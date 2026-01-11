AEK: «Τελειώνει» με ψηλό η «Ένωση», μπαίνει στις προπονήσεις ο Μπράουν - Όσα δήλωσε ο Σάκοτα

Η ΑΕΚ με τρομερό δεύτερο ημίχρονο, νίκησε 90-65 τη Μύκονο στην άδεια SUNEL Arena κι έφτασε τα τέσσερα διαδοχικά θετικά αποτελέσματα στην GBL.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος ξεπέρασε σε νίκες τον θρυλικό Φαίδωνα Ματθαίου, μίλησε για τη σημασία της νίκης που πέτυχε η ομάδα του, ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα του ψηλού που αναζητά, μετά τη φυγή του Κρις Σίλβα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι «κιτρινόμαυροι» είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις και μέχρι την Τετάρτη (14/01) αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τη μεταγραφή.

«Όπως είναι η κατάσταση, ζήτησα μόνο νίκη. Στο δεύτερο ημίχρονο μειώσαμε τα λάθη, κάναμε πιο έξυπνες επιλογές στην επίθεση. Η Μύκονος είναι πολύ καλή ομάδα, έχουν ένα ροτέισον, δεν άντεξαν. Είχαμε ενέργεια στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ξεκουράσαμε παίκτες. Σημαντική νίκη για την συνέχεια. Ψάχνουμε ψηλό, όλοι το ξέρουν, Αυτές τις μέρες θα τελειώσουμε. Στα γκαρντ λείπουν Κατσίβελης και Νάναλι που πρέπει να είναι βασικοί. Αυτή είναι η ομάδα, συνεχίζουμε», δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα στην κάμερα της ΕΡΤ.

Ο έμπειρος τεχνικός αναμένεται να έχει στη διάθεση του το προσεχές διάστημα και τον Γκρεγκ Μπράουν, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του κι αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις. Αυτό θα συμβεί πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα.

