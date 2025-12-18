Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

Ποιες περιοχές θα επηρεάσει το βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται από τον κόλπο της Σύρτης

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ήπιους ρυθμούς διατηρείται προς το παρόν ο καιρός, καθώς επιδρά ακόμα το βαρομετρικό των υψηλών πιέσεων, κάτι που ωστόσο αλλάζει από αύριο και μπαίνουμε σε ένα πιο φθινοπωρινό μοτίβο, σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωσή του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Παρά την απουσία φαινομένων αυτό το διάστημα, οι θερμοκρασίες είναι σχεδόν «πολικές» με αρκετό κρύο το πρωί σχεδόν σε όλη τη χώρα, για παράδειγμα στο Νευροκόπι το θερμόμετρο έδειχνε νωρίς το πρωί μείον 5. Συνιστά επίσης προσοχή στις πυκνές ομίχλες για μεγάλο διάστημα της ημέρας, κυρίως από την περιοχή της Λαμίας και βορειότερα, οι οποίες θα διατηρηθούν και αύριο Παρασκευή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, από το Σάββατο, το μοτίβο καιρού αλλάζει, καθώς από την περιοχή της Σύρτης έρχεται βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο φέρνει έντονες βροχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα της χώρας.

Πρόγνωση για σήμερα Πέμπτη 18-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με παροδικές τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη κυρίως τις πρωινές και νυχτερινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Παρασκευή 19-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που από τις βραδινές ώρες στα δυτικά και τα νότια θα αυξηθούν.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο 20-12-2025

Στα κεντρικά και τα νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, όπου από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με ένταση 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο και το νότιο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

Κυριακή 21-12-2025

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά σποραδικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι αναμένεται ύφεση των φαινομένων. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νεκρός από πυροβολισμούς ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα του Εκουαδόρ

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Εκουαδόρ: Δολοφονήθηκε ο Μάριο Πινέιδα της Μπαρτσελόνα του Ισημερινού

09:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η υπέροχη κίνηση του Ανδρέα Τεττέη σε χειρουργημένο παιδί που χτύπησε σε αγώνα ποδοσφαίρου

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Affordability Crisis: Τι είναι και πώς επηρέασε το διάγγελμα Tραμπ η μάχη με το αυξανόμενο κόστος ζωής και την ανεργία - «Το διάγγελμά του δικαίωσε όσους λένε ότι είναι σε σύγχυση», γράφει το Sky News

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Έδεσσα: Νεκρή ανασύρθηκε ηλικιωμένη μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

09:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση έως 36.000 ευρώ – Οι προϋποθέσεις και τα «μυστικά»

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Στις Βρυξέλλες δεκάδες τρακτέρ - «Μπλόκο» αγροτών στη συμφωνία Mercosur

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Βραχάτι: Πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και καρφώθηκε σε δέντρο - Νεκρός 48χρονος

08:38TRAVEL

Αστυπάλαια: Η «πεταλούδα μιας νέας εποχής» σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Παραδόθηκε στην Καλαμάτα ο τρίτος καταζητούμενος για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια: Σε ύφος υπερπαραγωγής του Χόλιγουντ το πρώτο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία των ΗΠΑ

08:08ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Mercedes επιστρέφει στις… βίδες!

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: «Ίσως τώρα να είναι άγγελος», λέει η θεία της 10χρονης Ματίλντα που σκοτώθηκε στην τρομοκρατική επίθεση

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Ψέριμος: Χωρίς μόνιμο γιατρό και πάλι το νησί – Ανησυχία για τα παιδιά

07:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πρώην διευθντής νεκροτομείου του Χάρβαρντ πωλούσε εγκεφάλους, χέρια και πρόσωπα - Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια κάθειρξη

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από ΠΟΥ: Η «σούπερ γρίπη» ασκεί σοβαρή πίεση σε όλη την ΕΕ

07:16ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι

07:09ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποφασίζουν σήμερα στις Σέρρες κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - «Λάδι στη φωτιά» το τεχνικό λάθος με τις παρακρατήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση έως 36.000 ευρώ – Οι προϋποθέσεις και τα «μυστικά»

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Παραδόθηκε στην Καλαμάτα ο τρίτος καταζητούμενος για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Παπαχελάς, ΕΚΚΟΜΕΔ, ΣΚΑΪ και παλιά καπνεργοστάσια - Πίσω από το ντοκιμαντέρ για τη «17 Νοέμβρη»

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα η μήνυση σε βάρος δημοφιλούς τραγουδιστή - «Η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη», λέει ο καταγγέλλων

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Φρεγάτα Belharra «Κίμων»: Σήμερα η ύψωση της ελληνικής σημαίας στο Λοριάν της Γαλλίας

07:09ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποφασίζουν σήμερα στις Σέρρες κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - «Λάδι στη φωτιά» το τεχνικό λάθος με τις παρακρατήσεις

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκρηκτική κατάσταση στην Εξεταστική: Διαξιφισμοί Μυλωνάκη και Σκέρτσου με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Άνω κάτω στο ΠΑΣΟΚ με τον Παρασκευαΐδη, στη ΝΔ κάνουν οντισιόν με τραγουδιστές, η D Day του ΟΠΑΠ, η Metlen στον αστερισμό της μεταβλητότητας, τα μολύβια έχουν πάρει φωτιά στην Τράπεζα Πειραιώς,ο Χατζημηνάς της Τheon και η είσοδος της EFA στο χρηματιστήριο

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Δίχτυ προστασίας υψηλού προφίλ στους Ουκρανούς που έκαψαν τον 20χρονο γιο αντιδημάρχου του Χάρκοβο

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

13:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Microsoft μειώνει τις φιλοδοξίες της για την τεχνητή νοημοσύνη - Σχεδόν κανείς δεν χρησιμοποιεί το Copilot

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Το χρονικό του περιστατικού με τις γροθιές σε δημοσιογράφο που οδήγησε στη διαγραφή του από ΣΥΡΙΖΑ

06:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε και πώς θα καταβληθεί - Οι ημερομηνίες και οι προϋποθέσεις

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ: Σπουδαία μάχη στο Telekom Center Athens - Η ώρα και το κανάλι

09:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η υπέροχη κίνηση του Ανδρέα Τεττέη σε χειρουργημένο παιδί που χτύπησε σε αγώνα ποδοσφαίρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ