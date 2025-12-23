Χώρισαν Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης μετά από 23 χρόνια

Ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής σόουμπιζ, η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης, αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους μετά από 23 χρόνια κοινής πορείας.

Την είδηση έκανε γνωστή στην εκπομπή «Πρωινό», ο παρουσιαστής Γιώργος Λιάγκας «Δεν είναι πια μαζί ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της σόουμπιζ, η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μιλάμε για μια είδηση που μας προκαλεί έκπληξη, καθώς πάντα υπήρχε αρμονία και γλυκές αναφορές μεταξύ τους».

Η δημοσιογράφος Κάλλια Καρτσάκη αποκάλυψε ότι ο χωρισμός έχει πραγματοποιηθεί εδώ και περίπου δύο μήνες, μετά την τελευταία κοινή δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού στο θέατρο Παλλάς. Παρά το τέλος της σχέσης, οι δύο ηθοποιοί διατηρούν άψογες σχέσεις και σεβασμό μεταξύ τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η απόφαση για χωρισμό ήταν συναινετική και ωρίμασε με σεβασμό και κατανόηση. Οι δύο ηθοποιοί ζουν πλέον σε ξεχωριστά σπίτια, ενώ η Σμαράγδα Καρύδη πρόσφατα βρέθηκε στην Αίγινα για ξεκούραση μαζί με φίλους από την τηλεοπτική σειρά Παρά Πέντε.

Η σχέση της Σμαράγδας Καρύδη και του Θοδωρή Αθερίδη ξεκίνησε πριν από περισσότερα από δύο δεκαετίες και αποτέλεσε μια από τις πιο σταθερές και αγαπητές στο χώρο της ελληνικής ψυχαγωγίας. Παρότι αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους, η συνεργασία και η φιλία τους παραμένουν σημαντικά στοιχεία στην κοινή τους πορεία.