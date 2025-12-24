Η NASA δημοσίευσε νέο χάρτη του Σύμπαντος: Το διαστημικό τηλεσκόπιο «SPHEREx» και τα 102 χρώματα του

Το διαστημικό τηλεσκόπιο SPHEREx της NASA, που εκτοξεύθηκε τον Μάρτιο, ολοκλήρωσε τον πρώτο του υπέρυθρο χάρτη ολόκληρου του ουρανού σε 102 χρώματα.

Αν και δεν είναι ορατά στο ανθρώπινο μάτι, αυτά τα 102 μήκη κύματος υπέρυθρου φωτός είναι διαδεδομένα στον κόσμο, και η παρατήρηση ολόκληρου του ουρανού με αυτόν τον τρόπο επιτρέπει στους επιστήμονες να απαντήσουν σε μεγάλα ερωτήματα, όπως το πώς ένα δραματικό γεγονός που συνέβη στο πρώτο δισεκατομμυριοστό του τρισεκατομμυριοστού του δισεκατομμυριοστού του δευτερολέπτου μετά τη μεγάλη έκρηξη επηρέασε την τρισδιάστατη κατανομή εκατοντάδων εκατομμυρίων γαλαξιών στο σύμπαν μας. Επιπλέον, οι επιστήμονες θα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα για να μελετήσουν πώς έχουν αλλάξει οι γαλαξίες κατά τη διάρκεια της σχεδόν 14 δισεκατομμυρίων ετών ιστορίας του σύμπαντος και να μάθουν για την κατανομή των βασικών συστατικών της ζωής στον δικό μας γαλαξία.

«Είναι απίστευτο πόσες πληροφορίες έχει συλλέξει το SPHEREx σε μόλις έξι μήνες — πληροφορίες που θα είναι ιδιαίτερα πολύτιμες όταν χρησιμοποιηθούν μαζί με τα δεδομένα των άλλων αποστολών μας για την καλύτερη κατανόηση του σύμπαντός μας», δήλωσε ο Σον Ντόμαγκαλ-Γκόλντμαν, διευθυντής του Τμήματος Αστροφυσικής στην έδρα της NASA στην Ουάσινγκτον. «Ουσιαστικά έχουμε 102 νέους χάρτες ολόκληρου του ουρανού, ο καθένας σε διαφορετικό μήκος κύματος και με μοναδικές πληροφορίες για τα αντικείμενα που βλέπει. Πιστεύω ότι κάθε αστρονόμος θα βρει κάτι πολύτιμο εδώ, καθώς οι αποστολές της NASA επιτρέπουν στον κόσμο να απαντήσει σε θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με το πώς ξεκίνησε το σύμπαν και πώς άλλαξε για να δημιουργήσει τελικά ένα σπίτι για εμάς εντός του».

Κάνοντας περίπου 14½ περιστροφές γύρω από τη Γη κάθε μέρα, το SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer, που σημαίνει Φασματοφωτόμετρο για την Ιστορία του Σύμπαντος, την Εποχή της Επαναϊονισμού και τον Εξερευνητή Πάγων) ταξιδεύει από βορρά προς νότο, περνώντας πάνω από τους πόλους. Κάθε μέρα τραβά περίπου 3.600 εικόνες κατά μήκος μιας κυκλικής λωρίδας του ουρανού, και καθώς περνούν οι μέρες και ο πλανήτης κινείται γύρω από τον Ήλιο, το οπτικό πεδίο του SPHEREx μετατοπίζεται επίσης. Μετά από έξι μήνες, το παρατηρητήριο έχει κοιτάξει προς το διάστημα σε όλες τις κατευθύνσεις, καταγράφοντας ολόκληρο τον ουρανό σε 360 μοίρες.

Υπό τη διαχείριση του Jet Propulsion Laboratory (Εργαστηρίου Αεριωθούμενων Προωθητήρων) της NASA στη Νότια Καλιφόρνια, η αποστολή άρχισε να χαρτογραφεί τον ουρανό τον Μάιο και ολοκλήρωσε το πρώτο της μωσαϊκό ολόκληρου του ουρανού τον Δεκέμβριο. Θα ολοκληρώσει τρεις επιπλέον σαρώσεις ολόκληρου του ουρανού κατά τη διάρκεια της διετούς κύριας αποστολής της, και η συγχώνευση αυτών των χαρτών θα αυξήσει την ευαισθησία των μετρήσεων. Το σύνολο των δεδομένων είναι διαθέσιμο δωρεάν στους επιστήμονες και στο κοινό.

«Το SPHEREx είναι μια μεσαίου μεγέθους αποστολή αστροφυσικής που προσφέρει μεγάλη ερευνητική αξία», δήλωσε ο διευθυντής του JPL, Ντέιβ Γκάλαχερ. «Είναι ένα εκπληκτικό παράδειγμα του πώς μετατρέπουμε τολμηρές ιδέες σε πραγματικότητα και, με αυτόν τον τρόπο, ξεκλειδώνουμε ένα τεράστιο δυναμικό για ανακαλύψεις».

Πηγή: Nasa.gov

