Γεωργιάδης: Συντάσσομαι με Ευρωπαίους που ζητούν να επανεξεταστεί αν τα pushbacks είναι παράνομα

«Συντάσσομαι με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις που ζητούν να ξαναδούμε ότι τα pushbacks είναι παράνομα», είπε ο υπουργός Υγείας, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο δήμαρχος Φλώρινας έδρασε σωστά παρεμβαίνοντας σε συναυλία των Banda Entopica

Γεωργιάδης: Συντάσσομαι με Ευρωπαίους που ζητούν να επανεξεταστεί αν τα pushbacks είναι παράνομα
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στάθηκε στα ζητήματα της επικαιρότητας σε σημερινή (29/12) συνέντευξη στο ACTION24, μιλώντας για τη μεταναστευτική πολιτική και την πρόταση «να ξαναδούμε το θέμα με τα pushbacks που θεωρούνται παράνομα», την τοποθέτηση του Νικήτα Κακλαμάνη για «κόφτη» στις LIVE μεταδόσεις των Εξεταστικών Επιτροπών της Βουλής αλλά και τον σάλο με τη συναυλία των Banda Entopica στη Φλώρινα και την παρέμβαση του δημάρχου λόγω τραγουδιών που ακούστηκαν στη σλαβική διάλεκτο.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε αρχικά ότι «στη Χάγη υπάρχουν δύο δικαστήρια, το ένα που θα προσφύγει η Ελλάδα για την Τουρκία και το άλλο είναι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που έχει ασκήσει δίωξη για τη σύλληψη Νετανιάχου. Πάμε τώρα στη Διεθνή Αμνηστία: Είναι οργανισμός που αντιστρατεύεται τα βασικά συμφέροντα των ευρωπαϊκών λαών. Ξέρετε ότι υπάρχουν 9 πρωθυπουργοί που έχουν ζητήσει παρέμβαση στη νομολογία του διεθνούς δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη μεταναστευτική πολιτική; Συντάσσομαι με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις που ζητούν να ξαναδούμε ότι τα pushbacks είναι παράνομα».

«Δεν μπορεί να ξεκινά μια βάρκα από τη Λιβύη με 400 άτομα και να φτάνει ανενόχλητη. Γιατί η μία θα γίνουν εκατοντάδες. Δεν είπα να τους σκοτώσουμε, να τους σπρώξουμε. Η ιδέα αυτή όταν απαγορεύτηκε ήταν άλλη συνθήκη, τώρα αυτή δεν υπάρχει. Αν έρθει 1 δισ. κατατρεγμένοι από την Αφρική, αντέχει η Ευρώπη; Έχουμε έρθει σε ένα υπαρξιακό σημείο των ευρωπαϊκών λαών και του ευρωπαϊκού πολιτισμού και αυτά πρέπει να τα ξαναδούμε», προσέθεσε.

«Η Ελλάδα ασφαλώς αναγνωρίζει το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσει τη χώρα να καταστραφεί. “Η σωτηρία του λαού είναι ο υπέρτατος νόμος”, έγραφαν οι Ρωμαίοι», επεσήμανε ακόμη.

Τάχθηκε στο πλευρό του δημάρχου Φλώρινας με αφορμή το περιστατικό στη συναυλία του συγκροτήματος Banda Entopica, σημειώνοντας ότι «η περιοχή είναι πολύ ευαίσθητη, ο δήμαρχος ούτε ακροδεξιός είναι ούτε φανατικός».

Σε ερώτηση τους αγρότες, είπε ότι «χάνουν το δίκιο τους γιατί αντικειμενικά η κυβέρνηση ικανοποίησε αυτά που μπορούν να ικανοποιηθούν. Είναι σοβαρό αίτημα αγροτικό για να διπλασιαστεί η αγροτική σύνταξη; Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Να ζητάμε πράγματα που στέκουν».

Τέλος, είπε ότι συμφωνεί με την πρόταση του Νικήτα Κακλαμάνη για κατάργηση της ζωντανής μετάδοσης των Εξεταστικών Επιτροπών της Βουλής, υπογραμμίζοντας πως «η προσπάθεια ορισμένων να κάνουν φασαρία ενώ τους γράφει η κάμερα για να αυξάνουν τα likes, πρέπει να σταματήσει. από τη στιγμή που η εξεταστική έχει παραπέσει στο να γίνει εργαλείο φασαρίας, πρέπει να το ξαναδούμε».

