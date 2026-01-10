Ρέθυμνο: Πυρκαγιά σε αποθήκη σπιτιού

Φωτιά εκδηλώθηκε τη νύχτα της Παρασκευής (09/01) σε κατοικία στο Ρέθυμνο, κινητοποιώντας την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στον χώρο της αποθήκης του σπιτιού προκαλώντας αναστάτωση στους ενοίκους.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρεις πυροσβέστες με ένα πυροσβεστικό όχημα, οι οποίοι πρόφθασαν να περιορίσουν τις φλόγες πριν επεκταθούν στο υπόλοιπο κτίριο.

Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο προκαλώντας υλικές ζημιές στον χώρο της αποθήκης.

*Mε πληροφορίες από cretalive.gr

Διαβάστε επίσης