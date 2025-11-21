«Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν: Αυτός είναι ο ρόλος του Ρόμπερτ Πάτινσον - Δεν θα παίξει τον Ερμή

Νέες, επίσημες εικόνες από τη φιλόδοξη κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, προσφέροντας μία πρώτη ματιά στους πρωταγωνιστές Ρόμπερτ Πάτινσον, Zendaya και Τζον Λεγκιζάμο.

Η έκπληξη του Ρόμπερτ Πάτινσον

Η μεγαλύτερη αποκάλυψη αφορά τον ρόλο του Ρόμπερτ Πάτινσον. Ενώ προηγούμενες πληροφορίες τον ήθελαν στον ρόλο του Ερμή, τελικά θα ενσαρκώσει τον Αντίνοο, έναν από τους δύο κύριους και πιο αδίστακτους μνηστήρες της Πηνελόπης, την οποία υποδύεται η Αν Χάθαγουεϊ. Αυτή είναι η δεύτερη συνεργασία του ηθοποιού με τον Νόλαν μετά την ταινία «Tenet».

Οι ρόλοι των Ζεντάγια και Λεγκιζάμο

Το περιοδικό Empire Online, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα στιγμιότυπα, αποκάλυψε τους ρόλους και άλλων σημαντικών ηθοποιών:

Ζεντάγια : Εμφανίζεται μαζί με τον Ματ Ντέιμον και θα υποδυθεί την Αθηνά , τη θεά της σοφίας και προστάτιδα του Οδυσσέα. Αυτή είναι η πρώτη συνεργασία της διάσημης πρωταγωνίστριας με τον Κρίστοφερ Νόλαν.

Τζον Λεγκιζάμο : Με έντονο μακιγιάζ, υποδύεται τον Εύμαιο , τον πιστό χοιροβοσκό που θα βοηθήσει τον Οδυσσέα κατά την επιστροφή του στην Ιθάκη.

Στο cast συμμετέχει επίσης η Μία Γκοθ (Mia Goth), η οποία ενσαρκώνει τη Μελανθώ.

Μια ιστορία από τα γυρίσματα

Ο Ματ Ντέιμον μοιράστηκε μία ενδιαφέρουσα ιστορία από τα γυρίσματα. Ο συμπρωταγωνιστής του, Τομ Χόλαντ, αξιοποίησε τις γνωριμίες του στη Sony Pictures και οργάνωσε μια ιδιαίτερη προβολή για το cast: εξασφάλισε μία κόπια 70mm της θρυλικής ταινίας «Ο Λόρενς της Αραβίας» την περίοδο που όλοι βρίσκονταν στα στούντιο του Λος Άντζελες για το γύρισμα μιας σημαντικής σκηνής.

Η πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026, μέσω της Universal Pictures.

