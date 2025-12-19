Για λίγο ακόμα ο ηλιόλουστος καιρός – «Κλείδωσε» η πρόγνωση για τις ημέρες των Χριστουγέννων

Γενικά αίθριος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Για λίγο ακόμα ο ηλιόλουστος καιρός – «Κλείδωσε» η πρόγνωση για τις ημέρες των Χριστουγέννων
Eurokinissi
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα αυξηθούν.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Τσατραφύλλιας: Φθινοπωρινό το σκηνικό τα Χριστούγεννα

Για νέο κύμα κακοκαιρίας από σήμερα, Παρασκευή 19/12 προειδοποίησε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο μετεωρολόγος του Alpha έκανε λόγο για ισχυρές βροχές στα ανοιχτά του Ιονίου από το βράδυ της Παρασκευής. Τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν το Σάββατο και την Κυριακή στις κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας, κυρίως την Κρήτη και τις Κυκλάδες. Το Σάββατο θα επηρεαστεί λίγο και η Αθήνα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, την Κυριακή και τη Δευτέρα οι βροχοπτώσεις θα παραμείνουν στην ανατολική Ελλάδα.

Ο καιρός τα Χριστούγεννα

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας χαρακτήρισε το σκηνικό του καιρού την Παραμονή και ανήμερα Χριστούγεννα φθινοπωρινό. Βροχές αναμένονται κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα και τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου, ενώ χιόνια αναμένονται στα ορεινά τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους πιο πυκνές.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και στα θαλάσσια-παραθαλάσσια της Θράκης το βράδυ, βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 01 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Το βράδυ αυξημένες νεφώσεις.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το βράδυ στο Ιόνιο ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στην Εύβοια και τις Σποράδες τοπικά βόρειοι έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και το βράδυ στα βόρεια έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-12-2025

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.
Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις και από τις προμεσημβρινές ώρες τοπικές βροχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με ένταση 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο και το νότιο Ιόνιο 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-12-2025

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και στα Δωδεκάνησα και μέχρι το μεσημέρι στις Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές βροχές.
Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα 6 μποφόρ αλλά στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν νοτιοανατολικοί άνεμοι 5 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-12-2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες.
Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-12-2025

Σε όλη σχεδόν τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές, θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μόνο στη βορειοανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

