NASA: «Φρένο» στη μεταφορά του Discovery – Η εναλλακτική λύση με σκάφη Artemis

Το διαστημικό λεωφορείο Discovery προσγειώνεται στην αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια, στις 3 Οκτωβρίου 1988

Σε μια κίνηση που φαίνεται να εκτονώνει μια πολύμηνη πολιτική και επιστημονική αντιπαράθεση, ο νέος διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, άφησε να εννοηθεί ότι το ιστορικό διαστημικό λεωφορείο Discovery ενδέχεται να παραμείνει στην τωρινή του έδρα, στο Smithsonian της Βιρτζίνια. Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και αστροναύτης, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον περασμένο μήνα, πρότεινε την παραχώρηση σκαφών από τις επικείμενες αποστολές Artemis στο Τέξας, ως εναλλακτική λύση.

Το ζήτημα ανέκυψε μετά την πίεση Ρεπουμπλικανών νομοθετών από το Τέξας, οι οποίοι απαιτούσαν τη μεταφορά του Discovery στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον στο Χιούστον. Παρά την αρχική του δέσμευση να ικανοποιήσει το αίτημα, ο Άιζακμαν εμφανίζεται πλέον επιφυλακτικός, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια του οχήματος και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μια τέτοια μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του διαθέσιμου προϋπολογισμού και, κυρίως, με απόλυτη ασφάλεια για το σκάφος», δήλωσε ο Άιζακμαν. «Αν αυτό δεν είναι εφικτό, έχουμε σκάφη που θα ταξιδέψουν στη Σελήνη με τις αποστολές Artemis II, III, IV και V».

Οι κίνδυνοι της αποσυναρμολόγησης

Το Ινστιτούτο Smithsonian είχε προειδοποιήσει ήδη από τον Σεπτέμβριο ότι η μεταφορά του Discovery θα απαιτούσε εκτεταμένη αποσυναρμολόγηση, η οποία θα κατέστρεφε ανεπανόρθωτα την ιστορική αξία του σκάφους. Ειδικοί επισημαίνουν ότι:

Τα 20.000 θερμικά πλακίδια του λεωφορείου είναι πιο εύθραυστα από τσόφλι αυγού.

Το κόστος της επιχείρησης εκτιμάται μεταξύ 120 και 150 εκατομμυρίων δολαρίων , ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ τα 85 εκατομμύρια που έχουν εγκριθεί από το Κογκρέσο.

Τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα για τη μεταφορά των λεωφορείων έχουν πλέον αποσυρθεί.

Ικανοποίηση από τους υποστηρικτές της παραμονής

Οι δηλώσεις του Άιζακμαν έγιναν δεκτές με ικανοποίηση από Δημοκρατικούς νομοθέτες και οργανώσεις προστασίας της αεροδιαστημικής κληρονομιάς. Ο γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ δήλωσε ενθαρρυμένος από την ιεράρχηση της προστασίας του Discovery, ενώ ο Τζο Στιφ, ιδρυτής της οργάνωσης "Keep the Shuttle", χαρακτήρισε την ιδέα αποστολής μιας κάψουλας Artemis στο Χιούστον ως μια «εξαιρετική προσθήκη».

Το Discovery, το μακροβιότερο διαστημικό λεωφορείο της NASA με 39 αποστολές στο ενεργητικό του, παραμένει το κεντρικό έκθεμα στο Κέντρο Udvar-Hazy από το 2012, ενσαρκώνοντας τρεις δεκαετίες αμερικανικής διαστημικής ιστορίας.

Το διαστημικό λεωφορείο Discovery εκτίθεται στο Κέντρο Steven F. Udvar-Hazy του Μουσείου Αεροπορίας και Διαστήματος Smithsonian στο Chantilly της Βιρτζίνια Αρχείου - AP

*Με πληροφορίες από Washington Post

Διαβάστε επίσης