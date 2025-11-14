Οδύσσεια: Οι νέες φωτογραφίες από την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν με τον Ματ Ντέιμον

Ο Κρίστοφερ Νόλαν και ο Ματ Ντέιμον μίλησαν στο περιοδικό Empire όπου δημοσιεύτηκαν νέες, εντυπωσιακές φωτογραφίες από τα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής «Οδύσσειας».

Οι εικόνες αποτυπώνουν τον Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, να περπατά στο εντυπωσιακό πεδίο μάχης, αλλά και να ηγείται του στρατού μέσα σε πυκνά δάση και δίπλα σε αρχαία ελληνικά πολεμικά πλοία. Κεντρική σκηνή από τις φωτογραφίες είναι η επιβλητική παρουσία του Δούρειου Ίππου, ενός γιγάντιου ξύλινου αλόγου που σέρνουν στρατιώτες στην παραλία υπό το φως του ήλιου.

Ο Νόλαν χρησιμοποίησε πάνω από 2 εκατομμύρια «Feet of Film» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, τα οποία διήρκεσαν 91 ημέρες. Η ταινία γυρίστηκε κυρίως σε εξωτερικούς χώρους, με πραγματικά πλοία και χιλιάδες κομπάρσους, αποφεύγοντας την ψηφιακή επεξεργασία και το στούντιο, επιδιώκοντας την πιο αυθεντική δυνατή κινηματογραφική εμπειρία.

https://www.instagram.com/p/DRAKbC8DM_O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το περιοδικό Empire αναδεικνύει το φιλμ ως το πιο επικό και εντυπωσιακό έργο του Νόλαν μέχρι σήμερα, ενώ μεγάλα δίκτυα θεάτρων στις ΗΠΑ και τη Νότια Αμερική αναβαθμίζουν τον εξοπλισμό τους σε IMAX Laser και 70mm αναμένοντας να προσφέρουν στο κοινό μια συναρπαστική εμπειρία προβολής.

https://www.instagram.com/p/DRARTNoDKCn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Ματ Ντέιμον χαρακτηρίζει την ταινία «ακριβώς αυτό που περιμένεις από μια καλοκαιρινή ταινία», με έντονη ψυχαγωγική και μυθική διάσταση, αναφέροντας μάλιστα ως κορυφαία στιγμή την εμπειρία του να βλέπει από κοντά τον Δούρειο Ίππο στο πλατό. «Είδα το άλογο στην παραλία και είπα απλά γ@@@το. Ήταν τόσο υπέροχο» είπε ο Ντέιμον.

https://www.instagram.com/p/DRAKvhtDIRt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το καστ συμπληρώνουν κορυφαίοι ηθοποιοί όπως η Άν Χάθαγουεϊ, ο Τομ Χόλαντ, η Σαρλίζ Θερόν, η Ζεντάγια και άλλοι, ενώ η σκηνοθεσία χαρακτηρίζεται από μεταδοτική λεπτομέρεια αλλά και ευελιξία.

https://www.instagram.com/p/DRAYKVwjCzr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η ταινία αποτελεί διασκευή του ομηρικού έπους και αφηγείται την περιπετειώδη επιστροφή του βασιλιά της Ιθάκης, Οδυσσέα, από τον Τρωικό Πόλεμο, με τη μεγαλύτερη κλίμακα και πιστότητα που έχει γνωρίσει η μυθολογία στη μεγάλη οθόνη. Η πρεμιέρα προγραμματίζεται για τις 17 Ιουλίου 2026, σε IMAX και συμβατικά κινηματογραφικά φορμάτ.