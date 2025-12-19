Καιρός: Χιονοεκπλήξεις προ των πυλών του 2026 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

Με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, έκανε λόγο για... χιονοεκπλήξεις πριν αποχωρήσει το 2025 ενώ πρόσθεσε πως ακόμη ο καιρός των Χριστουγέννων δεν έχει «κλειδώσει».

Όπως σχολιάζει, τα προγνωστικά μοντέλα έχουν αλλάξει πολλές φορές τις τελευταίες 72 ώρες, μεταβάλλοντας τη χωρική κατανομή και την ένταση των φαινομένων. Γι’ αυτό, οι προβλέψεις παραμένουν αβέβαιες και προς το παρόν μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για γενική τάση.

Με εξαίρεση το Σάββατο, όταν θα σημειωθούν λίγες βροχές στα κεντρικά και νότια και από το απόγευμα καταιγίδες στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα, η Κυριακή και η Δευτέρα αναμένεται να κυλήσουν με λίγες βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Το διήμερο Τρίτη και Τετάρτη (23-24/12) αναμένεται να επικρατήσει καιρός τύπου «Π», με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά.

Τα Χριστούγεννα φαίνεται να περιορίζονται τα φαινόμενα και να βελτιώνεται ο καιρός, ενώ το 2025 ενδέχεται να κλείσει με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και πιθανές χιονο-εκπλήξεις.

Ο πιο «φτωχός» σε χιόνια Δεκέμβριος της τελευταίας 20ετίας

Ιδιαίτερα περιορισμένη εμφανίζεται η χιονοκάλυψη στη χώρα, σύμφωνα με τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα το Meteo για τις 17 Δεκεμβρίου.

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα για τη χιονοκάλυψη στη χώρα μας στις 17 Δεκεμβρίου δείχνουν ότι περίπου το 1% της χερσαίας έκτασης της Ελλάδας καλύπτεται από χιόνι. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της περιόδου 2004–2024 για το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται, αριστερά, η χωρική κατανομή της χιονοκάλυψης, με τη χιονοσκεπή έκταση να αποτυπώνεται με λευκό χρώμα. Δεξιά, απεικονίζεται η χρονοσειρά των δορυφορικών καταγραφών της χιονοκάλυψης για τον φετινό χειμώνα (κόκκινη διακεκομμένη γραμμή), σε σύγκριση με τις αντίστοιχες μέσες ημερήσιες τιμές (λευκή γραμμή), οι οποίες υπολογίστηκαν από τα δεδομένα της περιόδου 2004–2024.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-12-2025

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις και από τις προμεσημβρινές ώρες τοπικές βροχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με ένταση 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο και το νότιο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-12-2025

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και στα Δωδεκάνησα και μέχρι το μεσημέρι στις Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές βροχές.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα 6 μποφόρ αλλά στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν νοτιοανατολικοί άνεμοι 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-12-2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-12-2025

Σε όλη σχεδόν τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές, θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μόνο στη βορειοανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

