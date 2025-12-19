Ο πιο «φτωχός» σε χιόνια Δεκέμβριος της τελευταίας 20ετίας– Μόλις στο 1% η χιονοκάλυψη στην Ελλάδα

Κάτω από τον μέσο όρο η έκταση της χιονοκάλυψης στην Ελλάδα

Newsbomb

Ο πιο «φτωχός» σε χιόνια Δεκέμβριος της τελευταίας 20ετίας– Μόλις στο 1% η χιονοκάλυψη στην Ελλάδα
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ιδιαίτερα περιορισμένη εμφανίζεται η χιονοκάλυψη στη χώρα, σύμφωνα με τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα το Meteo για τις 17 Δεκεμβρίου.

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα για τη χιονοκάλυψη στη χώρα μας στις 17 Δεκεμβρίου δείχνουν ότι περίπου το 1% της χερσαίας έκτασης της Ελλάδας καλύπτεται από χιόνι. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της περιόδου 2004–2024 για το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται, αριστερά, η χωρική κατανομή της χιονοκάλυψης, με τη χιονοσκεπή έκταση να αποτυπώνεται με λευκό χρώμα. Δεξιά, απεικονίζεται η χρονοσειρά των δορυφορικών καταγραφών της χιονοκάλυψης για τον φετινό χειμώνα (κόκκινη διακεκομμένη γραμμή), σε σύγκριση με τις αντίστοιχες μέσες ημερήσιες τιμές (λευκή γραμμή), οι οποίες υπολογίστηκαν από τα δεδομένα της περιόδου 2004–2024.

snowcovergreecemeteogrdec2025.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:10ΚΟΣΜΟΣ

To «trend του Διαβόλου»: Νεκρή φοιτήτρια από το διαδικτυακό challenge του ChatGPT

13:09LIFESTYLE

Η Σάντυ Χατζηϊωάννου στο Game Time: Το παιδικό όνειρο με τον Αντώνη Νικοπολίδη και το ντουέτο με την Ευγενία Σαμαρά

13:04ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επενδυτικές τράπεζες και αναλυτές για το deal Allwyn – ΟΠΑΠ: Θετικό βήμα η απαλοιφή των προνομιούχων μετοχών

13:01ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μοναδικά δώρα για όλους και φέτος τα Χριστούγεννα από την COSMOTE TELEKOM

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Η ΒΙΚΟΣ COLA «τρέχει» στο Athens Santa Run 2025

12:59WHAT THE FACT

Σύλληψη δασκάλου στη Μανίλα για κακοποίηση μαθητή – Τον ανάγκασε να φάει κατσαρίδα για να σωπάσει

12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Η εκδοχή του για το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο - «Το μόνο θετικό ήταν η διαγραφή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ»

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινό Ηλιοστάσιο 2025: Πλησιάζει η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου - Τα έθιμα από τους Ίνκας στο Στόουνχεντζ

12:49ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Φέτες» και πιο «στεγνός» από ποτέ – Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ποζάρει με μαγιό μετά τη σάουνα

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 24ωρη λειτουργία μετρό και λεωφορείων τα Σάββατα των γιορτών

12:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το Σαββατοκύριακο το πρώτο βαρομετρικό από τη βόρεια Αφρική - Χριστούγεννα με βροχές

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Ένας για όλους και όλοι για την W.I.N. Hellas, δείτε εδώ τον celebrity αγώνα μπάσκετ

12:31ΚΑΙΡΟΣ

Ο πιο «φτωχός» σε χιόνια Δεκέμβριος της τελευταίας 20ετίας– Μόλις στο 1% η χιονοκάλυψη στην Ελλάδα

12:23WHAT THE FACT

3I/ATLAS: Εξομοίωση δείχνει τα αποτελέσματα που θα έχει η Γη σε περίπτωση πρόσκρουσης

12:20ΚΟΣΜΟΣ

«Φοβάμαι ότι θα μου κάνει κακό» – Η ομολογία του Ρομπ Ράινερ για τον γιο του Νικ, λίγο πριν τη διπλή δολοφονία

12:18LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιες σειρές παρέσυραν τους αντιπάλους στη βραδινή ζώνη

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Πίτερ Γκριν: Νέα στοιχεία για τον θάνατο του ηθοποιού - Έφερε τραύματα στο σώμα του

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνεχείς απάτες σε βάρος πολιτών – Θύμα παρέδωσε 3.000 ευρώ και λίρες σε απατεώνα

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Yπόθεση Πελικό στη Γερμανία: Σύζυγος νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του επί 15 χρόνια

11:47ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Sports Party* με το ντέρμπι ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού στα Χανιά: Νέες μαρτυρίες στο φως - Δικάζεται σήμερα ο 54χρονος «ερευνητής»

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ο ήρωας που αφόπλισε τον τρομοκράτη στην παραλία Mπόνταϊ έλαβε επιταγή 2,5 εκατ.δολαρίων - «Τα αξίζω;», ρώτησε - «Κάθε δεκάρα!», του απάντησαν

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 22χρονη στο Αίγιο - Την νάρκωσαν και τη λήστεψαν οι συγγενείς, την βίασε ο ξάδελφος

19:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Με βροχές και χιόνια έρχονται τα Χριστούγεννα - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι τέλος του έτους

10:58ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο αληθινός»: Η «απάντηση» του τραγουδιστή επί σκηνής

16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Η εκδοχή του για το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο - «Το μόνο θετικό ήταν η διαγραφή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ»

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Πούτιν: «Οι Ευρωπαίοι είναι κλέφτες που θέλησαν να χρησιμοποιήσουν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία»

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Παππάς: «Καταδικάζω την πράξη μου και μετανιώνω, ζητώ συγγνώμη - Έχω προκληθεί, έχω απειληθεί, δεν κρύφτηκα»

12:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το Σαββατοκύριακο το πρώτο βαρομετρικό από τη βόρεια Αφρική - Χριστούγεννα με βροχές

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες από το αρχείο Έπσταϊν: Το δείπνο με τους δισεκατομμυριούχους και τα γυμνά σώματα με αποσπάσματα από τη «Λολίτα»

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τη στάση τους οι αγρότες: Κλείνουν παρακαμπτήριους και σηκώνουν μπάρες στα διόδια – Το πλάνο των κινητοποιήσεων τα Χριστούγεννα

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Yπόθεση Πελικό στη Γερμανία: Σύζυγος νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του επί 15 χρόνια

10:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εντίθ Πιάφ: Βίος και πολιτεία της κορυφαίας Γαλλίδας ερμηνεύτριας – Μία ζωή στο κέντρο της λάμψης και της θύελλας

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη καταιγίδα «χτυπά» ξανά τα Εμιράτα – Πλημμύρισαν δρόμοι και εμπορικά κέντρα σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ένας κατά συρροή άπιστος ομολογεί: Οι 10 λέξεις που με «γλιτώνουν» από τις υποψίες της γυναίκας μου

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Χριστούγεννα με βροχές, Πρωτοχρονιά με κρύο – Έρχεται «παρέλαση» βαρομετρικών χαμηλών

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα του νέου ρωσικού υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik: Το νέο μήνυμα Πούτιν και η ανάπτυξη στη Λευκορωσία - Στόχοι σε όλη την Ευρώπη εντός εμβέλειας

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ