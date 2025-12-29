Η Νικολούλη με το έκτακτο «Φως στο τούνελ» και το «Voice» σπάνε τη μονοτονία της βραδινής ζώνης

Οι σειρές πάτησαν pause για τις γιορτές, το «GNTM» τελείωσε και τα κανάλια έχουν φουλάρει με επαναλήψεις σειρών και ταινίες στη βραδινή ζώνη. Ωστόσο, η εν λόγω εβδομάδα ξεκινά δυναμικά σε MEGA και ΣΚΑΪ επιφυλάσσοντας δύο δυνατές εκπλήξεις.

Χαρακτηριστικά, απόψε, στις 21.00, θα προβληθεί live ο τελικός της μεγάλης επιτυχίας του ΣΚΑΪ… Η 11η σεζόν του «The Voice of Greece» ολοκληρώνεται και η λαμπερή βραδιά του τελικού θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον. Οι διαγωνιζόμενοι ανεβαίνουν στη σκηνή του μεγαλύτερου μουσικού διαγωνισμού και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, θέλοντάς να πείσουν το τηλεοπτικό κοινό ότι αξίζουν την ψήφο του. Από την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη, του Χρήστου Μάστορα, του Γιώργου Μαζωνάκη ή της Έλενας Παπαρίζου θα προκύψει ο μεγάλος νικητής ή η μεγάλη νικήτρια. Ποιος ή ποια θα αναδειχθεί η καλύτερη φωνή της Ελλάδος και θα υπογράψει ένα «χρυσό» συμβόλαιο με τη MINOS EMI, a Universal Music Company, τη μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία της χώρας;

Αύριο, Τρίτη, η μεγάλη ανατροπή έρχεται από το MEGA. Η Αγγελική Νικολούλη «σπάει» τις διακοπές της και επιστρέφει με ένα έκτακτο «Φως στο τούνελ». Ο λόγος δεν είναι άλλος από την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας της Ελένης Παπαδοπούλου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει μέχρι στιγμής το φως της δημοσιότητας, κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης είναι ο 60χρονος γιος της γυναίκας, ο οποίος έχει πλέον συλληφθεί από τις Αρχές. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρεται να της χορήγησε υπέρμετρη δόση ηρεμιστικών φαρμάκων, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατό της. Στη συνέχεια, πάντα βάσει των ίδιων πηγών, κατηγορείται ότι προκάλεσε πυρκαγιά στο διαμέρισμα όπου διέμενε η μητέρα του, επιχειρώντας να εξαφανίσει αποδεικτικά στοιχεία και να εμφανίσει το περιστατικό ως ατύχημα. Με την εν λόγω υπόθεση ασχολήθηκε διεξοδικά η Αγγελική Νικολούλη και έτσι δεν θα μπορούσε να μην είναι παρούσα τη μεγάλη στιγμή.

https://www.instagram.com/reel/DSxCqH_jKWC/

Όσον αφορά στα υπόλοιπα κανάλια; Ο ALPHA ποντάρει στις «άχαστες» επαναλήψεις της κωμωδίας το «Σόι σου», το OPEN συνεχίζει να προβάλει την εκπομπή «Real View», ενώ στο STAR το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μοναδικές ταινίες. Στον ΑΝΤ1 συντροφιά θα κρατά η επανάληψη του τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» ενώ θα ακολουθούν ταινίες.

Διαβάστε επίσης