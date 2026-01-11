Έλενα Παπαρίζου για την περιπέτεια με την υγεία της: «Πρέπει να προσέχουμε, θέλει παρακολούθηση»

Για την περιπέτεια με την υγεία της που την οδήγησε πριν λίγο καιρό στο νοσοκομείο, μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής (11/1) η Έλενα Παπαρίζου

«Είμαι πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Θέλει λίγη παρακολούθηση. Έπαθα υπερκόπωση, είναι κακό πράγμα. Πρέπει όλοι να προσέχουμε. Η δουλειά είναι υγεία, αλλά… Το έπαθα γιατί δούλευα πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολλά πράγματα. Είμαι τελειομανής, θέλω να είναι όλα τακτοποιημένα όχι μόνο για τον εαυτό μας αλλά και να είμαστε εντάξει προς τους συνεργάτες μας», ανέφερε η τραγουδίστρια.

Διαβάστε επίσης