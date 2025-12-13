Έλενα Παπαρίζου: Το πρώτο μήνυμα μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο - «Θα επιστρέψω πιο δυνατή»

H Έλενα Παπαρίζου μέσα από τα social media έστειλε ένα μήνυμα μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο. Έπειτα από έντονη αδιαθεσία στα γυρίσματα του The Voice η τραγουδίστρια χρειάστηκε να νοσηλευτεί με τα πρώτα σημάδια να δείχνουν υπερκόπωση, ενώ υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις, καθώς έχει ενοχλήσεις στην κοιλιακή χώρα.

Κάνοντας μια δημοσίευση στο Instagram μετά την προβολή του νέου επεισοδίου του The Voice, η Έλενα Παπαρίζου αναφέρθηκε στην αντικατάστασή της από τον Κωστή Μαραβέγια, τον οποίο ευχαρίστησε, και δήλωσε πως θα επιστρέψει ακόμα πιο δυνατή.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Μετά από 9 υπέροχα χρόνια στο The Voice, ήρθε η στιγμή που, για πρώτη φορά, δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σε κάποια γυρίσματα για κάτι που αγαπώ βαθιά και που με έχει συντροφεύσει σε τόσο σημαντικές στιγμές της ζωής μου».

Στη συνέχεια, η Έλενα Παπαρίζου ανέφερε: «Στο προηγούμενο γύρισμα, όταν έπρεπε να παραδώσω τα τραγούδια στο #TeamHelena, βρέθηκαν δίπλα μου δύο πολύ αγαπημένοι άνθρωποι: ο κουμπάρος μου Πάνος Μουζουράκης και ο λατρεμένος μου φίλος Γιώργος Καπουτζίδης. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για τη στήριξη και την αγάπη τους».

Όσον αφορά στην αντικατάστασή της από τον Κωστή Μαραβέγια, σημείωσε: «Και τώρα… στα γυρίσματα που δυστυχώς έπρεπε να απουσιάζω, εμφανίστηκε ο κουμπάρος του κουμπάρου μου, ο ένας και μοναδικός Κωστής Μαραβέγιας, ο Κωστής μου. Με την παρουσία του δεν άφησε ποτέ η καρέκλα μου να μοιάζει άδεια και βοήθησε να παρθούν οι σωστές αποφάσεις για το Team Helena. Η γενναιοδωρία του, η αγάπη του και το χιούμορ του έγιναν πραγματικό στήριγμα αυτές τις μέρες».

Κλείνοντας τη δημοσίευσή της, η τραγουδίστρια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον κόσμο για τη στήριξή του: «Νιώθω βαθιά ευγνώμων και σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου. Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή. Κωστή μου, σ’ αγαπώ πολύ».

Διαβάστε επίσης