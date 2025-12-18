Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

Σε ήπιους ρυθμούς διατηρείται προς το παρόν ο καιρός, καθώς επιδρά ακόμα το βαρομετρικό των υψηλών πιέσεων, κάτι που ωστόσο αλλάζει από αύριο και μπαίνουμε σε ένα πιο φθινοπωρινό μοτίβο, σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωσή του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Παρά την απουσία φαινομένων αυτό το διάστημα, οι θερμοκρασίες είναι σχεδόν «πολικές» με αρκετό κρύο το πρωί σχεδόν σε όλη τη χώρα, για παράδειγμα στο Νευροκόπι το θερμόμετρο έδειχνε νωρίς το πρωί μείον 5. Συνιστά επίσης προσοχή στις πυκνές ομίχλες για μεγάλο διάστημα της ημέρας, κυρίως από την περιοχή της Λαμίας και βορειότερα, οι οποίες θα διατηρηθούν και αύριο Παρασκευή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, από το Σάββατο, το μοτίβο καιρού αλλάζει, καθώς από την περιοχή της Σύρτης έρχεται βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο φέρνει έντονες βροχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα της χώρας.

Πρόγνωση για σήμερα Πέμπτη 18-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με παροδικές τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη κυρίως τις πρωινές και νυχτερινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Παρασκευή 19-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που από τις βραδινές ώρες στα δυτικά και τα νότια θα αυξηθούν.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο 20-12-2025

Στα κεντρικά και τα νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, όπου από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με ένταση 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο και το νότιο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

Κυριακή 21-12-2025

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά σποραδικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι αναμένεται ύφεση των φαινομένων. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.