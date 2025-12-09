Έλενα Παπαρίζου: Συνεχείς εξετάσεις για την τραγουδίστρια μετά τη λιποθυμία της στο Voice

Σε ιδιωτικό νοσοκομείο παραμένει από τη Δευτέρα (8/12) η Έλενα Παπαρίζου, μετά την αιφνίδια κατάρρευσή της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του talent show «The Voice». Η 43χρονη τραγουδίστρια υποβάλλεται σε ενδελεχείς εξετάσεις, προκειμένου να διαγνωσθεί η ακριβής αιτία του λιποθυμικού επεισοδίου και να της χορηγηθεί η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha, η Έλενα Παπαρίζου βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η παράμετρος που προκάλεσε την έντονη αδιαθεσία, οι θεράποντες ιατροί φαίνεται να συγκλίνουν προς μία συγκεκριμένη διάγνωση.

Παρά την αναστάτωση, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Η τραγουδίστρια, έχοντας στο πλευρό της στενούς συγγενείς και φίλους, ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των γιατρών και ευελπιστεί να πάρει εξιτήριο το συντομότερο δυνατό.

Τέλος, εξαιτίας του απρόοπτου συμβάντος, ενδέχεται να υπάρξει προσωρινή αντικατάσταση της Παπαρίζου από τον Μαραβέγια στις υποχρεώσεις της εκπομπής, ενώ στον «αέρα» του τηλεοπτικού σταθμού Alpha, σχολιάστηκε ότι η περίοδος αυτή είναι δύσκολη για την ίδια και σε προσωπικό επίπεδο.

