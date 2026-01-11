Ριζικές αλλαγές στην TV - Εκπομπές «φεύγουν», άλλες έρχονται και παίρνει φωτιά το τοπίο

Με διάθεση αλλαγών, ανατροπών και ανακατατάξεων, φαίνεται ότι ξεκινά το 2026 για την ελληνική τηλεόραση. Από τη μία ο σκληρός ανταγωνισμός, από την άλλη η άνευ προηγουμένου προσπάθεια των στελεχών να ανεβάσουν τα ποσοστά στους πίνακες τηλεθέασης, οδηγούν σε επαναπρογραμματισμό.

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στον ΑΝΤ1. Η διακοπή της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη φέρνει νέα δεδομένα στη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Η παρουσιάστρια, παραμένοντας στο κανάλι λόγω συμβολαίου, θα συζητήσει το μέλλον της τις επόμενες ημέρες όπως φυσικά και η ομάδα της. Στόχος είναι όλα τα πρόσωπα να απορροφηθούν σε φορμάτ του ΑΝΤ1, με αρκετούς να προορίζονται για τη νέα εκπομπή που ετοιμάζεται. Το κανάλι επιθυμεί να βγάλει στον αέρα στις αρχές Φεβρουαρίου, σε νέα ώρα, μία πρωινή εκπομπή Σαββατοκύριακου με την Κατερίνα Καραβάτου, όπου μπορούν να είναι στο πλευρό της οι δημοσιογράφοι και οι περσόνες που ήταν στην αντίστοιχη της Ελένης Τσολάκη. Βέβαια, ακόμη δεν έχει κλειδώσει τίποτα, καθώς η Κατερίνα επιθυμεί μία ολοκαίνουργια εκπομπή στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββάτου και της Κυριακής. Τα νέα σχέδια θα δρομολογηθούν τις επόμενες δύο εβδομάδες και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Η Κατερίνα Καραβάτου

Αλλαγές θα δούμε και στην καθημερινή απογευματινή ζώνη του ΑΝΤ1, όπου τους επόμενους μήνες έρχεται το «Κάτι Ψήνεται». Το αγαπημένο τηλεοπτικό σόου μαγειρικής, που φέτος γιορτάζει 20 χρόνια διεθνούς επιτυχίας, βγαίνει στον δρόμο και ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με παρουσία σε 50 χώρες παγκοσμίως, το «Κάτι ψήνεται» έρχεται για να συναντήσουμε και να γνωρίσουμε ανθρώπους με φαντασία και αγάπη για το καλό φαγητό. Κάθε εβδομάδα, πέντε μοναδικοί οικοδεσπότες ανοίγουν το σπίτι και την κουζίνα τους, υποδέχονται τους καλεσμένους τους και βάζουν τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν. Με μεράκι, δημιουργικότητα και… προσωπικό στυλ, κάνουν τη δική τους γαστρονομική πρόταση, διεκδικώντας τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας.

Μικρές μετακινήσεις θα δούμε και στη βραδινή ζώνη, αφού εκτός από το «Grand Hotel» και την κωμωδία «Γιατί ρε πατέρα;», θα δούμε τη νέα σειρά «Σούπερ Ήρωες» με τον Γιάννη Μπέζο αλλά και κάποια πρωτότυπα ριάλιτι-πρότζεκτ όπως το «Flat Hunters».

Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, το «Survivor» με τον Γιώργο Λιανό έρχεται στη βραδινή ζώνη και μετακινεί τα υπάρχοντα προγράμματα. Το τηλεπαιχνίδι «Floor» θα προβάλλεται, πλέον, το βράδυ της Παρασκευής ενώ το «Wall» με τον Χρήστο Φερεντίνο στην prime time του Σαββάτου.

Τα στελέχη επιθυμούν διακαώς να ανεβάσουν στροφές στη βραδινή ζώνη, με το ριάλιτι επιβίωσης να είναι το μεγάλο στοίχημα.

Στη μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη του καναλιού του Φαλήρου, το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» συνεχίζει την πορεία του (έχοντας ανεβάσει αρκετά τα ποσοστά του) όπως και ο Κώστας Τσουρός με το μαγκαζίνο «Το’χουμε» παρά τα όσα φημολογούνταν. Η τελευταία εκπομπή, ίσως, χάσει ένα δεκάλεπτο από τη διάρκειά της, αφού θα δίνει τη σκυτάλη στο «Happy Traveller» και θα ακολουθεί το νέο φορμάτ «Beat My Guest». Το μουσικό game σόου θα κάνει πρεμιέρα, τελικά, στις 26 Ιανουαρίου, στις 18.30. Πέντε δυνατές φωνές της διπλανής πόρτας, πέντε διαγωνιζόμενοι ανοίγουν τα σπίτια τους, μοιράζονται μαζί μας την αγαπημένη τους playlist και δίνουν τη δική τους ξεχωριστή performance ερμηνεύοντας τα τραγούδια που τους έχουν σημαδέψει. Κάθε μέρα, ζούμε το προσωπικό Top 5 κάθε οικοδεσπότη, από τις πιο απρόσμενες επιλογές μέχρι τα τελευταία hits. Οι πιο απολαυστικές homemade συναυλίες ολοκληρώνονται με μία τριπλή διάκριση για τον νικητή, εκείνον που επέλεξαν με την ψήφο τους οι συμπαίκτες του: 2.000 ευρώ, το χρυσό μικρόφωνο και τον τίτλο του «Καλύτερου Οικοδεσπότη της Εβδομάδας».

Στο STAR, η μεγάλη αλλαγή έρχεται στη βραδινή ζώνη με το «MasterChef». Ο διαγωνισμός μαγειρικής ετοιμάζεται να επιστρέψει, με τα στελέχη του STAR να προχωρούν σε μία κίνηση-ματ. Το φορμάτ θα βγει στον αέρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στις 21.00. Ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Πάνος Ιωαννίδης και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος κάνουν come back στον… μαγειρικό τόπο του εγκλήματος για να παρουσιάσουν τον 10ο επετειακό κύκλο που θα γράψει ξανά ιστορία. Στον σταθμό έχουν και τα δικαιώματα του τηλεπαιχνιδιού «Lingo», που σαρώνει στο εξωτερικό.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα κανάλια; Στο OPEN αναμένουμε το τηλεπαιχνίδι «Ο πιο αδύναμος κρίκος» με τη Μαρία Μπακοδήμου, αλλά και την επιστροφή του «Just the 2 of us».

Στον ALPHA όλα τα προγράμματα θα μείνουν στη θέση τους, αφού σαρώνουν στους πίνακες τηλεθέασης. Στη λίστα με τις σειρές θα προστεθεί και το «Μπαμπά σ’αγαπώ». Μικρές αλλαγές, όμως, βλέπουμε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», το Σαββατοκύριακο», με τη Ναταλία Γερμανού. ««Από σήμερα θα είναι λίγο διαφορετική αυτή εδώ η εκπομπή. Θα τη βλέπετε λίγο σε τεύχη. Όλες οι στήλες έχουν σπάσει σε δύο κομμάτια. Άρα, θα βλέπετε την Αλεξάνδρα Αθανασίου και τώρα κι αργότερα. Το ίδιο τον Γιάννη Κορδώνη και τον Κωνσταντίνο Αντωνάτο και τώρα κι αργότερα. Όλα είναι λίγο σπαρμένα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής από τώρα και μέχρι τις τέσσερις και μισή. Ο καλεσμένος παρεμβάλλεται στη μέση των θεμάτων και των στηλών», είπε η Ναταλία Γερμανού χθες Σάββατο.

Στο MEGA, τον Φλεβάρη, αναμένουμε τη νέα σειρά «Οι Αθώοι» που θα κερδίσει με βεβαιότητα ένα μερίδιο τηλεθεατών.

