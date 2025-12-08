Έλενα Παπαρίζου: Ποιος καλλιτέχνης την αντικαθιστά στο Voice

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Έλενα Παπαρίζου, έπειτα από έντονη αδιαθεσία

που αισθάνθηκε στα γυρίσματα του «Voice» την Κυριακή.

Τη θέση της στο σημερινό γύρισμα, που αφορά στο επεισόδιο που θα δούμε

το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, στον ΣΚΑΪ, παίρνει ο Κωστής Μαραβέγιας. Ο

μοναδικός καλλιτέχνης, που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στο

μουσικό σόου, επιστρέφει στην καρέκλα του κριτή, σύμφωνα με τα όσα

ακούστηκαν στο μαγκαζίνο «Το’χουμε» του Φαλήρου.

Να σημειωθεί ότι, το πρωί της Δευτέρας, η δισκογραφική εταιρεία MINOS

EMI με ανακοίνωση γνωστοποίησε: «Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο

νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά την χθεσινή

πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε

απαραίτητη η νοσηλεία της. Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί στις

απαραίτητες εξετάσεις, και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις

πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες

ημέρες. Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόηση μας. Της

ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην

καθημερινότητά της»…

Διαβάστε επίσης