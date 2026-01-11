Εξέγερση στο Ιράν: Ο Τραμπ εξετάζει τις στρατιωτικές του επιλογές - Φόβοι για «σφαγή»

Ανησυχία για δραματική κλιμάκωση της βίας στο Ιράν προκαλούν αναφορές για εκτεταμένη χρήση θανατηφόρας δύναμης από τις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες έρχονται στο φως παρά το αυστηρό μπλακάουτ στις επικοινωνίες που έχει επιβάλει η Τεχεράνη στην προσπάθειά της να ανακόψει τις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν (CHRI), με έδρα τη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε ότι έχει λάβει μαρτυρίες αυτοπτών και αξιόπιστες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την Πέμπτη το βράδυ, όταν η ιρανική κυβέρνηση διέκοψε την πρόσβαση της χώρας στο διαδίκτυο.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει στρατιωτικές επιλογές ως απάντηση σε ένα από τα πιο εκτεταμένα κύματα διαδηλώσεων στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στην εφημερίδα The Washington Post, υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος. Όπως ανέφεραν, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει καταλήξει σε συγκεκριμένη επιλογή και οι συζητήσεις συνεχίζονται.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Πεντάγωνο εξετάζει τόσο θανατηφόρες στρατιωτικές παρεμβάσεις όσο και μη θανατηφόρες επιλογές, όπως κυβερνοεπιθέσεις που θα μπορούσαν να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να μπλοκάρει την πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Το CHRI ανέφερε ότι μάρτυρες περιγράφουν σκηνές χάους στα νοσοκομεία, τα οποία φέρονται να έχουν υπερφορτωθεί, με ελλείψεις σε αίμα, σορούς να στοιβάζονται και τον αριθμό των θυμάτων να αυξάνεται «από ώρα σε ώρα». Σύμφωνα με την οργάνωση, πολλοί διαδηλωτές έχουν δεχθεί πυρά στα μάτια. Στο παρελθόν, οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν χρησιμοποιήσει μεταλλικά σφαιρίδια και πλαστικές σφαίρες, στοχεύοντας τα μάτια των διαδηλωτών.

Παράλληλα, καταγγέλλεται χρήση ελεύθερων σκοπευτών, στρατιωτικών τυφεκίων και drones επιτήρησης.

«Το CHRI προειδοποιεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια σφαγή», αναφέρει η οργάνωση. «Ο κόσμος πρέπει να δράσει άμεσα για να αποτραπεί περαιτέρω απώλεια ανθρώπινων ζωών».

Η οργάνωση, που δραστηριοποιείται από το 2008, σημειώνει ότι η επιβεβαίωση του ακριβούς αριθμού των νεκρών είναι προς το παρόν αδύνατη λόγω του μπλακάουτ. Η Washington Post δεν διαθέτει ανταποκριτή στο Ιράν και δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς, ωστόσο επισημαίνει ότι το CHRI έχει στο παρελθόν εμφανιστεί συγκρατημένο στις εκτιμήσεις του για τον αριθμό των θυμάτων σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Παράλληλα, το BBC Persian, επικαλούμενο «ενημερωμένες πηγές» σε νοσοκομεία της Τεχεράνης και της πόλης Ραστ στον βορρά της χώρας, μετέδωσε ότι 110 σοροί μεταφέρθηκαν στις δύο αυτές υγειονομικές μονάδες. Γιατροί δήλωσαν στο ίδιο μέσο ότι τραυματίες διακομίστηκαν με τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι, τον λαιμό και τα μάτια.

Από την πλευρά του καθεστώτος, ο αρχηγός της ιρανικής αστυνομίας Αχμάντ-Ρεζά Ραντάν δήλωσε την Κυριακή, μέσω της κρατικής τηλεόρασης, ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν «εντείνει» τη σύγκρουση με τους «ταραχοποιούς» και ότι τα «βασικά στοιχεία» πίσω από τις ταραχές έχουν συλληφθεί και θα τιμωρηθούν «μέσω της νόμιμης οδού».

Ο Ραντάν παραδέχθηκε ότι υπάρχουν νεκροί, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι αυτοί οφείλονται σε ενέργειες «συντονισμένων υποκινητών» και όχι στις δυνάμεις ασφαλείας. Ως επιχείρημα ανέφερε ότι πολλοί από τους νεκρούς έφεραν τραύματα από μαχαίρι ή πυροβολισμούς εξ επαφής.

Βίντεο που μετέδωσαν το BBC Persian και άλλα περσόφωνα μέσα εκτός Ιράν καταγράφουν τρεις συνεχόμενες ημέρες μαζικών διαδηλώσεων από την Πέμπτη σε μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Τεχεράνη και η Μασχάντ. Οι συγκεντρώσεις αποτελούν την πιο πρόσφατη εξέλιξη ενός κύματος διαμαρτυριών και απεργιών που διαρκεί εδώ και δύο εβδομάδες, με τους διαδηλωτές να ζητούν το τέλος του θεοκρατικού συστήματος.

Από την έναρξη του μπλακάουτ την Πέμπτη το βράδυ, ελάχιστες πληροφορίες έχουν διαρρεύσει από το εσωτερικό της χώρας. Ορισμένοι Ιρανοί έχουν καταφέρει να συνδεθούν προσωρινά στο διαδίκτυο μέσω συσκευών Starlink που έχουν περάσει λαθραία στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν υψηλό αριθμό νεκρών, συμπεριλαμβανομένων σκηνών όπου συγγενείς προσπαθούν να αναγνωρίσουν σορούς σε νεκροτομεία.

Οι τρέχουσες διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου, έπειτα από την απότομη κατάρρευση του ιρανικού νομίσματος, που έπληξε σοβαρά εμπόρους και επαγγελματίες. Το κύμα διαμαρτυρίας εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη τη χώρα, με τη συμμετοχή φοιτητών, εργαζομένων και ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων.

Πυροβολισμοί ακούγονται σε βίντεο από τις διαδηλώσεις στο Ιράν

Την ώρα που τουλάχιστον 116 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στις μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων ετών στο Ιράν, που ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου ως διαμαρτυρία για τις οικονομικές συνθήκες αλλά κλιμακώθηκαν γρήγορα σε εκκλήσεις για την ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος, βίντεο αποτυπώνουν το χάος και τη καταστολή στις πόλεις.

Βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το Iran International καταγράφει σφαίρες να ακούγονται ενώ διαδηλωτές βρίσκονται στους δρόμους της Τεχεράνης.

Security forces opened fire on protesters in Tehranpars district, east of the capital, on Saturday night, a video obtained by Iran International shows. pic.twitter.com/Ekwz9AHPbk — Iran International English (@IranIntl_En) January 10, 2026

Πυροβολισμοί φέρονται να σημειώθηκαν και κοντά στον 126ο αστυνομικό σταθμό στην περιοχή της Tehranpars στις 9 Ιανουαρίου.

? Iran Protests: Simay Azadi EXCLUSIVE - Heavy Gunfire in Tehranpars, January 9

Footage obtained exclusively by Simay Azadi reveals a war zone around Police Station 126 in the eastern part of the capital.

Amidst the relentless rattle of automatic fire from the regime’s SSF… pic.twitter.com/u6NQKhiul4 — SIMAY AZADI TV (@en_simayazadi) January 10, 2026

Απειλεί με αντίποινα η Τεχεράνη εάν επέμβει η Ουάσινγκτον

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη απείλησε να ανταποδώσει τυχόν επίθεση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν στοχοθετώντας το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις, την ώρα που ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ έχει τεθεί σε υψηλό συναγερμό μπροστά στο ενδεχόμενο αμερικανικής επέμβασης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες να επέμβει στο Ιράν και έχει προειδοποιήσει τους ηγέτες της χώρας κατά της χρήσης βίας εναντίον των διαδηλωτών.

تهران ۲۰ دی - تظاهرات مردم درمحدوده‌ی چهارراه فرحزادی به سمت کاج (شهرک غرب).

خامنه ای دیگر توان عقب راندن مردم و شورشگران را ندارد.#اعتراضات_سراسری pic.twitter.com/HV7J6fth8A — Fatemeh Ramezani (@suroor55) January 10, 2026

Χθες Σάββατο ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να βοηθήσουν» τους Ιρανούς διαδηλωτές.

«Νόμιμοι στόχοι» το Ισραήλ και οι αμερικανικές βάσεις

Οι κινητοποιήσεις στο Ιράν ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη ως αντίδραση στον υψηλό πληθωρισμό και την κακή οικονομική κατάσταση. Πλέον έχουν εξαπλωθεί και σε άλλες πόλεις έχοντας πάρει πολιτική τροπή, ενώ έχουν σημειωθεί ταραχές και επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και των δυνάμεων επιβολής της τάξης. Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν τα ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποδαυλίζουν τις ταραχές.

Σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ, απευθυνόμενος στους βουλευτές, προειδοποίησε τις ΗΠΑ «να μην κάνουν λάθος υπολογισμούς».

«Ας είμαστε ξεκάθαροι: σε περίπτωση επίθεσης εναντίον του Ιράν, οι κατεχόμενες περιοχές (σ.σ. Ισραήλ), όπως και όλες οι αμερικανικές βάσεις και τα πλοία θα είναι νόμιμοι στόχοι μας», τόνισε ο Καλιμπάφ.

#Breaking: Video recorded in Shariati in #Tehran, the capital city of #Iran, shows another anti-regime protest against the Islamic regime tonight. #IranProtests pic.twitter.com/jwgTIFZ5SO — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) January 10, 2026

Παράλληλα η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει προχωρήσει στη σύλληψη προσωπικοτήτων κλειδί του κινήματος διαμαρτυρίας.

«Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές συλλήψεις» χθες Σάββατο το βράδυ «των βασικών στοιχείων που εμπλέκονται στις ταραχές και, αν το θέλει ο Θεός, θα τιμωρηθούν μετά την ολοκλήρωση των νόμιμων διαδικασιών», δήλωσε ο επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας Αχμάντ Ρεζά Ραντάν στην κρατική τηλεόραση.

Δεν διευκρίνισε τον αριθμό ή την ταυτότητα των συλληφθέντων.

Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού το Ισραήλ

Τρεις ισραηλινές πηγές είχαν επισημάνει λίγο νωρίτερα ότι το Ισραήλ έχει τεθεί σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, αν και δεν διευκρίνισαν τι σημαίνει αυτό πρακτικά.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ο στρατός δεν έχει απαντήσει ακόμη σε σχετικό αίτημα.

Χωρίς ίντερνετ η χώρα

Οι πληροφορίες που έρχονται από το Ιράν είναι περιορισμένες καθώς στη χώρα έχει διακοπεί η πρόσβαση στο ίντερνετ από την Πέμπτη και συνεχίζεται για περισσότερες από 60 ώρες, όπως ανέφερε στο Χ η μη κυβερνητική οργάνωση εποπτείας της κυβερνοασφάλειας Netblocks.

Η ΜΚΟ εκτίμησε ότι «αυτό το μέτρο λογοκρισίας αποτελεί άμεση απειλή για την ασφάλεια και την ευημερία των Ιρανών».

Από την πλευρά της η οργάνωση Hrana, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, ανέφερε στον ιστότοπό της ότι μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους 116 άνθρωποι, εκ των οποίων 37 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε κηδείες μελών των δυνάμεων της τάξης που σκοτώθηκαν στη διάρκεια των διαδηλώσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε πόλεις του δυτικού Ιράν, όπως η Γιασούζ και η Γκατσαράν.

«Παιχνίδι αντοχής»

Χθες Σάββατο ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Το Ιράν λαχταρά την ΕΛΕΥΘΕΡΙA, ίσως περισσότερο από ποτέ. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!».

Εξάλλου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που ήταν παρούσα.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι δύο άνδρες συνομίλησαν αλλά δεν αναφέρθηκε στα θέματα τα οποία συζητήθηκαν.

Ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών Πληροφοριών χαρακτήρισε χθες την κατάσταση στο Ιράν «παιχνίδι αντοχής». Η αντιπολίτευση προσπαθεί να διατηρήσει την πίεση μέχρι τα κυβερνητικά στελέχη του Ιράν είτε να διαφύγουν είτε να αλλάξουν πλευρά. Από την άλλη οι ιρανικές αρχές προσπαθούν να σπείρουν τον τρόμο προκειμένου να σταματήσουν οι διαδηλώσεις προτού οι ΗΠΑ βρουν δικαιολογία για να παρέμβουν, εξήγησε ο ίδιος.

Το Ισραήλ δεν έχει εκφράσει την πρόθεση να εμπλακεί. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Economist που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι συνέπειες θα είναι φρικτές, αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ. Αναφερόμενος στις διαδηλώσεις σχολίασε: «Όλα τα άλλα, πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στο εσωτερικό του Ιράν»

