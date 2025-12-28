Κλήρωση Τζόκερ 28/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 7.000.000 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (28/12) η κλήρωση 3007 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 7.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 18, 31, 21, 42, 38 και Τζόκερ ο αριθμός 11.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
