Κλήρωση Τζόκερ 21/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.600.000 ευρώ
Δείτε τους τυχερούς αριθμούς της αποψινής κλήρωσης
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (21/12) η κλήρωση 3004 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 5.600.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 19, 27, 28, 33, 36 και Τζόκερ ο αριθμός 1.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
