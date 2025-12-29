Αυτόν τον ρόλο «έχασε» ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Κρίστοφερ Νόλαν φαίνεται πως είχε στο μυαλό του ένα συγκεκριμένο όνομα για τους βασικούς ρόλους της «Οδύσσειας» και συγκεκριμένα του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Η συνεργασία, ωστόσο, δεν προχώρησε ποτέ. Όχι επειδή δεν υπήρχε ενδιαφέρον, αλλά επειδή το πρόγραμμα δεν το επέτρεψε.

Ο σκηνοθέτης ήθελε τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ στο πρότζεκτ για τον ρόλο του Ποσειδώνα, του θεού της θάλασσας που στέκεται απέναντι στον Οδυσσέα και μετατρέπει το ταξίδι του σε έναν εφιάλτη, σύμφωνα με πληροφορίες.

Την ίδια περίοδο, όμως, ο Ντάουνι Τζούνιορ ήταν ήδη πλήρως δεσμευμένος με τη Marvel και τα γυρίσματα του Avengers: Doomsday, κάτι που έκανε αδύνατη τη συμμετοχή του στο φιλμ του Νόλαν. Ο ηθοποιός επιστρέφει στο σύμπαν της Marvel ως Doctor Doom, με τους αδελφούς Ρούσο να έχουν αναφέρει μάλιστα ότι ο διάσημος ηθοποιός βρίσκεται βαθιά στη διαδικασία προετοιμασίας για τον ρόλο, δουλεύοντας ακόμη και το backstory και τις ιδέες για την εμφάνιση του χαρακτήρα.

Η «Οδύσσεια» αποτελεί τη νέα, μυθική προσέγγιση του Νόλαν στο έπος του Ομήρου για λογαριασμό της Universal. Η παραγωγή είναι από τις πλέον φιλόδοξες που έχει επιχειρήσει ποτέ ο σκηνοθέτης, με γυρίσματα σε διάφορες χώρες, όπως το Μαρόκο, η Ιταλία και η Σκωτία, αξιοποιώντας νέα τεχνολογία φιλμ IMAX, ενώ το μπάτζετ έχει αναφερθεί ότι «αγγίζει» τα 250 εκατ. δολάρια.

Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τη 17η Ιουλίου 2026.

