Eurovision: «Κλείδωσε» η νέα εκπομπή της ΕΡΤ1 – Ποιοι αναλαμβάνουν την παρουσίαση

Μετά την παρουσίαση των 28 φιναλίστ που διεκδικούν το εισιτήριο για τη Eurovision στη Βιέννη, η ΕΡΤ1 βγάζει στον αέρα την εκπομπή «EurovisionGR».

Η καρδιά της Eurovision χτυπάει δυνατά στην ΕΡΤ1 με τη νέα εκπομπή, με παρουσιαστές την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, στις 17.00 και θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο και Κυριακή, την ίδια ώρα.

Οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 ανοίγουν την καρδιά τους στη νέα εκπομπή της ΕΡΤ1 και μας μιλούν για όλα. Τα τραγούδια τους, η δημιουργική τους τρέλα, οι αγωνίες και οι ελπίδες τους. Μα πάνω από όλα η αγάπη τους για τη Eurovision.

Στην πρώτη εκπομπή, η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος υποδέχονται τους THE Astrolabe, Desi G, Παναγιώτη Τσακαλάκο, RIKKI και GARVIN.

Την Κυριακή, στο πλατό θα βρίσκονται οι Alexandra Sieti, Niya, Marseaux, ZAF και KIANNA.