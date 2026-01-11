Διάδρομος στο αεροδρόμιο του Όσλο έκλεισε προσωρινά λόγω πτήσης drone

Το κεντρικό αεροδρόμιο του Όσλο έκλεισε σήμερα (11/01) έναν από τους διαδρόμους του, μετά τον εντοπισμό ενός drone που πετούσε στην περιοχή του αεροδρομίου, όπως ανέφερε η αστυνομία της Νορβηγίας.

Τα δεδομένα πτήσης σε πραγματικό χρόνο από το Flightradar24 δείχνουν ότι πτήση της SAS από το Μπέργκεν κατευθυνόταν προς τον ανατολικό διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου του Όσλο. Λίγο πριν από την προσγείωση, το αεροσκάφος διέκοψε την προσέγγιση προς τον ανατολικό διάδρομο και τελικά προσγειώθηκε στον δυτικό.

Ο διάδρομος προσγείωσης άνοιξε ξανά

Όπως γνωστοποίησε η εταιρεία εναέριας κυκλοφορίας, ο διάδρομος προσγείωσης άνοιξε ξανά, ενώ, η Αστυνομία αναζητά τον χειριστή του drone, σύμφωνα με τον υπεύθυνο επιχειρήσεων, Ρούνε Ίσακσεν.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Avinor (σ.σ. η κρατική εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία και τη διαχείριση των περισσότερων αεροδρομίων της Νορβηγίας, καθώς και τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας), Καρολίν Πέντερσεν, τόνισε ότι «εντοπίσαμε ένα drone εντός της απαγορευμένης ζώνης και σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία, το αναφέραμε στην Αστυνομία», μιλώντας στην εφημερίδα Dagbladet.

«Αυτό συνέβη σε περίοδο αυξημένης κίνησης, επομένως οι ταξιδιώτες πρέπει να αναμένουν καθυστερήσεις», προσέθεσε.