«Οδύσσεια»: Νέο 6λεπτο teaser αποκαλύπτει περισσότερα για την επική παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν

Το εξάλεπτο teaser αποκαλύπτει νέα στοιχεία για τη φιλόδοξη κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους καθώς και το καστ της ταινίας

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Στιγμιότυπο με τον Κρίστοφερ Νόλαν, από τα γυρίσματα της "Οδύσσειας"

Ένα νέο, εξάλεπτο teaser από την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν δόθηκε στη δημοσιότητα, προσφέροντας μια πιο αναλυτική ματιά στην επική παραγωγή. Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, ο βραβευμένος σκηνοθέτης αποκάλυψε στο κοινό τον εξάλεπτο «πρόλογο», ο οποίος αναδιηγείται την ιστορία του Δούρειου Ίππου, με τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα.

Ο πρόλογος και οι πρώτες αντιδράσεις

Το preview προβάλλεται αποκλειστικά πριν από κάποιες ειδικές IMAX προβολές των ταινιών Sinners και One Battle After Another. Στις σκηνές, ο Οδυσσέας και οι Έλληνες πολεμιστές κρύβονται μέσα στον ξύλινο ίππο, ο οποίος μεταφέρεται εντός των τειχών της Τροίας από ανυποψίαστους αντιπάλους. Από εκεί, ο Οδυσσέας ηγείται μιας μυστικής επίθεσης, ανοίγοντας τις πύλες της πόλης και οδηγώντας τους συμπολεμιστές του στην τελική και καθοριστική μάχη.

Μια συντομότερη εκδοχή του preview θα κυκλοφορήσει στις 19 Δεκεμβρίου - στις ΗΠΑ - και θα προβάλλεται πριν από όλες τις προβολές του Avatar: Fire and Ash, ενώ η εκτεταμένη εκδοχή θα συνεχίσει να προβάλλεται πριν από τις ειδικές προβολές της νέας ταινίας του Τζέιμς Κάμερον.

Οι πρώτες αντιδράσεις είναι εντυπωσιακά θετικές, με θεατές να δηλώνουν «συγκλονισμένοι» και να χαρακτηρίζουν το υλικό «ένα εντυπωσιακό επίτευγμα του σύγχρονου κινηματογράφου».

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για την ταινία

Πέρα από τον πρόλογο, οι λεπτομέρειες για τη νέα ταινία του Νόλαν παραμένουν περιορισμένες - κάτι αναμενόμενο για μια παραγωγή του συγκεκριμένου δημιουργού. Ωστόσο, η Οδύσσεια διαθέτει στοιχεία που την καθιστούν ένα από τα πιο φιλόδοξα πρότζεκτ της καριέρας του.

Με αφορμή νέο αφιέρωμα στο περιοδικό Empire, τα επίσημα στοιχεία που έχουν δοθεί σκιαγραφούν μια παραγωγή-ορόσημο.

Υπόθεση

Η Οδύσσεια βασίζεται σε ένα από τα αρχαιότερα και σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Στη 13η μεγάλου μήκους ταινία του, ο Νόλαν διασκευάζει το ομηρικό έπος που αφηγείται το δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα, βασιλιά της Ιθάκης, κατά την επιστροφή του από τον Τρωικό Πόλεμο.

Το ταξίδι του Οδυσσέα περιλαμβάνει συναντήσεις με Κύκλωπες, Σειρήνες και άλλα εμβληματικά στοιχεία της ομηρικής μυθολογίας, χωρίς η ταινία να περιορίζεται σε μια απλή αναπαράσταση του έπους. Την ίδια στιγμή, στην Ιθάκη, η σύζυγός του Πηνελόπη προσπαθεί να κρατήσει μακριά τους επίμονους μνηστήρες, με τη βοήθεια του γιου τους, Τηλέμαχου.

Διανομή – Ένα καστ-υπερπαραγωγή

Ο Ματ Ντέιμον πρωταγωνιστεί ως Οδυσσέας, ενώ τον Τηλέμαχο υποδύεται ο Τομ Χόλαντ.

Το υπόλοιπο καστ θυμίζει λίστα με τα μεγαλύτερα ονόματα του σύγχρονου Χόλιγουντ και περιλαμβάνει τους Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντέγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Ρόμπερτ Πάτινσον, Τζον Μπέρνθαλ, Σαρλίζ Θερόν, Έλιοτ Πέιτζ, Χίμες Πατέλ, Μπένι Σάφντι και Σαμάνθα Μόρτον.

Ο Κόσμο Τζάρβις (Shōgun) αποχώρησε από την παραγωγή λόγω άλλων επαγγελματικών υποχρεώσεων και αντικαταστάθηκε από τον Λόγκαν Μάρσαλ-Γκριν σε άγνωστο μέχρι στιγμής ρόλο.

Γυρίσματα και τεχνικές καινοτομίες

Η Οδύσσεια είναι η πρώτη αφηγηματική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε IMAX 70mm. Το IMAX 70mm είναι η πιο υψηλής ποιότητας κινηματογραφική μορφή προβολής, με εξαιρετικά μεγάλη ανάλυση εικόνας. Ο Νόλαν πειραματίζεται με το μεγάλο φορμά από την εποχή του The Dark Knight (2008), αυξάνοντας σταδιακά τη χρήση του σε κάθε του έργο.

Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη και τον διευθυντή φωτογραφίας Χόιτε βαν Χόιτεμα, η παραγωγή χρησιμοποίησε τεράστια ποσότητα φιλμ, κάτι που υπογραμμίζει το μέγεθος και τη φιλοδοξία της παραγωγής. - αριθμός που ξεπερνά κατά πολύ θρυλικές υπερπαραγωγές του παρελθόντος.

Το teaser και η φιλοσοφία της κινηματογραφικής εμπειρίας

Το πρώτο teaser προβλήθηκε την 1η Ιουλίου πριν από τις προβολές του Jurassic World: Rebirth. Όπως συνηθίζει, ο Νόλαν επέλεξε αποκλειστικά την κινηματογραφική αίθουσα για την παρουσίασή του.

Όσοι παρακολούθησαν το teaser αναφέρουν ότι δίνεται έμφαση στην ατμόσφαιρα, με μια χαρακτηριστική σκηνή ανάμεσα στους χαρακτήρες των Τζον Μπέρνθαλ και Τομ Χόλαντ, στην οποία γίνεται αναφορά στην εξαφάνιση του Οδυσσέα.

Ακούγεται επίσης φωνή εκτός πλάνου – πιθανότατα του Ρόμπερτ Πάτινσον – με αναφορές στον Δία. H μοναδική καθαρή εικόνα του ήρωα είναι ένα εντυπωσιακό πλάνο της θάλασσας, με μια φιγούρα που φαίνεται να επιπλέει πάνω σε συντρίμμια, προϊδεάζοντας για την επική κινηματογραφική εμπειρία που θα φτάσει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026.

