχμαλωτίστηκαν από αμερικανούς κομάντος στο σπίτι τους στο Καράκας, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επίθεσης που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας τα ξημερώματα της 3ης Ιανουαρίου. Μεταφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας χαρακτηρίζεται «επικεφαλής διεφθαρμένης και παράνομης κυβέρνησης η οποία, εδώ και δεκαετίες, χρησιμοποιούσε την κρατική εξουσία για να προστατεύει και να προωθεί παράνομες ενέργειες, κυρίως τη διακίνηση ναρκωτικών. Αυτή η διακίνηση πλούτισε και εδραίωσε την κυριαρχία της πολιτικής και στρατιωτικής ελίτ», αναφέρεται στο κατηγορητήριο. Του προσάπτεται ακόμη ότι συμμάχησε με «τρομοκρατικά» κινήματα ανταρτών και καρτέλ «για να παραδοθούν τόνοι κοκαΐνης στις ΗΠΑ».

Προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας ορκίστηκε η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος του Μαδούρο, η Ντέλσι Ροντρίγκες.

