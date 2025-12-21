Κλήρωση Τζόκερ 21/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.600.000 ευρώ

Δείτε τους τυχερούς αριθμούς της αποψινής κλήρωσης

Newsbomb

Κλήρωση Τζόκερ 21/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.600.000 ευρώ
EUROKINISSI
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (21/12) η κλήρωση 3004 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 5.600.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 19, 27, 28, 33, 36 και Τζόκερ ο αριθμός 1.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:35ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Άγρια επίθεση κατά Εβραίων - «Δεν θέλουμε Σιωνιστές στη χώρα μας»

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: 40χρονος δολοφόνησε τη σύντροφό του με μαχαίρι και αυτοκτόνησε πέφτοντας στο κενό

23:18ΚΟΣΜΟΣ

«Καταιγίδα Χόκι»: Έτσι εκδικήθηκαν τους τζιχαντιστές στη Συρία οι ΗΠΑ - Δείτε το βίντεο

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Eγκαταλελειμμένα διυλιστήρια πετρελαίου έγιναν «σπίτι» για χιλιάδες πουλιά, έντομα και φυτά

23:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1: Η ομάδα του Νίκολιτς «νίκησε» και την… κατάρα των Χριστουγέννων

22:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1 (τελικό): Η Ένωση με ανατροπή θα κάνει γιορτές στην κορυφή! - Δείτε τα γκολ

22:54TRAVEL

Πόλος έλξης η Αρκαδία για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων

22:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας για αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας – Στη «φάκα» μεθυσμένοι οδηγοί

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός James Ransone σε ηλικία 46 ετών - Ήταν γνωστός για τον ρόλο του στη σειρά «The Wire» και το «It: Chapter Two»

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Δύο νεαρές Γαλλίδες δικάζονται για διακίνηση ναρκωτικών

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.600.000 ευρώ

22:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Δεν πάει στο Κάουνας ο Σλούκας, «τρέχει» για Ολυμπιακό

21:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στην Αχαρνών: Δύο μαχαιρώματα αλλοδαπών - Νοσηλεύονται στον «Ευαγγελισμό»

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Φωταγωγήθηκε στον Ομαλό το ψηλότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ελλάδα - Αγγίζει τα 50 μέτρα

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Νέο πολύνεκρο πλήγμα στο Νταρφούν - Drone βομβάρδισε αγορά με αμάχους

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ενέκρινε την δημιουργία 19 νέων ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

21:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Καλύτερος σε όλα νίκησε άνετα τους προβληματικούς «πράσινους»

21:09ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικές υπηρεσίες ΗΠΑ: «Ο Πούτιν θέλει να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία και τμήματα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης»

21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία: Βίντεο ντοκουμέντο από τα βασανιστήρια στους ανήλικους «dealers»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Πολικός Στρόβιλος γίνεται ισχυρότερος - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα τον Ιανουάριο

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Άγρια επίθεση κατά Εβραίων - «Δεν θέλουμε Σιωνιστές στη χώρα μας»

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός James Ransone σε ηλικία 46 ετών - Ήταν γνωστός για τον ρόλο του στη σειρά «The Wire» και το «It: Chapter Two»

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Ηγετικό μέλος των αγροτικών μπλόκων ελέγχεται για επιδοτήσεις - «Είμαι αθώος, θέλουν να σπάσουν το κίνημα» απαντά ο ίδιος

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζουράφα ή Ζγόραφα: μια άγνωστη νησίδα ΒΑ της Σαμοθράκης, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία: Βίντεο ντοκουμέντο από τα βασανιστήρια στους ανήλικους «dealers»

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη Υπαρχιπυροσβέστης και δύο ακόμη για διακίνηση ναρκωτικών

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών - Η αντίδραση της Καρυστιανού

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ντόρα Γιαννακοπούλου

18:26ΕΘΝΙΚΑ

Τι συμβαίνει με τη «δύναμη ταχείας επέμβασης» Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ; - «Δόθηκε εντολή για τον σχεδιασμό της» λένε ισραηλινά ΜΜΕ

21:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στην Αχαρνών: Δύο μαχαιρώματα αλλοδαπών - Νοσηλεύονται στον «Ευαγγελισμό»

23:18ΚΟΣΜΟΣ

«Καταιγίδα Χόκι»: Έτσι εκδικήθηκαν τους τζιχαντιστές στη Συρία οι ΗΠΑ - Δείτε το βίντεο

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την χαμένη πόλη της Εποχής του Χαλκού με όνομα «Επτά Χαράδρες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ