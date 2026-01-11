Η Κούβα κατηγορεί τις ΗΠΑ για «εγκληματική» συμπεριφορά που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες, δήλωσε ότι η χώρα δεν έχει λάβει καμία αποζημίωση για υπηρεσίες ασφάλειας που παρείχε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Κυριακή.

Πρόσθεσε ότι η Κούβα έχει το δικαίωμα να εισάγει πετρέλαιο από οποιαδήποτε χώρα είναι διατεθειμένη να τα εξάγει. Ιστορικά, η Κούβα εισάγει το μεγαλύτερο μέρος των πετρελαίου της από τη Βενεζουέλα και το Μεξικό.

Ο Ροντρίγκες κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιδεικνύουν «εγκληματική» συμπεριφορά που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη.

Η Κούβα δεν λαμβάνει και δεν έχει λάβει ποτέ χρηματική ή υλική αποζημίωση για τις υπηρεσίες ασφαλείας που έχει παράσχει σε οποιαδήποτε χώρα. Σε αντίθεση με το EEUU, δεν έχουμε κυβέρνηση που προσφέρεται για μισθοφορική δραστηριότητα, εκβιασμό ή στρατιωτικό καταναγκασμό εναντίον άλλων κρατών. Όπως κάθε χώρα, η Κούβα έχει το απόλυτο δικαίωμα να εισάγει καύσιμα από τις αγορές που είναι πρόθυμες να τα εξάγουν και οι οποίες ασκούν το δικό τους δικαίωμα να αναπτύσσουν τις εμπορικές τους σχέσεις χωρίς παρεμβάσεις ή υποταγή στα μονομερή καταναγκαστικά μέτρα των ΗΠΑ. Ο νόμος και η δικαιοσύνη είναι με το μέρος της Κούβας. Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται σαν εγκληματικός και ανεξέλεγκτος ηγεμόνας που απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια, όχι μόνο στην Κούβα και σε αυτό το ημισφαίριο, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο» έγραψε στην ανάρτησή του.

#Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país.



A diferencia de #EEUU, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados.



Como todo… pic.twitter.com/BnifpEjyIg — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 11, 2026

